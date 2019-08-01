„НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ В БУДУЩЕМ ГОДУ“- на фестивале «Перекрёсток» /„SANKRYŽA“/ в Друскининкай! 🔊 Воспроизвести







На Международном театральном фестивале «Перекрёсток» /„SANKRYŽA“/ в Друскининкай будет представлен театральный проект «ТриТформаТ» из Минска.



Этот интереснейший театральный проект (совместная работа ведущих актеров Театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» и режиссера Татьяны Троянович) обладает эксклюзивным правом в Беларуси постановки пьесы знаменитой бродвейской комедии Бернарда Слейда "На том же месте, в будущем году…".



Пьеса Б. Слейда - лирическая комедия с мелодраматическим оттенком, один из лучших образцов современной мировой драматургии.



Комедия «На том же месте в будущем году…» была успешно экранизирована в Голливуде, спектакль не сходит с театральных подмостков Европы и Америки уже более 35 лет. Этот интереснейший театральный проект (совместная работа ведущих актеров Театра-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» и режиссера Татьяны Троянович) обладает эксклюзивным правом в Беларуси постановки пьесы знаменитой бродвейской комедии Бернарда Слейда "На том же месте, в будущем году…".Пьеса Б. Слейда - лирическая комедия с мелодраматическим оттенком, один из лучших образцов современной мировой драматургии.Комедия «На том же месте в будущем году…» была успешно экранизирована в Голливуде, спектакль не сходит с театральных подмостков Европы и Америки уже более 35 лет. «Аморальная история в шести картинах», как значится в авторской аннотации, написанная в 1975 году, актуальна на все времена. Потому что это одна из самых чистых и светлых историй о любви, которая когда-либо была рассказана на сцене.



Искрометный юмор Бернарда Слейда, блестящие шутки и репризы, которые непрерывно звучат со сцены, вызывают в зрительном зале аплодисменты и смех. Но в финале глаза зрителей блестят от слез…



Уникальность этой любовной истории в сочетании легкой анекдотичности и необычайной глубины: она вместила в себя жизнь целого поколения.



…В загородной гостинице встречаются двое. Так начинается случайный роман продолжительностью в четверть века. Случайная интрижка стала любовью всей жизни Стеллы и Джорджа. Семейные обстоятельства, социальные катаклизмы и бытовые проблемы позволяли им встречаться только раз в году, в одном и том же отеле, но - на протяжении всей жизни. Много это или мало - для счастья?



Пересказывать спектакль - дело неблагодарное. Его нужно обязательно видеть, чтобы узнать, как отвечают на этот вопрос Стелла (Вера Полякова, «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Еще о войне» на Международном кинофестивале «Бригантина») и Джордж (Виктор Рыбчинский, Специальный приз БСК на VII Международном кинофестивале стран СНГ и Балтии «Лiстапад»), и может немного, по-доброму, позавидовать им…



Эта история начинается как анекдот, а заканчивается…



Она не заканчивается! Она продолжается – «На том же месте, в будущем году…» - 16 августа в 19 часов санаторий Эгле, ул. Эглес 1, Друскининкай.



Не пропустите!



Билеты продаются в системе Bilietai.lt.



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.



Фото из архива организаторов Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 41 раз Комментарии