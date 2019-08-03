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Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря



Пользователи твиттера раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.

Решить было необходимо следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ? В результате у одних комментаторов получилось 16, у других — 1, сообщает РИА Новости.





Произошло это из-за того, что кто-то отдал приоритет умножению, а кто-то — делению, скобки все раскрыли правильно.

В результате пользователи микроблога переругались и пожелали друг другу заново отправиться в начальную школу.

"Мой учитель математики говорил, что умножение идет первым", — заявил один из них. "Умножение и деление имеют приоритет над сложением и вычитанием, а сами по себе равнозначны. В какой последовательности они идут в примере, так и решаются", — возразил другой.

Некоторые комментаторы отметили, что пример некорректен и в настоящей школе такую задачу не задали бы.
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РИА Новости
Категории: образование
Ключевые слова: математика, соцсети, задача
статья прочитана 140 раз
добавлена сегодня, 3 августа, 17:40

Комментарии

Ольга Михайловна
3 августа, 19:45
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"пример некорректен" - простейшее задание. Знаний нет, есть только желание в Интернете"засветиться".
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