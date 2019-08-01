Медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального 🔊 Воспроизвести



Химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в биоматериалах Алексея Навального, сообщил «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев, передает



Он напомнил, что анализы были направлены в лабораторию НИИ 29 июля из городской клинической больницы №64. Токарев подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория НИИ СП им. Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.



24 июля Навальный был доставлен в спецприемник для отбывания 30 суток ареста из-за призыва к участию в несанкционированной акции, а 27 июля у него началось раздражение на лице и шее. На следующий день его состояние ухудшилось, и его на «скорой» отвезли в 64-ю больницу. Там Навальному поставили диагноз - это оказалась аллергическая реакция, известная как «крапивница».



При этом личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявила, что наблюдаемые у него симптомы - последствие воздействия химического вещества, вызвавшего у него отравление.



29 июля Навального выписали и вернули в спецприемник, согласно выписному эпикризу, у него был диагностирован контактный дерматит. Химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в биоматериалах Алексея Навального, сообщил «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев, передает ГАЗЕТА Он напомнил, что анализы были направлены в лабораторию НИИ 29 июля из городской клинической больницы №64. Токарев подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория НИИ СП им. Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.24 июля Навальный был доставлен в спецприемник для отбывания 30 суток ареста из-за призыва к участию в несанкционированной акции, а 27 июля у него началось раздражение на лице и шее. На следующий день его состояние ухудшилось, и его на «скорой» отвезли в 64-ю больницу. Там Навальному поставили диагноз - это оказалась аллергическая реакция, известная как «крапивница».При этом личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявила, что наблюдаемые у него симптомы - последствие воздействия химического вещества, вызвавшего у него отравление.29 июля Навального выписали и вернули в спецприемник, согласно выписному эпикризу, у него был диагностирован контактный дерматит. gazeta.ru Категории: политика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: оппозиция, отравление, Навальный География: Россия — статья прочитана 124 раза Комментарии