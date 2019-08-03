Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Павел Лисицын



Россия активно избавляется от доллара, скупая золото в международные резервы. Более того, президент подписал закон, отменяющий 20-процентный налог на добавленную стоимость, которым облагается приобретение драгметалла физлицами. РИА Новости разбиралось, какие в результате открываются перспективы для граждан, зачем вообще инвестировать в золото, насколько доходны такие вложения и можно ли их рассматривать как альтернативу доллару и евро.



Слитки без налога



В соответствии с законом от НДС в размере 20% освобождаются операции по привлечению драгоценных металлов во вклады не только юридических, но и физических лиц. Причем речь идет именно о золотых слитках.



В отличие от обезличенных металлических счетов (где НДС облагается лишь снятие со счета металла в физической форме), при покупке слитков приходится обязательно уплачивать НДС, те самые 20%. Налог фактически сводил на нет целесообразность вложений в физическое золото и лишал его инвестиционной привлекательности. Россия активно избавляется от доллара, скупая золото в международные резервы. Более того, президент подписал закон, отменяющий 20-процентный налог на добавленную стоимость, которым облагается приобретение драгметалла физлицами. РИА Новости разбиралось, какие в результате открываются перспективы для граждан, зачем вообще инвестировать в золото, насколько доходны такие вложения и можно ли их рассматривать как альтернативу доллару и евро.В соответствии с законом от НДС в размере 20% освобождаются операции по привлечению драгоценных металлов во вклады не только юридических, но и физических лиц. Причем речь идет именно о золотых слитках.В отличие от обезличенных металлических счетов (где НДС облагается лишь снятие со счета металла в физической форме), при покупке слитков приходится обязательно уплачивать НДС, те самые 20%. Налог фактически сводил на нет целесообразность вложений в физическое золото и лишал его инвестиционной привлекательности.



Этот рыночный перекос давно обсуждали в Минфине и теперь решили его устранить. Отмена НДС — мощная мера поддержки золотодобывающей отрасли России, третьего по величине производителя драгметалла в мире (после Китая и Австралии). Отечественные золотодобытчики не имеют права на экспорт золота в чистом виде и практически полностью зависят от ЦБ, а также других крупных банков, обеспечивающих до 80% спроса. Сейчас, по оценкам аналитиков, рынок расширится на десять процентов — за счет физлиц.



Золото дорожает



Как полагают авторы инициативы, вместо нынешних трех-четырех тонн россияне будут покупать по 50 тонн золотых слитков в год. Кроме того, в стране возникла необходимость альтернативного доллару средства накопления, и золото вполне может стать таковым, уверены законодатели.



Но что с доходностью драгметалла? Здесь все не так просто. Как любой финансовый инструмент, золото бывает волатильным. С 2013-го драгметалл пережил серию падений. Так, летом прошлого года за месяц котировки снизились с 1260 до 1170 долларов за унцию. А в начале минувшей весны — с 1324 до 1285 долларов. В июне же благородный металл совершил настоящее ралли: с отметок около 1280 долларов подорожал до шестилетних максимумов, пробив отметку в 1400. В данный момент на Лондонской бирже золото торгуется по цене 1419 долларов за тройскую унцию.



Эксперты указывают: взлет котировок — отражение того, что происходит в экономике. "Когда рынок оживляется, драгметаллы обычно дешевеют и растет спрос на промышленные металлы. Но если все замедляется, золото дорожает — что мы сейчас и наблюдаем", — говорит Алексей Калачев, аналитик ГК "ФИНАМ".



Растущий спрос



Впрочем, независимо от того, насколько сильны кризисные явления, золота в мире покупают все больше, а это значит, что восходящий тренд котировок сохранится.



"Близкая к нулевой реальная доходность ослабит спрос на ценные бумаги, номинированные в долларах, и повысит интерес к золоту, — прогнозируют в Goldman Sachs. — А движение ставки ФРС в отрицательную область гарантированно обернется подорожанием драгоценного металла". По оценкам британской Standard Chartered, уже в четвертом квартале котировки могут достичь 1450 долларов за унцию. В консалтинговой компании Metal Focus считают, что аппетиты ювелиров разгонят мировой спрос на драгметалл до самого высокого уровня за последние четыре года.



Вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский полагает, что в среднесрочной перспективе — в ближайшие несколько лет — тройская унция способна подняться и до 1800 долларов. "Что касается рублевых цен: они растут, когда рубль падает к доллару. Поэтому если рубль продолжит дешеветь по отношению к американской валюте — что прорисовывается в среднесрочной перспективе, — золото в России будет дорожать быстрее, чем в мире, ведь прибавится еще и валютная переоценка", — объясняет аналитик.



Антикризисный актив



При этом стоить помнить, что покупка желтого металла (в отличие от торговли фьючерсами на бирже) — это не спекулятивный, а скорее защитный антикризисный инструмент сохранности сбережений. Для спекуляций лучше подходит металл обезличенный.



"Ведь когда вы приносите физический металл продавать обратно банку — а хранить слитки можно не только в банковском сейфе, но и у себя дома, — банк, естественно, должен этот слиток проверить: то ли это золото, все ли с ним в порядке. Разумеется, для банка это дополнительные расходы, и банк их закладывает в цену. При операциях по обезличенным счетам таких издержек не возникает", — отмечает Алексей Зайцев из банка "Открытие".



