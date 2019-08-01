Новый «Lidl» в центре города 🔊 Воспроизвести







29 июля в Вильнюсе свои двери открыл новый магазин сети «Lidl», располагающийся в торговом центре «GO9», что на проспекте Гядимино.



Начиная с самого утра всех посетителей, приглашали продегустировать продукцию магазина. Вблизи, совершенно бесплатно, раздавали пончики и горячий кофе. Здесь уже с первых минут открытия, к слову, с 8 утра образовалась очередь.



Весь день посетителей ждали развлечения для детей, много разных угощений и музыка. Многие приходящие утром обещали еще вернуться в течение дня, чтобы попробовать еще что-нибудь.



Это первый «Lidl» в Литве, интегрированный в здание Старого города, и 45-ый магазин данной сети в Литве, продукция которого пользуется спросом, ввиду цен ниже обычного.



Он отличается не только своими дизайнерскими решениями, но и размерами, занимая целых 1300 квадратных метров. Начиная с самого утра всех посетителей, приглашали продегустировать продукцию магазина. Вблизи, совершенно бесплатно, раздавали пончики и горячий кофе. Здесь уже с первых минут открытия, к слову, с 8 утра образовалась очередь.Весь день посетителей ждали развлечения для детей, много разных угощений и музыка. Многие приходящие утром обещали еще вернуться в течение дня, чтобы попробовать еще что-нибудь.Это первый «Lidl» в Литве, интегрированный в здание Старого города, и 45-ый магазин данной сети в Литве, продукция которого пользуется спросом, ввиду цен ниже обычного.Он отличается не только своими дизайнерскими решениями, но и размерами, занимая целых 1300 квадратных метров.



Магазин в центре Вильнюса открыт ежедневно с 8 до 22 часов.



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Повилас Подерскис, директор администрации Вильнюсского городского самоуправления, который участвовал в открытии мероприятия, был рад, что «Lidl» наконец открылся в центре города: «Замечательно, что «Lidl» открывает свои двери в центре города, куда удобно добраться не только на машине, но и пешком. Отрадно, что используются существующие здания, сохраняя тем самым «зеленый наряд» города».Магазин в центре Вильнюса открыт ежедневно с 8 до 22 часов. Йоана Сайковска , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «Lidl» — статья прочитана 101 раз Комментарии