Загрузка... Изгнание россиян: почему Юрмала опустела 🔊 Воспроизвести



Россияне больше не покупают квартиры в Латвии. Наоборот, пытаются продать. Только некому. Например, некогда популярный среди туристов город Юрмала по таким ценам никого не интересует, отмечают риэлторы. А между тем еще в 2013-м году россияне активно вкладывали в недвижимость Латвии в обмен на вид на жительство, пишет



Квартиры в Латвии больше не интересуют россиян. Если сравнивать количество покупателей с 2013-м годом, то можно сказать, что сейчас практически нет наших соотечественников, которые хотели бы приобрести здесь жилье, рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов. Россияне больше не покупают квартиры в Латвии. Наоборот, пытаются продать. Только некому. Например, некогда популярный среди туристов город Юрмала по таким ценам никого не интересует, отмечают риэлторы. А между тем еще в 2013-м году россияне активно вкладывали в недвижимость Латвии в обмен на вид на жительство, пишет ГАЗЕТА Квартиры в Латвии больше не интересуют россиян. Если сравнивать количество покупателей с 2013-м годом, то можно сказать, что сейчас практически нет наших соотечественников, которые хотели бы приобрести здесь жилье, рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов.



Большинство россиян пытаются, наоборот, продать, а не купить жилье в Латвии, указывает управляющий инвестициями в недвижимость, основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс.



По его словам, россияне понимают, что цены, например, в той же Юрмале «взвинчены».



«Юрмала никому больше в мире по таким ценам не нужна. Она вообще никому не нужна даже за полцены или за треть. В мире этот регион никто не знает. И навряд ли немец или норвежец будет покупать себе в Юрмале дом. Россияне пытаются продать свою недвижимость, а кому ее можно продать? — опять же россиянам, но не получается», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».



Посчитать русских в Латвии, которые все-таки покупают недвижимость в стране, достаточно сложно. Латвийские власти не публикуют открытую статистику по национальной принадлежности покупателей недвижимости, объясняет «Газете.Ru» главный редактор Prian.ru Филипп Березин.



Но если раньше счет иностранцев, покупавших недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, шел на тысячи, то сейчас он сократился до десятков человек каждый год, отмечает он.



В 2018 году всего 47 россиян запросили «золотую визу» Латвии на основании покупки недвижимости — то есть они гарантированно приобрели жилье дороже €250 тыс. Разумеется, есть и те, кто купил объект дороже этой суммы, но на ВНЖ не подавал, добавляет Березин.



Причин, по которым россияне попрощались с латвийской недвижимостью, несколько.



Первая — экономический кризис в России. Цены на недвижимость в Латвии в евро, а ситуация с курсом рубля не так благоприятна для подобных сделок, указывает Индриксонс.



Однако вторая и главная причина — это ухудшение двусторонних отношений и последовавшие за этим ужесточения на приобретение недвижимости в стране.



Так, раньше Прибалтика была «тихой гаванью» для русских. Обычно жилье в Латвии приобретали либо для получения ВНЖ, либо для летнего отдыха, либо для сдачи в аренду. То есть россияне получали относительно дешевое жилье — например, в Риге квартиры раньше продавались за €20 тыс., в то время как в Москве за такую сумму нельзя приобрести даже комнату, — и приезжали в страну фактически без языкового барьера.



Другие плюсы покупки недвижимости в Латвии, которые раньше привлекали россиян: относительная близость и полюбившееся россиянам рижское взморье. Многие приезжали в Юрмалу, моду на отдых в которой завела отечественная эстрада.



Но после очередного ухудшения двусторонних отношений, когда в 2014 году Латвия публично выразила протест в связи с присоединением Крыма, а в страну отказали во въезде целому ряду российских журналистов, музыкальный фестиваль «Новая волна» перестал проводиться в Юрмале.



