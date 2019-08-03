Загрузка... Европарламент навязывает Латвии легализацию марихуаны: опрос 🔊 Воспроизвести



В обществе продолжает расти поддержка легализации употребления марихуаны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS, сообщает



В июне этого года жителей страны попросили ответить на вопрос, стоит ли легализовать употребление марихуаны в Латвии. И большинство или 78% респондентов заявили, что этого делать не стоит. Однако число жителей Латвии, придерживающихся такого мнения, с каждым годом понемногу падает.



Наибольшее сопротивление легализации марихуаны было зафиксировано в 2014 году, когда против этой идеи высказались 87% жителей.



В свою очередь 15% жителей считают, что употребление марихуаны в Латвии стоит легализовать. В этом году данный показатель, поднявшись на три процентных пункта, чем год назад, стал самым высоким за всю историю исследований. В обществе продолжает расти поддержка легализации употребления марихуаны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS, сообщает PRESS.LV В июне этого года жителей страны попросили ответить на вопрос, стоит ли легализовать употребление марихуаны в Латвии. И большинство или 78% респондентов заявили, что этого делать не стоит. Однако число жителей Латвии, придерживающихся такого мнения, с каждым годом понемногу падает.Наибольшее сопротивление легализации марихуаны было зафиксировано в 2014 году, когда против этой идеи высказались 87% жителей.В свою очередь 15% жителей считают, что употребление марихуаны в Латвии стоит легализовать. В этом году данный показатель, поднявшись на три процентных пункта, чем год назад, стал самым высоким за всю историю исследований. Еще у 7% жителей нет конкретного мнения по этому вопросу.



Как сообщалось ранее, Европарламент призывает продолжать исследования возможностей использования марихуаны в медицинских целях и побуждает страны Европейского союза использовать возможности медикаментов, содержащих марихуану.



Депутаты Европарламента, ссылаясь на научную литературу, указывают, что марихуана и каннабиноиды могут быть эффективны для улучшения аппетита, уменьшения потери веса, связанного с ВИЧ/СПИД, облегчения симптомов психических расстройств и эпилепсии, а также для облегчения симптомов болезни Альцгеймера, артрита, астмы, рака, болезни Крона и глаукомы. Загрузка... press.lv Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: лечение, легализация География: Латвия — статья прочитана 98 раз Комментарии