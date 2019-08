Важно противостоять РФ в медиа-среде — будущий посол США в Латвии 🔊 Воспроизвести



Будущий посол США в Латвии Джон Лесли Каруайл намерен поднимать «трудные и сложные вопросы» — борьбу с отмыванием денег и коррупцией, а также реституции собственности еврейской общины. Среди приоритетов он на слушаниях в Сенате США назвал и сотрудничество в сфере безопасности — в первую очередь упомянув безопасность информационного пространства.



«Я намерен укреплять отношения между США и Латвией, отстаивая и продвигая интересы США в Латвии и по всей Европе. Я буду укреплять наше сотрудничество в сфере безопасности, работать над увеличением двусторонней торговли и инвестиций. Я буду расширять наше и без того тесное сотрудничество в продвижении демократии, верховенства закона и развития в государствах Восточного партнерства и в Центральной Азии. Будущий посол США в Латвии Джон Лесли Каруайл намерен поднимать «трудные и сложные вопросы» — борьбу с отмыванием денег и коррупцией, а также реституции собственности еврейской общины. Среди приоритетов он на слушаниях в Сенате США назвал и сотрудничество в сфере безопасности — в первую очередь упомянув безопасность информационного пространства.«Я намерен укреплять отношения между США и Латвией, отстаивая и продвигая интересы США в Латвии и по всей Европе. Я буду укреплять наше сотрудничество в сфере безопасности, работать над увеличением двусторонней торговли и инвестиций. Я буду расширять наше и без того тесное сотрудничество в продвижении демократии, верховенства закона и развития в государствах Восточного партнерства и в Центральной Азии.



Будущий посол подчеркнул, что Латвия зарекомендовала себя одним из самых сильных союзников США. Она участвует в миссиях, в том числе в Афганистане и Ираке, а также является одним из самых знающих и активных партнеров «в борьбе с российским злонамеренным влиянием не только в Европе, но и во всем мире». Латвия поддерживает Украину и другие государства, которым угрожает агрессивные действия России.



Во время слушаний (видео доступно на сайте Сената) Сенатор Джинни Шэхин (демократ от Нью-Гемпшира — Rus.Lsm.lv) говорила о вызовах, которые сохраняются в Латвии в связи с российским влиянием и «населением, которое до сих идентифицирует себя с Россией». На ее вопрос, как он в качестве посла собирается помочь Латвии в борьбе с российскими угрозами, Каруайл ответил: «Как государство на линии фронта (в оригинале: frontline state — Rus.Lsm.lv), все последние 100 лет, с самого начала своей истории, Латвия очень хорошо понимала угрозу, исходившую от тогдашнего Советского Союза, и теперь [понимает] российскую угрозу. И



России ничто не понравится больше, чем подрыв прочных отношений, которые мы [имеем c Латвией], а также с НАТО и западными демократиями».



Далее ответ Каруайла был посвящен практически исключительно медиа-среде Латвии. Он заметил, что «одна из важных вещей — увеличить медиа-грамотность в стране», упомянул «Центр стратегических коммуникация [НАТО в Риге], а также Балтийский центр развития СМИ — две структуры, которые глубоко вовлечены в процесс» и добавил, что существует несколько проектов на уровне посольства США. Эти проекты «осуществляются в попытке донести правду в районы, главным образом на востоке [Латвии], которые в большой степени [населены] этническими русскими, чтобы создать своего рода противодействие злонамеренному российскому влиянию».



Не секрет, что у россиян — очень высококачественные телевизионные передачи, которые передаются туда [в Латвию]. Это трудное [противостояние] посланий и контр-посланий (...).



Если я буду утвержден [в должности], это может быть сделано посредством активного включения [в процесс противодействия России]».



Отвечая на дополнительный вопрос — что еще США могут сделать в военном смысле для безопасности Латвии, Каруайл охарактеризовал нынешнее военное присутствие сил США и НАТО в Балтии как вполне надежное: «Соединенные Штаты очень поддерживают [программу] расширенного присутствия на передовой (Advanced Forward Presence — Rus.Lsm.lv) во главе с канадцами, а мы обеспечиваем региональную поддержку из Варшавы, из Польши. У нас уже есть надежное присутствие там [в виде] сил НАТО на основе ротации, а также американских военнослужащих, с одной из баз, обеспечивающих воздушную поддержку».



Завершая слушания, председательствовавший сенатор Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) поздравил всех кандидатов с номинацией и заявил, что они прекрасно подготовлены. В США процесс назначения посла начинается с номинации кандидата президентом. Затем кандидат должен получить одобрение Сената, а потом президент уже официально назначает его на должность.



В начале мая 2019-го Белый дом объявил о намерении президента Дональда Трампа номинировать на пост посла США в Латвии Джона Лесли Каруайла. Карьерный дипломат сейчас работает в центральном аппарате Госдепартамента в Вашингтоне, а до того занимал должности заместителя посла в посольствах в Брунее и Непале, а также работал в американских диппредставительствах в Италии, Ираке и Канаде.



