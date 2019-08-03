Загрузка... Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря 🔊 Воспроизвести



Пользователи твиттера раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.



Решить было необходимо следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ? В результате у одних комментаторов получилось 16, у других — 1, сообщает



oomfies solve this pic.twitter.com/0RO5zTJjKk — em ♥︎ (@pjmdolI) 28 July 2019







Произошло это из-за того, что кто-то отдал приоритет умножению, а кто-то — делению, скобки все раскрыли правильно.



В результате пользователи микроблога переругались и пожелали друг другу заново отправиться в начальную школу.



"Мой учитель математики говорил, что умножение идет первым", — заявил один из них. "Умножение и деление имеют приоритет над сложением и вычитанием, а сами по себе равнозначны. В какой последовательности они идут в примере, так и решаются", — возразил другой.



Некоторые комментаторы отметили, что пример некорректен и в настоящей школе такую задачу не задали бы. Пользователи твиттера раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.Решить было необходимо следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ? В результате у одних комментаторов получилось 16, у других — 1, сообщает РИА Новости Произошло это из-за того, что кто-то отдал приоритет умножению, а кто-то — делению, скобки все раскрыли правильно.В результате пользователи микроблога переругались и пожелали друг другу заново отправиться в начальную школу."Мой учитель математики говорил, что умножение идет первым", — заявил один из них. "Умножение и деление имеют приоритет над сложением и вычитанием, а сами по себе равнозначны. В какой последовательности они идут в примере, так и решаются", — возразил другой.Некоторые комментаторы отметили, что пример некорректен и в настоящей школе такую задачу не задали бы. Загрузка... РИА Новости Категории: образование Ключевые слова: математика, соцсети, задача — статья прочитана 140 раз Комментарии