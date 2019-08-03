Европарламент навязывает Латвии легализацию марихуаны: опрос

В обществе продолжает расти поддержка легализации употребления марихуаны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS, сообщает PRESS.LV.
В июне этого года жителей страны попросили ответить на вопрос, стоит ли легализовать употребление марихуаны в Латвии. И большинство или 78% респондентов заявили, что этого делать не стоит. Однако число жителей Латвии, придерживающихся такого мнения, с каждым годом понемногу падает.
Наибольшее сопротивление легализации марихуаны было зафиксировано в 2014 году, когда против этой идеи высказались 87% жителей.
В свою очередь 15% жителей считают, что употребление марихуаны в Латвии стоит легализовать. В этом году данный показатель, поднявшись на три процентных пункта, чем год назад, стал самым высоким за всю историю исследований.
Еще у 7% жителей нет конкретного мнения по этому вопросу.
Как сообщалось ранее, Европарламент призывает продолжать исследования возможностей использования марихуаны в медицинских целях и побуждает страны Европейского союза использовать возможности медикаментов, содержащих марихуану.
Депутаты Европарламента, ссылаясь на научную литературу, указывают, что марихуана и каннабиноиды могут быть эффективны для улучшения аппетита, уменьшения потери веса, связанного с ВИЧ/СПИД, облегчения симптомов психических расстройств и эпилепсии, а также для облегчения симптомов болезни Альцгеймера, артрита, астмы, рака, болезни Крона и глаукомы.
Как сообщалось ранее, Европарламент призывает продолжать исследования возможностей использования марихуаны в медицинских целях и побуждает страны Европейского союза использовать возможности медикаментов, содержащих марихуану.
Депутаты Европарламента, ссылаясь на научную литературу, указывают, что марихуана и каннабиноиды могут быть эффективны для улучшения аппетита, уменьшения потери веса, связанного с ВИЧ/СПИД, облегчения симптомов психических расстройств и эпилепсии, а также для облегчения симптомов болезни Альцгеймера, артрита, астмы, рака, болезни Крона и глаукомы.