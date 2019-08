Загрузка... Шведская модель сексуализма 🔊 Воспроизвести



В 1999 году Швеция перенесла уголовную ответственность за проституцию с самой проститутки на ее клиента. Тогда казалось, что такая мера борьбы идеальна, а вместе с проституцией в прошлое уйдут и связанные с ней преступления. Несмотря на то, что «шведская модель» получила достаточно широкое распространение, ее сторонникам не удалось представить более или менее убедительных свидетельств того, что она успешно работает.



Великая шведская революция



В 1999 году впервые в мире в Швеции было на законодательном уровне закреплено то, о чем наиболее радикальные феминистки говорили всегда. В паре «мужчина и женщина» мужчина — всегда агрессор, а женщина — всегда жертва насилия. В Швеции этот постулат был подтвержден, в самом, казалось бы, однозначном случае — секса за деньги.



Вход в ночной клуб, расположенный рядом с улицей Лангштрассе в Цюрихе, которая знаменита как улица Красных фонарей. Фото: Reuters



Шведская модель, как утверждали и продолжают утверждать ее сторонники, наносит сокрушительный удар по проституции, попутно помогая бороться и с другими преступлениями: наркоторговлей, сутенерством, контрабандой людьми.



«Шведский муляж»



Изначально реформа не вызывала серьезной критики: невозможно было обнаружить изъяны в том, что никогда нигде не применялось на практике. Споры же о том, как некоторая услуга может быть одновременно легальной и незаконной (сексуальные услуги было запрещено покупать, но не продавать), имели чисто теоретический характер. Со временем шведскую модель переняли и другие страны мира. Сейчас она действует в Израиле, Ирландии, Исландии, Канаде, Финляндии, Франции и в одной из провинций Соединенного Королевства — Северной Ирландии. В 2014 году Европейский парламент призвал страны—члены ЕС принять ее. К этому списку готовится присоединиться Испания.



С момента, когда шведская модель начала действовать, прошло уже 20 лет, однако никаких серьезных доказательств того, что она успешно работает, никто так и не представил. Более того, по данным журнала The Economist, сейчас численность проституток в Швеции только растет. Количество мужчин, говорящих, что пользуются их услугами, снизилось, но вполне возможно, многие клиенты просто боятся признаваться в том, что регулярно совершают уголовное преступление.



Между тем растет список негативных последствий запрета на покупку секса. К примеру, во Франции, как следует из опроса, 40% проституток говорят, что введение запрета всерьез ограничило их возможность самим назначать цену услуг и настаивать на обязательном использовании презервативов. Проститутки в Ирландии и Франции говорят о росте насилия по отношению к ним.



В частности, в одной из организаций, которая занимается проблемами проституции, Ugly Mugs, говорят, что после криминализации покупки секса число нападений на проституток выросло на 80%.



При этом, по официальным данным, количество заявлений с их стороны падает: проститутки по-прежнему боятся контактов с полицией.



Многие также сомневаются в том, что шведская модель помогает бороться с сутенерством и торговлей людьми. По данным шведской полиции, уменьшилось только число заявлений в полицию, что никак не говорит о снижении уровня торговли в целом.



Некоторые владельцы ночных клубов в Австрии предлагают своим клиентам бесплатные услуги проституток, компенсируя девушкам потери из своего кармана. Таким образом, они протестуют против высоких налогов для секс-работниц. Фото: Reuters



Наконец, скептики говорят, что нет никаких серьезных причин верить тому, что сама проституция сократилась благодаря введению шведской модели. Она просто меняет обличье. По данным полиции Стокгольма, за период с 2009 по 2012 год число салонов тайского массажа (а именно под них, как показывает практика, часто маскируются нелегальные публичные дома) выросло втрое, а большинство проституток перешло на работу на дому, что затрудняет точные подсчеты.



Борьба за счастье проституток



Тем не менее у шведской модели есть множество сторонников даже в Нидерландах — стране, которая буквально ассоциируется с идеями либертарианства и спокойного отношения к проституции. В начале месяца парламент страны начал обсуждать вопрос о криминализации покупки секса. Сделал он это под давлением двух сил, обычно стоящих по разные стороны баррикад: феминисток и ярых христиан-традиционалистов.



В Амстердаме проститутки с полудня и до глубокой ночи привлекают клиентов, стоя в витрине. Фото: Horacio Villalobos - Corbis / Corbis via Getty Images



Против них активно выступают сами проститутки, которые видят в этой норме еще большую угрозу не только своему бизнесу, но и своей жизни.



Нидерланды уже демонстрируют то, как в случае принятия слишком жестких законов легальная проституция постепенно переходит в тень. Проституция в стране легализована, но жестко контролируется.



Лицензия может стоить до €10 тыс., и ее необходимо постоянно продлевать. К рабочим местам проституток применяются все обычные требования по безопасности рабочих мест, все нормы по освещенности и прочим вопросам, не делая никаких скидок на особенности профессии (к примеру, на склонность проституток и их клиентов к меньшей освещенности).



В результате, по данным властей, количество лицензированных проституток в стране сократилось с 1100 в 2006 году до 700 через пять лет.



Проститутки жалуются на то, что требования финансовой отчетности и налоговых органов просто невозможно выполнять из-за нежелания банков открывать им счета для ведения бизнеса.



Как заметила в интервью The Economist представительница Информационного центра о проститутках в Амстердаме, «никто так не хочет появления более безопасной секс-индустрии, как те, кто в ней занят». Другое дело, что феминистки и христианские активисты не собираются спрашивать их совета.



