Загрузка... Во Франции нашли пропавшую полвека назад подводную лодку 🔊 Воспроизвести Запуск дрона AsterX во время второй фазы поисков затонувшей в 1968 году подлодки La Minerve Sebastien Chenal/Marine Nationale/Handout via REUTERS



Обломки пропавшей в 1968 году подлодки La Minerve обнаружили у берегов Тулона на юге Франции. Об обнаружении субмарины сообщила в понедельник глава минобороны Франции Флоранс Парли. Она назвала поисковую операцию «успехом, облегчением и техническим достижением», сообщает



Обломки подлодки были обнаружены в 45 км от Тулона на глубине 2370 метров американским судном Seabed Constructor, которое с минувшего вторника участвует в поисковой операции. Как сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный источник во французских ВМС, подлодку удалось обнаружить с помощью дронов Seabed Constructor. Обломки пропавшей в 1968 году подлодки La Minerve обнаружили у берегов Тулона на юге Франции. Об обнаружении субмарины сообщила в понедельник глава минобороны Франции Флоранс Парли. Она назвала поисковую операцию «успехом, облегчением и техническим достижением», сообщает RFI Обломки подлодки были обнаружены в 45 км от Тулона на глубине 2370 метров американским судном Seabed Constructor, которое с минувшего вторника участвует в поисковой операции. Как сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный источник во французских ВМС, подлодку удалось обнаружить с помощью дронов Seabed Constructor.



Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) 22 July 2019







В момент катастрофы на борту лодки находились 52 человека. Катастрофа произошла 27 января 1968 года. Ее причины до сих пор не выяснены. Подлодка затонула всего за четыре минуты.



Несмотря на то, что поиски пропавшей субмарины начались сразу после ее исчезновения с радаров, ее так никогда и не смогли найти. Последняя попытка была совершена в 1970 году.



Среди возможных причин катастрофы назывались столкновение с другим судном, взрыв торпеды или ракеты, техническая неисправность. Как отмечает AFP, с помощью съемок дронами, возможно, получится установить, что именно произошло.



Родственники погибших французских подводников рассказали AFP, что встретили новость об обнаружении подлодки с огромным облегчением.



Судно Seabed Constructor принадлежит частной американской компании Ocean Infinity и оборудовано подводными камерами, способными снимать на глубине до 6000 метров. С помощью этого судна в ноябре 2018 года была обнаружена пропавшая аргентинская подлодка San Juan. Поиски затонувшей субмарины возобновились у берегов Тулона 4 июля после того, как в октябре 2018 года к властям обратились семьи пропавших моряков.В момент катастрофы на борту лодки находились 52 человека. Катастрофа произошла 27 января 1968 года. Ее причины до сих пор не выяснены. Подлодка затонула всего за четыре минуты.Несмотря на то, что поиски пропавшей субмарины начались сразу после ее исчезновения с радаров, ее так никогда и не смогли найти. Последняя попытка была совершена в 1970 году.Среди возможных причин катастрофы назывались столкновение с другим судном, взрыв торпеды или ракеты, техническая неисправность. Как отмечает AFP, с помощью съемок дронами, возможно, получится установить, что именно произошло.Родственники погибших французских подводников рассказали AFP, что встретили новость об обнаружении подлодки с огромным облегчением.Судно Seabed Constructor принадлежит частной американской компании Ocean Infinity и оборудовано подводными камерами, способными снимать на глубине до 6000 метров. С помощью этого судна в ноябре 2018 года была обнаружена пропавшая аргентинская подлодка San Juan. Загрузка... ru.rfi.fr Категории: чп и криминал, в Европе, история, образование Ключевые слова: Франция, подлодка, море — статья прочитана 120 раз Комментарии