После встречи с Л. Кукурайтисом президент призывает увеличить финансирование соцзащиты 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа призвал увеличить финансирование сферы социальной защиты.



"Средств, выделенных на социальную защиты, мало, и здесь акцент, как изыскать возможности увеличения финансирования на социальные нужды, которое (в настоящее время) примерно наполовину меньше по сравнению со средним уровнем Евросоюза (ЕС)", – сказал в четверг после встречи президента с временным министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтсом советник главы государства Симонас Крепшта.



Он призвал министра взять на себя роль лидера и обсуждать этот вопрос с другим министерствами и ведомствами, включая Министерство финансов.



Президент встретился с Л. Кукурайтисом в процессе обновления состава кабмина.



Договорившиеся о новом правящем большинстве Литовский союз "крестьян" и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей намерены сменить как минимум трех министров, но Л. Кукурайтис – один из тех министров, в возможности которых продолжить работу в кабмине усомнился сам президент.



На этой неделе Г. Науседа уже встретился с временным министром здравоохранения Аурелиюсом Вяригой и кандидатом в министры сельского хозяйства Андрюсом Палёнисом.



Кабмин будет обновлен в связи с тем, что правительство сложило полномочия после вступления нового президента в должность 12 июля. Литовский президент Гитанас Науседа призвал увеличить финансирование сферы социальной защиты."Средств, выделенных на социальную защиты, мало, и здесь акцент, как изыскать возможности увеличения финансирования на социальные нужды, которое (в настоящее время) примерно наполовину меньше по сравнению со средним уровнем Евросоюза (ЕС)", – сказал в четверг после встречи президента с временным министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтсом советник главы государства Симонас Крепшта.Он призвал министра взять на себя роль лидера и обсуждать этот вопрос с другим министерствами и ведомствами, включая Министерство финансов.Президент встретился с Л. Кукурайтисом в процессе обновления состава кабмина.Договорившиеся о новом правящем большинстве Литовский союз "крестьян" и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия, партия "Порядок и справедливость" и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей намерены сменить как минимум трех министров, но Л. Кукурайтис – один из тех министров, в возможности которых продолжить работу в кабмине усомнился сам президент.На этой неделе Г. Науседа уже встретился с временным министром здравоохранения Аурелиюсом Вяригой и кандидатом в министры сельского хозяйства Андрюсом Палёнисом.Кабмин будет обновлен в связи с тем, что правительство сложило полномочия после вступления нового президента в должность 12 июля. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: президент, встреча, министр, соцзащита География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии