Портнов: Парубий может получить пожизненный срок за массовое убийство в Одессе 🔊 Воспроизвести © Facebook/Андрей Портнов



Экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что спикер Рады VIII созыва Андрей Парубий может сесть в тюрьму на пожизненный срок за причастность к массовым убийствам в Одессе, произошедшим второго мая 2014 года. Об этом он написал в Facebook 23 июля, сообщает



По словам Портнова, ключевой задачей правоохранительных органов после смены власти является расследование «одного из самых главных дел нашей страны — массовой казни людей в Одессе 2 мая 2014 года».



«В рамках этого дела к пожизненному заключению может быть приговорён спикер парламента Парубий и осуждены остальные участники массового убийства», — написал он. Экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что спикер Рады VIII созыва Андрей Парубий может сесть в тюрьму на пожизненный срок за причастность к массовым убийствам в Одессе, произошедшим второго мая 2014 года. Об этом он написал в Facebook 23 июля, сообщает УКРАИНА.РУ По словам Портнова, ключевой задачей правоохранительных органов после смены власти является расследование «одного из самых главных дел нашей страны — массовой казни людей в Одессе 2 мая 2014 года».«В рамках этого дела к пожизненному заключению может быть приговорён спикер парламента Парубий и осуждены остальные участники массового убийства», — написал он. Портнов сообщает, что на событие не распространяется принятый в 2014 году закон об амнистии участников Майдана, и новый генпрокурор может максимально быстро внести в Раду представление о снятии неприкосновенности с Парубия, который прошел в новую Раду, и до окончания расследования и приговора суда содержать его под стражей.



«В этом вопросе люди должны почувствовать принципиальность и справедливость», — также пишет он.



Портнов уже не первый раз обвиняет Парубия в причастности к массовым убийствам в Киеве и Одессе и хочет добиться его посадки в тюрьму.



ukraina.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Одесса, насилие, призывы, Парубий, расправа География: Украина — статья прочитана 147 раз Комментарии