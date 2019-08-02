Израиль одобрил дома на Западном берегу для поселенцев и для палестинцев 🔊 Воспроизвести AFP Image caption На Западном берегу реки Иордан Израилем построено более 100 еврейских поселений



Правительство Израиля одобрило строительство 6000 единиц жилья для еврейских поселенцев и 700 для палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает



Это еще более увеличит еврейское население на этой территории.



Необычно выглядит решение одобрить строительство домов палестинцам, хотя пока не ясно, что это означает на практике - строительство новых жилищ, либо же официальное признание уже существующих домов.



Многие страны и аналитики считают, что само присутствие еврейских поседений на Западном берегу противоречит международному праву. Израиль это отрицает. Правительство Израиля одобрило строительство 6000 единиц жилья для еврейских поселенцев и 700 для палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает ВВС Это еще более увеличит еврейское население на этой территории.Необычно выглядит решение одобрить строительство домов палестинцам, хотя пока не ясно, что это означает на практике - строительство новых жилищ, либо же официальное признание уже существующих домов.Многие страны и аналитики считают, что само присутствие еврейских поседений на Западном берегу противоречит международному праву. Израиль это отрицает.



Зона С полностью находится под контролем Израиля, и, насколько известно, именно там и будут построены новые дома. На данный момент евреи уже составляют большинство населения этой зоны.



Руководство палестинской автономии уже осудило это заявление израильских властей, сказав, что выступает против еврейских поселений и против израильского контроля над строительством домов.



Почему сейчас?



Вскоре в регион прибывает зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, который разрабатывает план мирного урегулирования арабо-израильского конфликта.



Израильская пресса пишет, что новый план о строительстве домов на Западном берегу, в том числе и для палестинцев, направлен на то, чтобы помочь Кушнеру созвать в США специальный ближневосточный саммит, на которой прибыли бы также и представители арабских стран.



Другие отмечают, что в сентябре должны пройти выборы в кнессет, а Биньямин Нетаньяху сколачивает коалицию правых партий и во многом зависит от голосов поселенцев. Ранее Нетаньяху уже обещал аннексировать часть Западного берега реки Иордан.



REUTERS Image caption Нетаньяху надеется на переизбрание



Администрация президента Трампа в недавнее время предприняла несколько шагов, разгневавших палестинцев и в целом обрадовавших израильтян.



-В 2017 году Трамп объявил, что отныне США признают Иерусалим столицей Израиля



-В 2018 году США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам UNRWA



-В марте президент Трамп официально признал суверенитет Израиля надо оккупированными Голанскими высотами



В чем проблема с поселениями?



На Западном берегу Иордана живут примерно 400 тысяч израильтян. Еще 200 тысяч живут в Восточном Иерусалиме. На этой же территории проживают около 2,5 млн палестинцев.



Палестинцы хотят основать свое собственное государство на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, со столицей в восточной части Иерусалима.



Статус Иерусалима, где располагаются святые места для трех мировых религий, служит главным камнем преткновения в разрешении палестино-израильского конфликта



Что делать с еврейскими поселениями - один из самых сложных вопросов в переговорах между Израилем и палестинцами. Палестинцы утверждают, что само присутствие этих поселений делает создание палестинского государства невозможным.



Израиль, со своей стороны, заявляет, что палестинцы поднимают этот вопрос лишь для того, чтобы избежать серьезных мирных переговоров.



Мирные переговоры зашли в тупик в 2014 году, когда предложенная США договоренность была отвергнута палестинской стороной. Западный берег реки Иордан разделен на три зоны - А, В и С. Зона А находится под полным военным и гражданским контролем палестинской автономии. Зона В - под палестинским гражданским и совместным палестино-израильским военным контролем.Зона С полностью находится под контролем Израиля, и, насколько известно, именно там и будут построены новые дома. На данный момент евреи уже составляют большинство населения этой зоны.Руководство палестинской автономии уже осудило это заявление израильских властей, сказав, что выступает против еврейских поселений и против израильского контроля над строительством домов.Вскоре в регион прибывает зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, который разрабатывает план мирного урегулирования арабо-израильского конфликта.Израильская пресса пишет, что новый план о строительстве домов на Западном берегу, в том числе и для палестинцев, направлен на то, чтобы помочь Кушнеру созвать в США специальный ближневосточный саммит, на которой прибыли бы также и представители арабских стран.Другие отмечают, что в сентябре должны пройти выборы в кнессет, а Биньямин Нетаньяху сколачивает коалицию правых партий и во многом зависит от голосов поселенцев. Ранее Нетаньяху уже обещал аннексировать часть Западного берега реки Иордан.Администрация президента Трампа в недавнее время предприняла несколько шагов, разгневавших палестинцев и в целом обрадовавших израильтян.-В 2017 году Трамп объявил, что отныне США признают Иерусалим столицей Израиля-В 2018 году США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам UNRWA-В марте президент Трамп официально признал суверенитет Израиля надо оккупированными Голанскими высотамиНа Западном берегу Иордана живут примерно 400 тысяч израильтян. Еще 200 тысяч живут в Восточном Иерусалиме. На этой же территории проживают около 2,5 млн палестинцев.Палестинцы хотят основать свое собственное государство на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, со столицей в восточной части Иерусалима.Что делать с еврейскими поселениями - один из самых сложных вопросов в переговорах между Израилем и палестинцами. Палестинцы утверждают, что само присутствие этих поселений делает создание палестинского государства невозможным.Израиль, со своей стороны, заявляет, что палестинцы поднимают этот вопрос лишь для того, чтобы избежать серьезных мирных переговоров.Мирные переговоры зашли в тупик в 2014 году, когда предложенная США договоренность была отвергнута палестинской стороной. bbc.com Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: Израиль, Иерусалим, поселения — статья прочитана 58 раз Комментарии