Америка проигрывает битву за Арктику 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Павел Львов



Автор «Блумберга» обвиняет администрацию США в преступной беспечности на фоне разворачивающейся «битвы за Арктику» с Россией. Трамп, мол, не верит в изменение климата под воздействием человека, а Путин в него верит — и выигрывает. Благодаря «климат чендж» тают льды, и Берингов пролив медленно превращается в Ормузский узкий проход на выходе из Персидского залива. По крайней мере — в фантазии автора.



Новая арктическая стратегия Пентагона — это шаг вперед, но ее недостаточно, чтобы противостоять России и Китаю.



К двум самым важным глобальным вопросам предстоящих десятилетий относятся возобновление соперничества между великими державами и усиление климатических изменений. На пересечении этих проблем находится Арктика, растущая значимость которой отражается на мировой геоэкономике и геополитике. К двум самым важным глобальным вопросам предстоящих десятилетий относятся возобновление соперничества между великими державами и усиление климатических изменений. На пересечении этих проблем находится Арктика, растущая значимость которой отражается на мировой геоэкономике и геополитике.



ВМС и береговая охрана опубликовали недавно свои стратегии по Арктике. Министр ВМС Ричард Спенсер (Richard Spencer) призывает проводить новые операции по обеспечению свободы судоходства и наращивать военно-морское присутствие в этом регионе. На майском заседании Арктического совета, состоящего из восьми граничащих с Северным Ледовитым океаном стран, госсекретарь Майк Помпео заявил, что хищные державы делают набеги на этот регион. Осудив действия Китая в западной части Тихого океана, Помпео задал вопрос: «Хотим ли мы, чтобы Северный Ледовитый океан превратился в новое Южно-Китайское море?» А в прошлом месяце Пентагон опубликовал свою Арктическую стратегию, в которую внесены поправки, отражающие те изменения, что произошли в мире с момента ее первой публикации в 2016 году.



Нет никакой тайны в том, почему Арктика привлекает к себе такое внимание. Климатические изменения преображают регион, открывая новые морские пути и облегчая использование подводных ресурсов. Идущий вдоль арктического побережья России Северный морской путь существенно сокращает время прохождения судов между восточноазиатскими и европейскими портами по сравнению с существующими маршрутами, проходящими через Малаккский пролив. По некоторым оценкам, в Арктике находится 30 процентов мировых запасов природного газа и стратегически важные месторождения редкоземельных металлов на один с лишним триллион долларов.



В то же время за Арктику начинается борьба. Россия усиливает там свою войсковую группировку и средства переброски войск, а также берет под свой контроль ключевые морские пути. Китай, сам себя провозгласивший «приполярной державой», начинает устанавливать там военное присутствие, привязывая свою деятельность в Арктике к масштабной инициативе «Один пояс — один путь». Трения между ведущими странами усиливаются во всем мире, и они будут неизбежно перетекать в Арктику.



Американские стратеги начинают понимать, что в случае конфликта российские (а со временем и китайские) войска смогут создать угрозу северным районам США в Арктике. Они смогут также использовать свои арктические силы и средства для того, чтобы воспрепятствовать развертыванию американских войск в Европе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопросы суверенитета и свободы судоходства в Арктике становятся более актуальными, так как объемы морских перевозок увеличиваются, а экономические ставки возрастают. Мало кому известные в прошлом морские пути типа Берингова пролива могут стать чрезвычайно важными проходами — этакими Персидскими заливами будущего. Все это, а также изменения климата будут оказывать негативное воздействие на арктическое население, экологию, флору и фауну.



Предложенный Пентагоном ответ довольно прост и разумен. В ключевых стратегических документах и выступлениях подчеркивается мысль о том, что ВМС, морская пехота и береговая охрана должны чаще проводить учения в этом регионе. США необходимо осуществлять операции по обеспечению свободы судоходства, бросая вызов России и другим странам, заявляющим претензии на морские пути, которые Соединенные Штаты считают международными. Корпус морской пехоты подготовит две экспедиционные бригады для действий в арктических условиях. США будут наращивать сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых проходов, таких как Гренландия-Исландия-Британия, и для противодействия вызовам со стороны противников Америки. Следует отметить, что в Арктической стратегии Пентагона большое внимание уделено утверждению основанного на правилах международного порядка, хотя Белому дому этот термин не нравится. В этом документе признается, что соблюдение общих правил чрезвычайно важно, поскольку это поможет избежать антагонистической схватки, которая вполне устраивает наиболее жестоких и циничных участников этого противостояния.



Это важные шаги по привлечению внимания США к Арктике и по защите там американских интересов. Но некоторые очень серьезные проблемы все равно остаются.



Первая проблема — это большой разрыв между целями и имеющимися средствами. У России 14 ледоколов, она с 2013 года строит базы в Арктике, а также возобновляет эксплуатацию старых авиабаз и объектов инфраструктуры. У Китая в Арктике сил и средств гораздо меньше, но он их наращивает. К сожалению, США от них серьезно отстают.