Организаторы в 2015-м году перенесли его в Сочи. Композитор Раймонд Паулс недавно заявил, что с уходом из Юрмалы музыкального конкурса «Новая волна» Латвия потеряла как денежную прибыль, так и внимание.



Существенные изменения за последние годы коснулись и программы предоставления ВНЖ в стране.



Пустые квартиры без вида на жительство



Программу предоставления ВНЖ на пять лет в обмен на инвестиции в недвижимость Латвия ввела в 2010 году. Тогда можно было получить латвийские документы, купив один или несколько объектов недвижимости на €142 300 ($158 273 или около 10 млн рублей) в Риге или Юрмале либо на €71 150 в остальных регионах страны.



Но с 2014 года страна начала ужесточать правила выдачи вида на жительство иностранцам. Уже тогда был увеличен порог инвестиций со €143 тыс. до €250 тыс.



Кроме того, латвийцы ввели новые пошлины. Продлевающие ВНЖ во второй раз должны были платить по €5 тыс.



Отбила интерес у россиян к покупке недвижимости в стране и борьба латвийских властей с коррупцией и отмыванием финансов. Так, в Латвии ранее высказывались недвусмысленные намеки, что помогают делать это россиянам прибалтийские банки.



При этом после громкого скандала в 2018-м году по поводу отмывания денег банки Латвии под разными предлогами начали отказываться обслуживать счета россиян. Пострадали в результате этой меры как фигуранты санкционного списка США, так и обычные бизнесмены.



Раньше латвийские банки были одними из самых лояльных в Европе с точки зрения открытия банковских счетов и проведения операций клиентов. В том числе и при осуществлении комплаенс-процедур (комплаенс-контроль — контроль соответствия деятельности требованиям законодательства — «Газета.Ru»).



Так, почти любая офшорная компания могла открыть счет в банках Латвии за несколько сотен евро.



И никто никогда не задавал лишних вопросов о сомнительных переводах по счетам.



Сейчас рынок недвижимости в Латвии не внушает оптимизма. Многие квартиры просто пустуют. Предложений по покупке жилья в настоящее время довольно много. Например, только на портале каталога по недвижимости в Европе EE24 размещено на продажу 4,5 тыс. объектов в Латвии.



«После резкого падения спроса со стороны иностранцев в 2014 году в прежнем объеме покупатели из-за рубежа в страну не вернулись. Латвийский рынок сегодня в первую очередь ориентируется на внутренний спрос», — резюмирует Березин.



