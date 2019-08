США требуют от Украины отдать землю 🔊 Воспроизвести Президент Украины Владимир Зеленский



26 ИЮЛЯ – точно в день переговоров Зеленского со специальным представителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером,влиятельная американская газета The Washington Post опубликовала редакционный материал под заголовком «У Украины есть уникальный шанс всё изменить». Статья получилась программная – пока многие эксперты спорили о том, с чем приехали Волкер и другие члены делегации США в Киев, американское издание, не стесняясь, опубликовало главные требования Вашингтона. Не успел новый президент Украины Володимир Зеленський порадоваться своей сокрушительной победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Дескать, теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», отступать некуда – пора выполнять требования МВФ. А то Вашингтон окончательно разо- чаруется и сделает Киеву очень больно, пишет Аргументы недели 26 ИЮЛЯ – точно в день переговоров Зеленского со специальным представителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером,влиятельная американская газета The Washington Post опубликовала редакционный материал под заголовком «У Украины есть уникальный шанс всё изменить». Статья получилась программная – пока многие эксперты спорили о том, с чем приехали Волкер и другие члены делегации США в Киев, американское издание, не стесняясь, опубликовало главные требования Вашингтона. Первое – Зеленский должен быстро назначить премьер-министра, которому придётся заключить новое соглашение с МВФ. То есть новый президент Украины должен забыть о дефолте страны и избавлении от долговой удавки. Второе – американцы настаивают на узаконивании частной торговли сельскохозяйственными землями Украины. Естественно, они предлагают провернуть эту аферу под видом «экономических реформ и активных мер по борьбе с коррупцией». Однако нетрудно догадаться, что в результате все самые лучшие украинские земли скупят западные компании, которые имеют несоизмеримые с украинцами финансовые возможности. Третье – Зеленский должен приватизировать 3, 5 тыс. государственных компаний. В результате все оставшиеся эффективные предприятия Украины тоже уплывут в западные руки. А точнее, просто достанутся американцам.



Как говорится, приехали – больше в Незалежной брать нечего. При этом The Washington Post достаточно чётко даёт понять, что только в случае выполнения этих требований США будут поддерживать новые украинские власти: «Меры по решению этих вопросов, на принятии которых МВФ и западные правительства настаивали много лет, помогут убедить западные компании в целесообразности инвестиций в Украину». То есть если Киев откажется продавать украинскую землю, то ему придётся забыть о западной финансовой помощи. Так что выбор у Зеленского невелик – это только в своём кино «Слуга народа» он быстро собрал гору золота, которую пожертвовали ему простые украинцы ради избавления от финансовой кабалы Запада. В реальной жизни он либо пойдёт на требования США, либо вместе со всей страной станет полным банкротом.



Правда, есть один вариант, который поможет избежать подобного развития событий, – надо помириться с Россией и вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Но украинская элита к этому пока не готова. Подождём ещё пять лет. argumenti.ru