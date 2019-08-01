Белорусские инспекторы по контролю над вооружениями проинспектируют бригаду Zemaitija 🔊 Воспроизвести



Группа белорусских инспекторов по контролю над вооружениями посетит дислоцированную в западной части Литвы пехотную бригаду Zemaitija, сообщила Министерство обороны.



Этот оценочный визит состоится на основании двустороннего соглашения Вильнюса и Минска.



Как сообщает Минобороны, во время визита инспекторы смогут получить информацию о структуре, численности обслуживающего персонала, имеющемся основном вооружении и типах технических систем, их количестве, а также осмотреть образцы.



Посещая подразделения бригады и общаясь с военнослужащими, инспекторы смогут ближе познакомиться с повседневной деятельностью бригады.



Визит состоится в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе от 2011 года. Венский документ обязывает страны ежегодно представлять информацию о своих вооружённых силах, планы оборонных мощностей и военный бюджет, а также заранее информировать о планируемой военной деятельности. Государства также обязуются принимать на своей территории установленное число инспекторов из других стран. Группа белорусских инспекторов по контролю над вооружениями посетит дислоцированную в западной части Литвы пехотную бригаду Zemaitija, сообщила Министерство обороны.Этот оценочный визит состоится на основании двустороннего соглашения Вильнюса и Минска.Как сообщает Минобороны, во время визита инспекторы смогут получить информацию о структуре, численности обслуживающего персонала, имеющемся основном вооружении и типах технических систем, их количестве, а также осмотреть образцы.Посещая подразделения бригады и общаясь с военнослужащими, инспекторы смогут ближе познакомиться с повседневной деятельностью бригады.Визит состоится в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе от 2011 года. Венский документ обязывает страны ежегодно представлять информацию о своих вооружённых силах, планы оборонных мощностей и военный бюджет, а также заранее информировать о планируемой военной деятельности. Государства также обязуются принимать на своей территории установленное число инспекторов из других стран. Соглашение между Литвой и Беларусью предусматривает, что оба государства должны ежегодно обмениваться военной информацией в установленном формате и могут выборочно посетить одно воинское подразделение соседней страны.



Белорусские военные инспекторы в этом году уже посетили Литву по время международных военных учений Gelezinis Vilkas 2019 "Железный волк - 2019".



В свою очередь, литовские военные инспекторы планируют провести инспекцию белорусского военного подразделения на основании двустороннего соглашения позже в этом году. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: военные, контроль, инспекторы География: Латвия — статья прочитана 82 раза Комментарии