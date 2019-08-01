Шаманы из трех регионов Сибири соберутся на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары 🔊 Воспроизвести Скала Шаманка на острове Ольхон © Владимир Байкальский/ТАСС



По словам председателя правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баира Цырендоржиева, обряды будут совершать на Ольхоне 4 августа около 40 шаманов, сообщает



Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев. По словам председателя правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баира Цырендоржиева, обряды будут совершать на Ольхоне 4 августа около 40 шаманов, сообщает ТАСС Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев. По данным ФГУ "Авиалесоохрана" на утро среды, в России тушат 147 лесных пожаров на общей площади свыше 100 тыс. га. При этом значительные площади леса охвачены огнем в отдаленной местности, где возгорания не тушат. Большинство пожаров зарегистрировано в Сибири - на территории Иркутской области и Красноярского края.



"На Ольхоне 4 августа соберутся около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса", - сказал Цырендоржиев.



Во вторник буддийские священнослужители-ламы также заявили, что готовы совершить обряды по призванию дождей на горящую тайгу, но отметили, что для этого им нужны "точные координаты пожаров". ТАСС Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: пожары, дождь, тайга, шаманы География: Россия — статья прочитана 195 раз Комментарии