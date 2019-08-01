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Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в новогоднюю ночь
Первый газ по магистрали «Северный поток — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости.
Он заметил, что 70% газопровода уже уложено по дну Балтийского моря. Топ-менеджер подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается. «Северному потоку — 2» осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Суммарная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год.
rubaltic.ru
Ключевые слова: Германия, газ, Еврокомиссия, маршрут, СП-2
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