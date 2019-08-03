Загрузка... Умерла самая умная собака в мире 🔊 Воспроизвести CC BY-SA 4.0 / Pilleybianchi /



В Южной Каролине на 16-м году жизни умерла собака по кличке Чейсер, прославившаяся благодаря своему богатому "словарному запасу", пишет



Американец Джон Пилли купил собаку породы бордер-колли в 2004 году. На протяжении трех лет он занимался с ней от четырех до пяти часов в день: так, хозяин показывал Чейсер предмет, примерно 40 раз подряд произносил вслух его название, затем прятал и просил питомца его отыскать.



В процессе обучения мужчина использовал 800 тканевых игрушек для животных, 116 мячиков, 26 фрисби и многочисленные пластиковые предметы. В результате бордер-колли научилась распознавать 1022 предмета. СМИ прозвали ее самой умной собакой в мире.



Джон Пилли умер в прошлом году в возрасте 89 лет. После этого Чейсер жила с его дочерью. В Южной Каролине на 16-м году жизни умерла собака по кличке Чейсер, прославившаяся благодаря своему богатому "словарному запасу", пишет РИА Новости со ссылкой на Independent.Американец Джон Пилли купил собаку породы бордер-колли в 2004 году. На протяжении трех лет он занимался с ней от четырех до пяти часов в день: так, хозяин показывал Чейсер предмет, примерно 40 раз подряд произносил вслух его название, затем прятал и просил питомца его отыскать.В процессе обучения мужчина использовал 800 тканевых игрушек для животных, 116 мячиков, 26 фрисби и многочисленные пластиковые предметы. В результате бордер-колли научилась распознавать 1022 предмета. СМИ прозвали ее самой умной собакой в мире.Джон Пилли умер в прошлом году в возрасте 89 лет. После этого Чейсер жила с его дочерью. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, в мире Ключевые слова: собаки, дрессировка — статья прочитана 136 раз Комментарии