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Глава МВД Литвы: власти Вильнюса напрасно сеют среди жителей панику по поводу БелАЭС

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас


Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас говорит, что власти Вильнюса, которые проводят учения по эвакуации жителей города в связи с вероятной аварией на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, напрасно сеют панику.

"Они скорее, кажется, пугают жителей города Вильнюса, сеют панику, хотя по сути нет даже теоретического основания это делать", – сказал Э. Мисюнас в четверг BNS.

Мэрия Вильнюса сообщила, что проведет учения с имитацией аварии на БелАЭС и эвакуацией части жителей 5 сентября.

Во время учений будет предпринята попытка оценить готовность группы муниципальных предприятий, других служб к соответствующим угрозам, будут имитироваться и кибернетические атаки.
Э. Мисюнас сказал, что Вильнюс не попадает в предусмотренную в планах 30-километровую зону вокруг станции, из которой в случае аварии будут эвакуироваться жители.

По его словам, Вильнюс находится в так называемой 100-километровой зоне, где для спасения жителей предусмотрены другие действия.

"Не могу никак оправдать недостаток компетентности (...) Или они план не читали, или есть какие-то другие причины, трудно сказать", – отметил министр.

Политик сказал, что запланированные мэрией учения не согласовывались ни с МВД, ни с полицией, ни с пожарно-спасательной службой.

По его словам, Департамент противопожарной охраны и спасения в начале октября проведет учения по защите населения в случае аварии на атомной станции.

"Это будут нормальные учения, со всеми органами местного самоуправления, которые попадают в эту ситуацию. Сейчас мы как раз рассылаем заявления в органы местного самоуправления, согласуем сценарии", – сказал Э. Мисюнас.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис сказал, что проводит учения потому, что центральные власти вяло готовятся к вводу БелАЭС в эксплуатацию и к вероятным инцидентам.

По его словам, в худшем случае из Вильнюса придется эвакуировать около 50 тыс. жителей.

БелАЭС строится в Островце, примерно в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. Ввод в эксплуатацию первого реактора станции намечен на осенью этого года.

Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Белоруссия такие претензии категорически отклоняет.
BNS
Категории: в странах Балтии, чп и криминал, политика
Ключевые слова: Литва, угроза, БелАЭС
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 1 августа, 14:20

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