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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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После встречи с Л. Кукурайтисом президент призывает увеличить финансирование соцзащиты
Литовский президент Гитанас Науседа призвал увеличить финансирование сферы социальной защиты.
"Средств, выделенных на социальную защиты, мало, и здесь акцент, как изыскать возможности увеличения финансирования на социальные нужды, которое (в настоящее время) примерно наполовину меньше по сравнению со средним уровнем Евросоюза (ЕС)", – сказал в четверг после встречи президента с временным министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтсом советник главы государства Симонас Крепшта.
Он призвал министра взять на себя роль лидера и обсуждать этот вопрос с другим министерствами и ведомствами, включая Министерство финансов.
Президент встретился с Л. Кукурайтисом в процессе обновления состава кабмина.
Договорившиеся о новом правящем большинстве Литовский союз "крестьян" и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей намерены сменить как минимум трех министров, но Л. Кукурайтис – один из тех министров, в возможности которых продолжить работу в кабмине усомнился сам президент.
На этой неделе Г. Науседа уже встретился с временным министром здравоохранения Аурелиюсом Вяригой и кандидатом в министры сельского хозяйства Андрюсом Палёнисом.
Кабмин будет обновлен в связи с тем, что правительство сложило полномочия после вступления нового президента в должность 12 июля.
География: Литва
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