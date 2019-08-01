Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в новогоднюю ночь 🔊 Воспроизвести Источник изображения: kommersant.ru



Первый газ по магистрали «Северный поток — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле, сообщает



Он заметил, что 70% газопровода уже уложено по дну Балтийского моря. Топ-менеджер подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается. «Северному потоку — 2» осталось получить разрешение на строительство только от Дании.



Суммарная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. Первый газ по магистрали «Северный поток — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости.Он заметил, что 70% газопровода уже уложено по дну Балтийского моря. Топ-менеджер подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается. «Северному потоку — 2» осталось получить разрешение на строительство только от Дании.Суммарная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. rubaltic.ru Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Германия, газ, Еврокомиссия, маршрут, СП-2 — статья прочитана 152 раза Комментарии