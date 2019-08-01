Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов 🔊 Воспроизвести Фото: versiya.info



Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов, "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины". Уточняется, что доклад должен быть готов до 1 ноября, сообщает



Глава правительства находится с визитом в Забайкалье. Там он подписал перечень распоряжений в связи с лесными пожарами:



—МЧС, Минобороны и Минприроды поручено усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.



—Минприроды, МЧС, Минобороны, Минфину к 3 августа нужно подготовить и представить правительству предложения о выделении МЧС, Минобороны и регионам средств резервного фонда для покрытия расходов на ликвидацию огня. Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов, "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины". Уточняется, что доклад должен быть готов до 1 ноября, сообщает РИА Новости Глава правительства находится с визитом в Забайкалье. Там он подписал перечень распоряжений в связи с лесными пожарами:—МЧС, Минобороны и Минприроды поручено усилить группировку сил и средств, задействованных на тушении в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.—Минприроды, МЧС, Минобороны, Минфину к 3 августа нужно подготовить и представить правительству предложения о выделении МЧС, Минобороны и регионам средств резервного фонда для покрытия расходов на ликвидацию огня. —Минприроды до 15 августа должно вместе с регионами подготовить и представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов лесной охраны, в том числе установления зон контроля лесных пожаров.



—МЧС, Минприроды и региональным властям поручено до 30 августа представить предложения по созданию специализированного лесопожарного центра.



—Минприроды и Минфину предстоит заняться увеличением численности государственных лесных инспекторов до нормативного уровня.



—Минобрнауки и Минприроды должны до 30 августа разработать предложения по усилению научного и кадрового обеспечения деятельности по лесной охране.



—Главам регионов рекомендуется до 15 сентября включить в состав местных комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности представителей общественности и научных организаций.



—МЧС, Рослесхоз и власти на местах до 9 августа должны доложить в кабмин об обеспечении контроля за соблюдением пожарной безопасности и наличием необходимой специализированной лесопожарной техники вблизи населенных пунктов.



—Главам Роспотребнадзора и Росгидромета поручено обеспечить в населенных пунктах, которые могут подвернуться задымлению из-за пожаров, контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и состоянием здоровья населения, дать необходимые инструкции территориальным органам, а об исполнении доложить до 9 августа.



—Минприроды, Минобрнауки и академии РАН поручение привлечь научные организации к решению проблем, связанных с лесными пожарами, в том числе с изучением и применением зарубежного опыта, об исполнении доложить 15 августа.



—Органам исполнительной власти субъектов рекомендовано вместе с органами местного самоуправления обеспечить оперативное информирование населения, экспертного и экологического сообществ об угрозе лесных пожаров, последствиях и мерах по их тушению.



—Вице-премьеру Юрию Трутневу, курирующему Дальний восток, и полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло поручено представить до 20 августа предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами, обеспечению пожарной безопасности в лесах и уточнению полномочий субъектов в данных вопросах.



Пожары в тайге



Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.



Сейчас площадь лесных пожаров превышает 2,8 миллиона гектаров. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в тушении участвуют 2720 человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта.



Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, двух районах Бурятии и пяти районах Якутии. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.



По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. Рассматриваются разные версии, в том числе умышленного поджога.



Во вторник в регион прибыл первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, вместе с министром лесного хозяйства и начальником краевого управления ведомства он облетел территории, на которых сохраняется сложная пожарная обстановка, для выработки наиболее эффективных решений по борьбе с огнем.



Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. "Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", — призвал Медведев. РИА Новости Категории: в России Ключевые слова: Медведев, пожар, тайга — статья прочитана 144 раза Комментарии