У Министерства обороны есть один тяжелый и один средний ледокол, хотя такие корабли остро необходимы для Арктики. Недавно конгресс выделил 655 миллионов долларов на строительство быстроходных патрульных катеров для береговой охраны, которые будут действовать в полярных широтах, а Пентагон подписал контракт на строительство первого за несколько десятилетий нового тяжелого ледокола. Все это хорошо, но таких мер явно недостаточно. США не хватает ледоколов, соответствующей инфраструктуры и объектов за Полярным кругом, и поэтому Америка сегодня находится в очень невыгодном положении. На исправление ситуации потребуется время и деньги.



Во-вторых, в американской стратегии есть неизбежные нестыковки, потому что и союзники, и противники создают Вашингтону проблемы. Да, Россия разминает мускулы, утверждая свои права на Северный морской путь. Но Канада тоже заявляет, что Северо-Западный проход находится в ее территориальных водах, вопреки точке зрения США на международное право. Наверное, эти вопросы можно урегулировать, поскольку США проводят операции по обеспечению свободы судоходства в Южно-Китайском море, оспаривая претензии нескольких государств, а не только Китая. Но когда США говорят о необходимости укрепления сотрудничества между союзниками, а сами проводят операции по обеспечению свободы навигации, это создает определенную неловкость, и несомненно раздражает канадцев. Здесь входят в противоречие требования о беспристрастности и потребность в управлении коалициями.



И наконец, налицо вопиющая нестыковка стратегии, вызванная последствиями климатических изменений и позицией администрации, которая отказывается признавать, что техногенные изменения климата являются проблемой. Союзники Америки в Арктике видят в этом регионе не только арену для соперничества, но и место, где климатические изменения порождают хаос, способный навредить всему миру. Однако Вашингтон, или по крайней мере, его исполнительная ветвь власти, предпочитает самоустраняться от участия в международных усилиях по решению этой проблемы.



Потенциальные последствия такой позиции для окружающей среды весьма тревожны. Стратегические последствия в равной степени серьезны. Позиция администрации дает возможность Китаю, который больше всех выбрасывает в атмосферу углекислого газа, называть себя ответственной страной в вопросе климатических изменений. Кроме того, в мире возникают вопросы о том, насколько решительно настроен Вашингтон на сохранение здоровой и благоприятной окружающей среды в Арктике и за ее пределами. Хорошо известно знаменитое утверждение Трампа о том, что изменения климата — это китайские измышления, имеющие целью сделать США менее конкурентоспособными. На самом деле, игнорирование климатических изменений в конечном итоге поставит США в невыгодное стратегическое положение.



