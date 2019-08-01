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Медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального
Химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в биоматериалах Алексея Навального, сообщил «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев, передает ГАЗЕТА.
Он напомнил, что анализы были направлены в лабораторию НИИ 29 июля из городской клинической больницы №64. Токарев подчеркнул, что химико-токсикологическая лаборатория НИИ СП им. Склифосовского является специализированной и имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ.
24 июля Навальный был доставлен в спецприемник для отбывания 30 суток ареста из-за призыва к участию в несанкционированной акции, а 27 июля у него началось раздражение на лице и шее. На следующий день его состояние ухудшилось, и его на «скорой» отвезли в 64-ю больницу. Там Навальному поставили диагноз - это оказалась аллергическая реакция, известная как «крапивница».
При этом личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявила, что наблюдаемые у него симптомы - последствие воздействия химического вещества, вызвавшего у него отравление.
29 июля Навального выписали и вернули в спецприемник, согласно выписному эпикризу, у него был диагностирован контактный дерматит.
gazeta.ru
Категории: политика, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: оппозиция, отравление, Навальный
География: Россия
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