"Золото — возможность диверсифицировать и сохранить вложения, соблюдая основной принцип инвестирования — "не класть все яйца в одну корзину". Ювелирка тут не годится — это на самый черный день, когда продавать все равно придется в разы дешевле, чем покупали когда-то", — добавляет Калачев из ГК "Финам".



То есть приобретение золотых слитков — игра в долгую. С точки зрения накопления сбережений эксперты рекомендуют рассматривать срок не менее пяти лет. Что же касается объемов покупки, розничному покупателю банк продаст и пятьдесят граммов — здесь все зависит от вашего кошелька.



Автор: Наталья Дембинская для "НДС по операциям с физическим металлом означает, что разница в цене покупки и продажи слитков — минимум 20%, — поясняет Алексей Зайцев, вице-президент банка "Открытие", начальник управления операций с товарными активами и продуктами фондирования. — Таким образом, даже при неизменных котировках золота на мировом рынке в России инвестор терял эти 20%. Поэтому приобретение драгметалла с целью сохранения средств, не говоря о заработке, не имело смысла".Этот рыночный перекос давно обсуждали в Минфине и теперь решили его устранить. Отмена НДС — мощная мера поддержки золотодобывающей отрасли России, третьего по величине производителя драгметалла в мире (после Китая и Австралии). Отечественные золотодобытчики не имеют права на экспорт золота в чистом виде и практически полностью зависят от ЦБ, а также других крупных банков, обеспечивающих до 80% спроса. Сейчас, по оценкам аналитиков, рынок расширится на десять процентов — за счет физлиц.Как полагают авторы инициативы, вместо нынешних трех-четырех тонн россияне будут покупать по 50 тонн золотых слитков в год. Кроме того, в стране возникла необходимость альтернативного доллару средства накопления, и золото вполне может стать таковым, уверены законодатели.Но что с доходностью драгметалла? Здесь все не так просто. Как любой финансовый инструмент, золото бывает волатильным. С 2013-го драгметалл пережил серию падений. Так, летом прошлого года за месяц котировки снизились с 1260 до 1170 долларов за унцию. А в начале минувшей весны — с 1324 до 1285 долларов. В июне же благородный металл совершил настоящее ралли: с отметок около 1280 долларов подорожал до шестилетних максимумов, пробив отметку в 1400. В данный момент на Лондонской бирже золото торгуется по цене 1419 долларов за тройскую унцию.Эксперты указывают: взлет котировок — отражение того, что происходит в экономике. "Когда рынок оживляется, драгметаллы обычно дешевеют и растет спрос на промышленные металлы. Но если все замедляется, золото дорожает — что мы сейчас и наблюдаем", — говорит Алексей Калачев, аналитик ГК "ФИНАМ".Впрочем, независимо от того, насколько сильны кризисные явления, золота в мире покупают все больше, а это значит, что восходящий тренд котировок сохранится."Близкая к нулевой реальная доходность ослабит спрос на ценные бумаги, номинированные в долларах, и повысит интерес к золоту, — прогнозируют в Goldman Sachs. — А движение ставки ФРС в отрицательную область гарантированно обернется подорожанием драгоценного металла". По оценкам британской Standard Chartered, уже в четвертом квартале котировки могут достичь 1450 долларов за унцию. В консалтинговой компании Metal Focus считают, что аппетиты ювелиров разгонят мировой спрос на драгметалл до самого высокого уровня за последние четыре года.Вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский полагает, что в среднесрочной перспективе — в ближайшие несколько лет — тройская унция способна подняться и до 1800 долларов. "Что касается рублевых цен: они растут, когда рубль падает к доллару. Поэтому если рубль продолжит дешеветь по отношению к американской валюте — что прорисовывается в среднесрочной перспективе, — золото в России будет дорожать быстрее, чем в мире, ведь прибавится еще и валютная переоценка", — объясняет аналитик.При этом стоить помнить, что покупка желтого металла (в отличие от торговли фьючерсами на бирже) — это не спекулятивный, а скорее защитный антикризисный инструмент сохранности сбережений. Для спекуляций лучше подходит металл обезличенный."Ведь когда вы приносите физический металл продавать обратно банку — а хранить слитки можно не только в банковском сейфе, но и у себя дома, — банк, естественно, должен этот слиток проверить: то ли это золото, все ли с ним в порядке. Разумеется, для банка это дополнительные расходы, и банк их закладывает в цену. При операциях по обезличенным счетам таких издержек не возникает", — отмечает Алексей Зайцев из банка "Открытие"."Золото — возможность диверсифицировать и сохранить вложения, соблюдая основной принцип инвестирования — "не класть все яйца в одну корзину". Ювелирка тут не годится — это на самый черный день, когда продавать все равно придется в разы дешевле, чем покупали когда-то", — добавляет Калачев из ГК "Финам".То есть приобретение золотых слитков — игра в долгую. С точки зрения накопления сбережений эксперты рекомендуют рассматривать срок не менее пяти лет. Что же касается объемов покупки, розничному покупателю банк продаст и пятьдесят граммов — здесь все зависит от вашего кошелька.Автор: Наталья Дембинская для РИА Новости РИА Новости Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Россия, золото, валюты, запасы География: Россия — статья прочитана 143 раза Комментарии