Автор: Хал Брэндс (Hal Brands) для Bloomberg, США, перевод Публично администрация Трампа уделяет Арктике все больше внимания, что свидетельствует о мобилизации усилий США в новую эпоху. К сожалению, хотя Вашингтон говорит на языке великодержавного соперничества, действия США пока не соответствуют их заявлениям.ВМС и береговая охрана опубликовали недавно свои стратегии по Арктике. Министр ВМС Ричард Спенсер (Richard Spencer) призывает проводить новые операции по обеспечению свободы судоходства и наращивать военно-морское присутствие в этом регионе. На майском заседании Арктического совета, состоящего из восьми граничащих с Северным Ледовитым океаном стран, госсекретарь Майк Помпео заявил, что хищные державы делают набеги на этот регион. Осудив действия Китая в западной части Тихого океана, Помпео задал вопрос: «Хотим ли мы, чтобы Северный Ледовитый океан превратился в новое Южно-Китайское море?» А в прошлом месяце Пентагон опубликовал свою Арктическую стратегию, в которую внесены поправки, отражающие те изменения, что произошли в мире с момента ее первой публикации в 2016 году.Нет никакой тайны в том, почему Арктика привлекает к себе такое внимание. Климатические изменения преображают регион, открывая новые морские пути и облегчая использование подводных ресурсов. Идущий вдоль арктического побережья России Северный морской путь существенно сокращает время прохождения судов между восточноазиатскими и европейскими портами по сравнению с существующими маршрутами, проходящими через Малаккский пролив. По некоторым оценкам, в Арктике находится 30 процентов мировых запасов природного газа и стратегически важные месторождения редкоземельных металлов на один с лишним триллион долларов.В то же время за Арктику начинается борьба. Россия усиливает там свою войсковую группировку и средства переброски войск, а также берет под свой контроль ключевые морские пути. Китай, сам себя провозгласивший «приполярной державой», начинает устанавливать там военное присутствие, привязывая свою деятельность в Арктике к масштабной инициативе «Один пояс — один путь». Трения между ведущими странами усиливаются во всем мире, и они будут неизбежно перетекать в Арктику.Американские стратеги начинают понимать, что в случае конфликта российские (а со временем и китайские) войска смогут создать угрозу северным районам США в Арктике. Они смогут также использовать свои арктические силы и средства для того, чтобы воспрепятствовать развертыванию американских войск в Европе или в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопросы суверенитета и свободы судоходства в Арктике становятся более актуальными, так как объемы морских перевозок увеличиваются, а экономические ставки возрастают. Мало кому известные в прошлом морские пути типа Берингова пролива могут стать чрезвычайно важными проходами — этакими Персидскими заливами будущего. Все это, а также изменения климата будут оказывать негативное воздействие на арктическое население, экологию, флору и фауну.Предложенный Пентагоном ответ довольно прост и разумен. В ключевых стратегических документах и выступлениях подчеркивается мысль о том, что ВМС, морская пехота и береговая охрана должны чаще проводить учения в этом регионе. США необходимо осуществлять операции по обеспечению свободы судоходства, бросая вызов России и другим странам, заявляющим претензии на морские пути, которые Соединенные Штаты считают международными. Корпус морской пехоты подготовит две экспедиционные бригады для действий в арктических условиях. США будут наращивать сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых проходов, таких как Гренландия-Исландия-Британия, и для противодействия вызовам со стороны противников Америки. Следует отметить, что в Арктической стратегии Пентагона большое внимание уделено утверждению основанного на правилах международного порядка, хотя Белому дому этот термин не нравится. В этом документе признается, что соблюдение общих правил чрезвычайно важно, поскольку это поможет избежать антагонистической схватки, которая вполне устраивает наиболее жестоких и циничных участников этого противостояния.Это важные шаги по привлечению внимания США к Арктике и по защите там американских интересов. Но некоторые очень серьезные проблемы все равно остаются.Первая проблема — это большой разрыв между целями и имеющимися средствами. У России 14 ледоколов, она с 2013 года строит базы в Арктике, а также возобновляет эксплуатацию старых авиабаз и объектов инфраструктуры. У Китая в Арктике сил и средств гораздо меньше, но он их наращивает. К сожалению, США от них серьезно отстают.У Министерства обороны есть один тяжелый и один средний ледокол, хотя такие корабли остро необходимы для Арктики. Недавно конгресс выделил 655 миллионов долларов на строительство быстроходных патрульных катеров для береговой охраны, которые будут действовать в полярных широтах, а Пентагон подписал контракт на строительство первого за несколько десятилетий нового тяжелого ледокола. Все это хорошо, но таких мер явно недостаточно. США не хватает ледоколов, соответствующей инфраструктуры и объектов за Полярным кругом, и поэтому Америка сегодня находится в очень невыгодном положении. На исправление ситуации потребуется время и деньги.Во-вторых, в американской стратегии есть неизбежные нестыковки, потому что и союзники, и противники создают Вашингтону проблемы. Да, Россия разминает мускулы, утверждая свои права на Северный морской путь. Но Канада тоже заявляет, что Северо-Западный проход находится в ее территориальных водах, вопреки точке зрения США на международное право. Наверное, эти вопросы можно урегулировать, поскольку США проводят операции по обеспечению свободы судоходства в Южно-Китайском море, оспаривая претензии нескольких государств, а не только Китая. Но когда США говорят о необходимости укрепления сотрудничества между союзниками, а сами проводят операции по обеспечению свободы навигации, это создает определенную неловкость, и несомненно раздражает канадцев. Здесь входят в противоречие требования о беспристрастности и потребность в управлении коалициями.И наконец, налицо вопиющая нестыковка стратегии, вызванная последствиями климатических изменений и позицией администрации, которая отказывается признавать, что техногенные изменения климата являются проблемой. Союзники Америки в Арктике видят в этом регионе не только арену для соперничества, но и место, где климатические изменения порождают хаос, способный навредить всему миру. Однако Вашингтон, или по крайней мере, его исполнительная ветвь власти, предпочитает самоустраняться от участия в международных усилиях по решению этой проблемы.Потенциальные последствия такой позиции для окружающей среды весьма тревожны. Стратегические последствия в равной степени серьезны. Позиция администрации дает возможность Китаю, который больше всех выбрасывает в атмосферу углекислого газа, называть себя ответственной страной в вопросе климатических изменений. Кроме того, в мире возникают вопросы о том, насколько решительно настроен Вашингтон на сохранение здоровой и благоприятной окружающей среды в Арктике и за ее пределами. Хорошо известно знаменитое утверждение Трампа о том, что изменения климата — это китайские измышления, имеющие целью сделать США менее конкурентоспособными. На самом деле, игнорирование климатических изменений в конечном итоге поставит США в невыгодное стратегическое положение.Автор: Хал Брэндс (Hal Brands) для Bloomberg, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, туризм, планы, Арктика, освоение, ледоколы — статья прочитана 151 раз Комментарии