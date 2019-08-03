Загрузка... Mitt i Stockholm Швеция : русские возвращаются! 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Макаров



В 1719 году русские разоряли и грабили стокгольмские шхеры пару недель, а затем их флот отправился дальше на юг. Но опасность не миновала. Месяцем позже петровский флот вернулся: на этот раз уничтожили все, что пропустили или пощадили в прошлый раз. Царь Петр I, очевидно, хотел, чтобы шведы взбунтовались против своего короля, не сумевшего их защитить, рассуждает историк.



Русские разоряли и грабили стокгольмские шхеры пару недель, а затем их флот отправился дальше на юг, чтобы напасть на Нючёпинг и Норрчёпинг. Но опасность для Стокгольма и Руслагена еще не миновала.



На острове Юстерё в Эстерокере рассказывают, как Беате Клерк (Beata Clerk), владелице поместья Вэстра Ланнё (Västra Lagnö), пришлось бежать вместе с мужем и дочерью на маленький островок. Оттуда, издали, она «с дрожью в сердце и со слезами на глазах» наблюдала, как ее хозяйство сгорело дотла. Русские разоряли и грабили стокгольмские шхеры пару недель, а затем их флот отправился дальше на юг, чтобы напасть на Нючёпинг и Норрчёпинг. Но опасность для Стокгольма и Руслагена еще не миновала.На острове Юстерё в Эстерокере рассказывают, как Беате Клерк (Beata Clerk), владелице поместья Вэстра Ланнё (Västra Lagnö), пришлось бежать вместе с мужем и дочерью на маленький островок. Оттуда, издали, она «с дрожью в сердце и со слезами на глазах» наблюдала, как ее хозяйство сгорело дотла. Это было 13 июля 1719 года.



Месяцем позже российский галерный флот вернулся, спалив Норрчёпинг, Трусу и Нючёпинг.



«Едва корабли причаливали, оттуда выскакивали казаки и другие всадники и неслись на поиски скота и хуторов. А солдаты и моряки атаковали здания поблизости от места высадки», — пишет Гуннар Линд (Gunnar Lind) в книге «Сожженные дома» (Brända hemman).



В этот раз русские сжигали хутора, хозяйства и деревни, которые пропустили или намеренно не тронули в прошлый раз по пути на юг.



На маленькие острова отправляли одну или две галеры, а вот островам побольше доставалось до 20 кораблей или даже больше.



Как им удавалось ориентироваться в шхерах?



«У них были лоцманы. Некоторые помогали добровольно, других заставляли. Ведь они заходили в каждый залив, даже самый маленький. Очевидно, что им кто-то помогал», — говорит Гуннар Линд.



В начале августа русские напали на Даларё в Ханинге и сожгли там таверну, здание таможни и все остальные строения — жилища 200 жителей острова.



13 августа русские еще раз попытались преодолеть узкий пролив Баггенсстэкет в Накке, на этот раз с помощью 3 тысяч солдат, но шведы вновь отбили атаку.



Тогда они продолжили двигаться на север и среди прочего напали на поместье в Эстано на материке неподалеку от Юстерё, а также опустошили острова поменьше в проливе Фурусундследен, после чего, наконец, атаковали Норртелье. Этот город должны были защищать довольно большие силы шведов, однако русским удалось сжечь его целиком: в огне погибла и церковь, и все остальное. 650 жителям города, потерявшим дома, пришлось пережить несколько тяжелых зим, прежде чем они построили себе новые, рассказывает Гуннар Линд в книге.



И только после этого русские со своим флотом повернули домой. А в шхерах после них остались лишь пепел и руины на месте домов, полей, лодок, лесов и хозяйств.



Что же было дальше? Восстали ли лишившиеся всего жители шхер против своего короля, как того хотел царь Петр Великий? И привели ли эти налеты к миру?



Автор: Фредрик Шоквист (Fredrik Sjöquist) для Mitt i Stockholm, Швеция, перевод Месяцем позже российский галерный флот вернулся, спалив Норрчёпинг, Трусу и Нючёпинг.«Едва корабли причаливали, оттуда выскакивали казаки и другие всадники и неслись на поиски скота и хуторов. А солдаты и моряки атаковали здания поблизости от места высадки», — пишет Гуннар Линд (Gunnar Lind) в книге «Сожженные дома» (Brända hemman).В этот раз русские сжигали хутора, хозяйства и деревни, которые пропустили или намеренно не тронули в прошлый раз по пути на юг.На маленькие острова отправляли одну или две галеры, а вот островам побольше доставалось до 20 кораблей или даже больше.«У них были лоцманы. Некоторые помогали добровольно, других заставляли. Ведь они заходили в каждый залив, даже самый маленький. Очевидно, что им кто-то помогал», — говорит Гуннар Линд.В начале августа русские напали на Даларё в Ханинге и сожгли там таверну, здание таможни и все остальные строения — жилища 200 жителей острова.13 августа русские еще раз попытались преодолеть узкий пролив Баггенсстэкет в Накке, на этот раз с помощью 3 тысяч солдат, но шведы вновь отбили атаку.Тогда они продолжили двигаться на север и среди прочего напали на поместье в Эстано на материке неподалеку от Юстерё, а также опустошили острова поменьше в проливе Фурусундследен, после чего, наконец, атаковали Норртелье. Этот город должны были защищать довольно большие силы шведов, однако русским удалось сжечь его целиком: в огне погибла и церковь, и все остальное. 650 жителям города, потерявшим дома, пришлось пережить несколько тяжелых зим, прежде чем они построили себе новые, рассказывает Гуннар Линд в книге.И только после этого русские со своим флотом повернули домой. А в шхерах после них остались лишь пепел и руины на месте домов, полей, лодок, лесов и хозяйств.Что же было дальше? Восстали ли лишившиеся всего жители шхер против своего короля, как того хотел царь Петр Великий? И привели ли эти налеты к миру?Автор: Фредрик Шоквист (Fredrik Sjöquist) для Mitt i Stockholm, Швеция, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: в Европе, общество, история Ключевые слова: русские, Швеция, Петр Первый — статья прочитана 143 раза Комментарии