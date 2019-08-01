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Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров Сибири

Фото: tengrinews.kz


Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил РФ помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кремля в среду.

Как отмечается, Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь и при необходимости обещал ею воспользоваться. При этом в Кремле подчеркнули, что в Сибири уже создана авиагруппировка для борьбы с пожарами. Проблемы, по данным МЧС, есть с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

По сообщению пресс-службы, Путин расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены полноформатные отношения. Кроме того, стороны в ходе разговора договорились продолжать контакты - как по телефону, так и при личных встречах, заключили в Кремле.
Из-за лесных пожаров режим ЧС введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии. Дым от пожаров дошел до Казахстана и Монголии. К среде общая площадь пожаров достигла 3 млн га.

При этом некоторые удаленные лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат. По утверждению местных властей, затраты на их тушение в разы превышают возможный ущерб от огня.

Жители РФ создали петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за ситуации с лесными пожарами. На момент публикации новости ее подписали почти 850 тысяч человек.
INTERFAX.RU
Категории: в мире
Ключевые слова: Путин, Сибирь, пожар, Трамп
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добавлена сегодня, 1 августа, 15:00

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