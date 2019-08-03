Загрузка... Der Spiegel Германия : Америка, как низко ты пала 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс



Юбилей высадки человека на Луну напоминает, что США были образцом свободы, прогресса и открытости. При президенте Трампе все это в прошлом — он апеллирует к самым низменным инстинктам, пишет немецкий «Шпигель». У Трампа нет большой, вдохновляющей идеи, которая могла бы сплотить людей. Сегодня Америка, этот сияющий символ свободы, тонет в клоаке вражды и ненависти.



Юбилей высадки человека на Луну напоминает, что США были образцом свободы, прогресса и открытости миру. При президенте Трампе все это в прошлом — он апеллирует к самым низменным инстинктам.



«Это маленький шаг для человека, но огромный прыжок для всего человечества». Ровно 50 лет назад американец Нил Амстронг (Neil Armstrong) произнес эти пафосные слова. Он стал первым человеком, ступившим на Луну. В эти выходные юбилей высадки будет торжественно отпразднован в Вашингтоне. Юбилей высадки человека на Луну напоминает, что США были образцом свободы, прогресса и открытости миру. При президенте Трампе все это в прошлом — он апеллирует к самым низменным инстинктам.«Это маленький шаг для человека, но огромный прыжок для всего человечества». Ровно 50 лет назад американец Нил Амстронг (Neil Armstrong) произнес эти пафосные слова. Он стал первым человеком, ступившим на Луну. В эти выходные юбилей высадки будет торжественно отпразднован в Вашингтоне.



Это было эпохальное событие, которое вдохновляло, восхищало, зачаровывало. И это сделали США! Что сегодня осталось от этого блеска? К сожалению, немногое. И в юбилейные дни это ощущается яснее, чем когда бы то ни было.



Большим стремлениям в Америке Трампа места нет



Сегодня, во время президентства Дональда Трампа, Соединенные Штаты Америки вряд ли можно считать идеалом мирного, прогрессивного, демократического мирового сообщества, которое общими усилиями работает над решениями проблем. Страна больше не излучает сияния.



Для больших стремлений тут места нет. Трамп олицетворяет собой холодное сердце националистического, эгоистического капитализма, в котором каждая страна, каждый человек борется в одиночку. Такие задачи, как защита климата, которые необходимо решать общими усилиями, игнорируются. Космос коммерциализирован частными фирмами и рассматривается все в большей степени с военной точки зрения — как поле битвы для будущих войн. А если Трамп и говорит о давно планируемом полете к Марсу, то это звучит пустозвонно и совсем не вдохновляет.



Произошел возврат к праву сильного. Все, кто может, отгораживаются — от беженцев, бедных, преследуемых. На них смотрят не как на жертв, а как на угрозу.



Америка никогда не была идеальной. Совсем нет. Но, несмотря на все проблемы, она всегда была образцом демократии, плюрализма и открытости миру. И прежде всего ее президенты старались отстаивать идеалы, которые сделали эту страну великой и могучей. Они пытались олицетворять собой мир, в котором люди трудились бок о бок, а не против друг друга.



Теперь все это в прошлом. В Белом доме сидит человек, который объявляет другие страны врагами и открыто использует в предвыборной борьбе лозунги из расистских учебников. Подлый призыв Трампа к четырем женщинам-конгрессменам с миграционным прошлым из партии демократов «возвращаться» в страны их происхождения — это точка падения, до которой дело дошло сейчас.



У Трампа нет большой, вдохновляющей идеи, которая могла бы сплотить людей, как некогда высадка на Луне. Сейчас царят узколобость и мракобесие. К сожалению, по-другому не скажешь: Америка, сияющий символ свободы и открытости миру, тонет в клоаке вражды и ненависти. Вместо того чтобы подавать пример в борьбе против предубеждений у себя дома и во всем мире, Трамп пробуждает в народе самые низменные инстинкты.



Совершенно не исключено, что Трамп со своими лозунгами победит и на следующих выборах. «Многим людям нравится то, что я говорю», — кричит он. И это, к сожалению, горькая правда.



