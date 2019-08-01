Весь мир, кроме Литвы? 🔊 Воспроизвести Российский НИИ железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ»), входящий в систему ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), в сотрудничестве с немецкой компанией Mankiewicz – мировым лидером в разработке защитно-декоративных покрытий, разработали инновационную технологию снижения температурного напряжения рельсовой плети путем нанесения светоотражающего покрытия, препятствующих полному поглощению уровня солнечной радиации металлом. Это позволит существенно повысить эксплуатационные характеристики бесстыковых ж/д путей и значительно улучшить эффективность железнодорожных перевозок.







ВНИИЖТ и компания Mankiewicz стали авторами инновации, способной значительно улучшить эффективность железнодорожных перевозок, а также повысить безопасность пассажиров и вероятность сохранности груза. Технология специального рельсового светоотражающего покрытия, прошедшая тесты на полигоне Испытательного центра АО «ВНИИЖТ» и выдержавшая испытания тысячами тонн груза, получила высокую оценку экспертов и в скором времени будет готова к внедрению и запуску в массовое производство. Отмечается, что к разработке ВНИИЖТ / Mankiewicz проявляют активный интерес представители международного отраслевого сообщества железных дорог. ВНИИЖТ и компания Mankiewicz стали авторами инновации, способной значительно улучшить эффективность железнодорожных перевозок, а также повысить безопасность пассажиров и вероятность сохранности груза. Технология специального рельсового светоотражающего покрытия, прошедшая тесты на полигоне Испытательного центра АО «ВНИИЖТ» и выдержавшая испытания тысячами тонн груза, получила высокую оценку экспертов и в скором времени будет готова к внедрению и запуску в массовое производство. Отмечается, что к разработке ВНИИЖТ / Mankiewicz проявляют активный интерес представители международного отраслевого сообщества железных дорог.



“Инновационная разработка будет применяться не только для улучшения качества уже проложенных ж/д путей, но и при производстве новых рельсов, что значительно повысит эффективность и надежность эксплуатации железных дорог. У России есть шанс стать пионером в применении данной инновации и получить немалые выгоды от ее экспорта на зарубежные рынки. Похожая технология разрабатывается в Австрии, однако российская разработка уже прошла все необходимые испытания и полностью готова к эксплуатации. Также компания Mankiewicz совместно с ВНИИЖТ первыми подали заявку на международный патент”, – комментирует событие генеральный директор российского офиса компании Mankiewicz Владимир Трофименко.



Технология - инновационная, широта применения - весь мир, в этом уверены первооткрыватели, не подозревая, что Литва может и не вписаться в этот "весь мир", поскольку вполне вероятно, что может выясниться, что российское покрытие на литовских рельсах может угрожать национальной безопасности Литвы.











Для справки:



Бесстыковой рельсовый путь – наиболее востребованная в мире конструкция верхнего строения пути, так как по сравнению со звеньевым, бесстыковой путь обладает рядом преимуществ (уменьшение расходов на содержание стыков, тягу поездов, снижение шума). Однако у бесстыкового пути есть и недостаток, который проявляется в виде возникновения в рельсовых плетях температурных напряжений, которые могут привести к выбросу или излому пути.



Одним из методов регулирования напряженного состояния рельсовых плетей является изменение температуры плети. В мировой практике, одним из вариантов изменения температуры плети является применение специальных рельсовых светоотражающих покрытий (СРСП), препятствующих полному поглощению уровня солнечной радиации металлом рельсовой плети.



О компании Mankiewicz:



Компания Mankiewicz, основанная в Гамбурге в 1895 году, в настоящее время является мировым лидером в индустрии лакокрасочных материалов, защитно-декоративных и антикоррозионных покрытий, а также специальных красок для интерьеров и экстерьеров в авиации, автомобилестроении, ж/д машиностроении, производстве строительно-дорожной техники, ветрогенерации и множестве других отраслей. На сегодняшний день компания Mankiewicz – технологический партнер ведущих мировых технологических гигантов Daimler, Mercedes, BMW, AirBus, Boeing, Siemens, Alstom, Bombardier, РЖД, Deutsche Bahn и др.



Mankiewicz входит в в ТОП-100 инновационных компаний Германии и является одним из лидеров немецкой промышленности в области технологий оптимизации производства.



Представительства компании расположены в 17 странах на 5 континентах, а ее штат насчитывает более 1500 сотрудников. Технология предотвращения температурных деформаций рельсов и выбросов пути в жаркую погоду за счет нанесения на рельсы светоотражающего покрытия позволяет снизить их температуру на величину от 2 до 8 °C. Основная область применения светоотражающего покрытия – участки пути, подверженные длительному воздействию солнечной радиации. Покрытие может быть нанесено на рельсы и рельсовые плети, уложенные на линиях обращения любого вида рельсового транспорта (ж/д поезда, линии городских трамваев и др.).“Инновационная разработка будет применяться не только для улучшения качества уже проложенных ж/д путей, но и при производстве новых рельсов, что значительно повысит эффективность и надежность эксплуатации железных дорог. У России есть шанс стать пионером в применении данной инновации и получить немалые выгоды от ее экспорта на зарубежные рынки. Похожая технология разрабатывается в Австрии, однако российская разработка уже прошла все необходимые испытания и полностью готова к эксплуатации. Также компания Mankiewicz совместно с ВНИИЖТ первыми подали заявку на международный патент”, – комментирует событие генеральный директор российского офиса компании Mankiewicz Владимир Трофименко.Технология - инновационная, широта применения - весь мир, в этом уверены первооткрыватели, не подозревая, что Литва может и не вписаться в этот "весь мир", поскольку вполне вероятно, что может выясниться, что российское покрытие на литовских рельсах может угрожать национальной безопасности Литвы.Бесстыковой рельсовый путь – наиболее востребованная в мире конструкция верхнего строения пути, так как по сравнению со звеньевым, бесстыковой путь обладает рядом преимуществ (уменьшение расходов на содержание стыков, тягу поездов, снижение шума). Однако у бесстыкового пути есть и недостаток, который проявляется в виде возникновения в рельсовых плетях температурных напряжений, которые могут привести к выбросу или излому пути.Одним из методов регулирования напряженного состояния рельсовых плетей является изменение температуры плети. В мировой практике, одним из вариантов изменения температуры плети является применение специальных рельсовых светоотражающих покрытий (СРСП), препятствующих полному поглощению уровня солнечной радиации металлом рельсовой плети.О компании Mankiewicz:Компания Mankiewicz, основанная в Гамбурге в 1895 году, в настоящее время является мировым лидером в индустрии лакокрасочных материалов, защитно-декоративных и антикоррозионных покрытий, а также специальных красок для интерьеров и экстерьеров в авиации, автомобилестроении, ж/д машиностроении, производстве строительно-дорожной техники, ветрогенерации и множестве других отраслей. На сегодняшний день компания Mankiewicz – технологический партнер ведущих мировых технологических гигантов Daimler, Mercedes, BMW, AirBus, Boeing, Siemens, Alstom, Bombardier, РЖД, Deutsche Bahn и др.Mankiewicz входит в в ТОП-100 инновационных компаний Германии и является одним из лидеров немецкой промышленности в области технологий оптимизации производства.Представительства компании расположены в 17 странах на 5 континентах, а ее штат насчитывает более 1500 сотрудников. Инф. "Обзора" Категории: технологии Ключевые слова: АО «ВНИИЖТ», Mankiewicz, бесстыковые — статья прочитана 179 раз Комментарии