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Шаманы из трех регионов Сибири соберутся на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары

Скала Шаманка на острове Ольхон © Владимир Байкальский/ТАСС


По словам председателя правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баира Цырендоржиева, обряды будут совершать на Ольхоне 4 августа около 40 шаманов, сообщает ТАСС.

Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев.
По данным ФГУ "Авиалесоохрана" на утро среды, в России тушат 147 лесных пожаров на общей площади свыше 100 тыс. га. При этом значительные площади леса охвачены огнем в отдаленной местности, где возгорания не тушат. Большинство пожаров зарегистрировано в Сибири - на территории Иркутской области и Красноярского края.

"На Ольхоне 4 августа соберутся около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса", - сказал Цырендоржиев.

Во вторник буддийские священнослужители-ламы также заявили, что готовы совершить обряды по призванию дождей на горящую тайгу, но отметили, что для этого им нужны "точные координаты пожаров".
ТАСС
Категории: общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: пожары, дождь, тайга, шаманы
География: Россия
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добавлена сегодня, 1 августа, 10:00

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