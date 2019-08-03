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Умерла самая умная собака в мире
В Южной Каролине на 16-м году жизни умерла собака по кличке Чейсер, прославившаяся благодаря своему богатому "словарному запасу", пишет РИА Новости со ссылкой на Independent.
Американец Джон Пилли купил собаку породы бордер-колли в 2004 году. На протяжении трех лет он занимался с ней от четырех до пяти часов в день: так, хозяин показывал Чейсер предмет, примерно 40 раз подряд произносил вслух его название, затем прятал и просил питомца его отыскать.
В процессе обучения мужчина использовал 800 тканевых игрушек для животных, 116 мячиков, 26 фрисби и многочисленные пластиковые предметы. В результате бордер-колли научилась распознавать 1022 предмета. СМИ прозвали ее самой умной собакой в мире.
Джон Пилли умер в прошлом году в возрасте 89 лет. После этого Чейсер жила с его дочерью.
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РИА Новости
Ключевые слова: собаки, дрессировка
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