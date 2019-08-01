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Портнов: Парубий может получить пожизненный срок за массовое убийство в Одессе

© Facebook/Андрей Портнов


Экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что спикер Рады VIII созыва Андрей Парубий может сесть в тюрьму на пожизненный срок за причастность к массовым убийствам в Одессе, произошедшим второго мая 2014 года. Об этом он написал в Facebook 23 июля, сообщает УКРАИНА.РУ.

По словам Портнова, ключевой задачей правоохранительных органов после смены власти является расследование «одного из самых главных дел нашей страны — массовой казни людей в Одессе 2 мая 2014 года».

«В рамках этого дела к пожизненному заключению может быть приговорён спикер парламента Парубий и осуждены остальные участники массового убийства», — написал он.
Портнов сообщает, что на событие не распространяется принятый в 2014 году закон об амнистии участников Майдана, и новый генпрокурор может максимально быстро внести в Раду представление о снятии неприкосновенности с Парубия, который прошел в новую Раду, и до окончания расследования и приговора суда содержать его под стражей.

«В этом вопросе люди должны почувствовать принципиальность и справедливость», — также пишет он.

Портнов уже не первый раз обвиняет Парубия в причастности к массовым убийствам в Киеве и Одессе и хочет добиться его посадки в тюрьму.

ukraina.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: Одесса, насилие, призывы, Парубий, расправа
География: Украина
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добавлена сегодня, 1 августа, 20:00

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