ВИДЕО ЗДЕСЬ «Сегодня, если и приобретают там недвижимость, то это штучные покупки людей, которые любят Латвию, а не так, как было раньше, когда массово скупали недвижимость в стране», — подчеркивает эксперт.Большинство россиян пытаются, наоборот, продать, а не купить жилье в Латвии, указывает управляющий инвестициями в недвижимость, основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс.По его словам, россияне понимают, что цены, например, в той же Юрмале «взвинчены».«Юрмала никому больше в мире по таким ценам не нужна. Она вообще никому не нужна даже за полцены или за треть. В мире этот регион никто не знает. И навряд ли немец или норвежец будет покупать себе в Юрмале дом. Россияне пытаются продать свою недвижимость, а кому ее можно продать? — опять же россиянам, но не получается», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».Посчитать русских в Латвии, которые все-таки покупают недвижимость в стране, достаточно сложно. Латвийские власти не публикуют открытую статистику по национальной принадлежности покупателей недвижимости, объясняет «Газете.Ru» главный редактор Prian.ru Филипп Березин.Но если раньше счет иностранцев, покупавших недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, шел на тысячи, то сейчас он сократился до десятков человек каждый год, отмечает он.В 2018 году всего 47 россиян запросили «золотую визу» Латвии на основании покупки недвижимости — то есть они гарантированно приобрели жилье дороже €250 тыс. Разумеется, есть и те, кто купил объект дороже этой суммы, но на ВНЖ не подавал, добавляет Березин.Причин, по которым россияне попрощались с латвийской недвижимостью, несколько.Первая — экономический кризис в России. Цены на недвижимость в Латвии в евро, а ситуация с курсом рубля не так благоприятна для подобных сделок, указывает Индриксонс.Однако вторая и главная причина — это ухудшение двусторонних отношений и последовавшие за этим ужесточения на приобретение недвижимости в стране.Так, раньше Прибалтика была «тихой гаванью» для русских. Обычно жилье в Латвии приобретали либо для получения ВНЖ, либо для летнего отдыха, либо для сдачи в аренду. То есть россияне получали относительно дешевое жилье — например, в Риге квартиры раньше продавались за €20 тыс., в то время как в Москве за такую сумму нельзя приобрести даже комнату, — и приезжали в страну фактически без языкового барьера.Другие плюсы покупки недвижимости в Латвии, которые раньше привлекали россиян: относительная близость и полюбившееся россиянам рижское взморье. Многие приезжали в Юрмалу, моду на отдых в которой завела отечественная эстрада.Но после очередного ухудшения двусторонних отношений, когда в 2014 году Латвия публично выразила протест в связи с присоединением Крыма, а в страну отказали во въезде целому ряду российских журналистов, музыкальный фестиваль «Новая волна» перестал проводиться в Юрмале.Организаторы в 2015-м году перенесли его в Сочи. Композитор Раймонд Паулс недавно заявил, что с уходом из Юрмалы музыкального конкурса «Новая волна» Латвия потеряла как денежную прибыль, так и внимание.Существенные изменения за последние годы коснулись и программы предоставления ВНЖ в стране.Программу предоставления ВНЖ на пять лет в обмен на инвестиции в недвижимость Латвия ввела в 2010 году. Тогда можно было получить латвийские документы, купив один или несколько объектов недвижимости на €142 300 ($158 273 или около 10 млн рублей) в Риге или Юрмале либо на €71 150 в остальных регионах страны.Но с 2014 года страна начала ужесточать правила выдачи вида на жительство иностранцам. Уже тогда был увеличен порог инвестиций со €143 тыс. до €250 тыс.Кроме того, латвийцы ввели новые пошлины. Продлевающие ВНЖ во второй раз должны были платить по €5 тыс.Отбила интерес у россиян к покупке недвижимости в стране и борьба латвийских властей с коррупцией и отмыванием финансов. Так, в Латвии ранее высказывались недвусмысленные намеки, что помогают делать это россиянам прибалтийские банки.При этом после громкого скандала в 2018-м году по поводу отмывания денег банки Латвии под разными предлогами начали отказываться обслуживать счета россиян. Пострадали в результате этой меры как фигуранты санкционного списка США, так и обычные бизнесмены.Раньше латвийские банки были одними из самых лояльных в Европе с точки зрения открытия банковских счетов и проведения операций клиентов. В том числе и при осуществлении комплаенс-процедур (комплаенс-контроль — контроль соответствия деятельности требованиям законодательства — «Газета.Ru»).Так, почти любая офшорная компания могла открыть счет в банках Латвии за несколько сотен евро.И никто никогда не задавал лишних вопросов о сомнительных переводах по счетам.Сейчас рынок недвижимости в Латвии не внушает оптимизма. Многие квартиры просто пустуют. Предложений по покупке жилья в настоящее время довольно много. Например, только на портале каталога по недвижимости в Европе EE24 размещено на продажу 4,5 тыс. объектов в Латвии.«После резкого падения спроса со стороны иностранцев в 2014 году в прежнем объеме покупатели из-за рубежа в страну не вернулись. Латвийский рынок сегодня в первую очередь ориентируется на внутренний спрос», — резюмирует Березин. Загрузка... Антон Забубенный Категории: политика, общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: русские, недвижимость, ВНЖ География: Латвия, Юрмала — статья прочитана 136 раз Комментарии