Конечно, все еще есть и другая, лучшая Америка. Но пока эта Америка не найдет способа остановить Трампа и ненависть, безумие будет продолжаться. Поэтому ответственность лежит и на оппозиции. Демократы не имеют права во время президентских выборов 2020 года завязнуть в боях на флангах среди прогрессивных и умеренных кандидатов. Они должны выставить в качестве кандидата такого мужчину или такую женщину, кто был бы в состоянии победить Трампа. Только на это вся надежда.



Стране нужен не смутьян, а миротворец в Белом доме. Ей нужен человек, который вновь заставит Америку сиять.



Автор: Рональд Неллес (Roland Nelles) для Der Spiegel, Германия, перевод Успехом миссии «Аполлона-11» США заявили о себе как о великой и бесспорно ведущей мировой державе. Но в то же самое время радовались и все жители Земли, потому что стал ясно, что человечество совершило нечто великолепное. Каждый мог ощутить себя частью мирной и счастливой мировой общности, независимо от происхождения и цвета кожи.Это было эпохальное событие, которое вдохновляло, восхищало, зачаровывало. И это сделали США! Что сегодня осталось от этого блеска? К сожалению, немногое. И в юбилейные дни это ощущается яснее, чем когда бы то ни было.Большим стремлениям в Америке Трампа места нетСегодня, во время президентства Дональда Трампа, Соединенные Штаты Америки вряд ли можно считать идеалом мирного, прогрессивного, демократического мирового сообщества, которое общими усилиями работает над решениями проблем. Страна больше не излучает сияния.Для больших стремлений тут места нет. Трамп олицетворяет собой холодное сердце националистического, эгоистического капитализма, в котором каждая страна, каждый человек борется в одиночку. Такие задачи, как защита климата, которые необходимо решать общими усилиями, игнорируются. Космос коммерциализирован частными фирмами и рассматривается все в большей степени с военной точки зрения — как поле битвы для будущих войн. А если Трамп и говорит о давно планируемом полете к Марсу, то это звучит пустозвонно и совсем не вдохновляет.Произошел возврат к праву сильного. Все, кто может, отгораживаются — от беженцев, бедных, преследуемых. На них смотрят не как на жертв, а как на угрозу.Америка никогда не была идеальной. Совсем нет. Но, несмотря на все проблемы, она всегда была образцом демократии, плюрализма и открытости миру. И прежде всего ее президенты старались отстаивать идеалы, которые сделали эту страну великой и могучей. Они пытались олицетворять собой мир, в котором люди трудились бок о бок, а не против друг друга.Теперь все это в прошлом. В Белом доме сидит человек, который объявляет другие страны врагами и открыто использует в предвыборной борьбе лозунги из расистских учебников. Подлый призыв Трампа к четырем женщинам-конгрессменам с миграционным прошлым из партии демократов «возвращаться» в страны их происхождения — это точка падения, до которой дело дошло сейчас.У Трампа нет большой, вдохновляющей идеи, которая могла бы сплотить людей, как некогда высадка на Луне. Сейчас царят узколобость и мракобесие. К сожалению, по-другому не скажешь: Америка, сияющий символ свободы и открытости миру, тонет в клоаке вражды и ненависти. Вместо того чтобы подавать пример в борьбе против предубеждений у себя дома и во всем мире, Трамп пробуждает в народе самые низменные инстинкты.Совершенно не исключено, что Трамп со своими лозунгами победит и на следующих выборах. «Многим людям нравится то, что я говорю», — кричит он. И это, к сожалению, горькая правда.Конечно, все еще есть и другая, лучшая Америка. Но пока эта Америка не найдет способа остановить Трампа и ненависть, безумие будет продолжаться. Поэтому ответственность лежит и на оппозиции. Демократы не имеют права во время президентских выборов 2020 года завязнуть в боях на флангах среди прогрессивных и умеренных кандидатов. Они должны выставить в качестве кандидата такого мужчину или такую женщину, кто был бы в состоянии победить Трампа. Только на это вся надежда.Стране нужен не смутьян, а миротворец в Белом доме. Ей нужен человек, который вновь заставит Америку сиять.Автор: Рональд Неллес (Roland Nelles) для Der Spiegel, Германия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире, технологии Ключевые слова: США, космос, нравы — статья прочитана 151 раз Комментарии