Загрузка... Dziennik Gazeta Prawna Польша : Берлин предлагает визовую «перезагрузку», стремясь наладить отношения с Москвой 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Даничев



Германия хочет, чтобы молодые россияне могли въезжать в шенгенскую зону без виз. Это предложение является намеком на то, что отношения с Россией необходимо налаживать. В Польше эту идею восприняли по-разному, пишет «Дзенник газета правна». С одной стороны, визы — довольно архаичный способ защиты безопасности. Но в этом предложении есть некие политические риски, считают польские эксперты.



Граждане Российской Федерации в возрасте 18-25 лет должны получить возможность въезжать в ФРГ без визы, говорится в призыве, который поддержал, в частности, уполномоченный правительства по России Дирк Визе (Dirk Wiese). Российские и немецкие власти должны заняться подготовкой правового пути, позволяющего претворить инициативу в жизнь. Граждане Российской Федерации в возрасте 18-25 лет должны получить возможность въезжать в ФРГ без визы, говорится в призыве, который поддержал, в частности, уполномоченный правительства по России Дирк Визе (Dirk Wiese). Российские и немецкие власти должны заняться подготовкой правового пути, позволяющего претворить инициативу в жизнь.



«Разговоры об отмене виз между ЕС и Россией велись уже раньше, обе стороны всерьез рассматривали эту возможность, но диалог закончился после аннексии Крыма в 2014 году», — говорит нам экс-глава МИД и бывший посол в Москве Катажина Пелчиньская-Наленч (Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz).



Авторы инициативы объясняют, что если молодые россияне смогут легче въезжать в Германию, а фактически в ЕС, они смогут активнее принимать участие в студенческих обменах и образовательных программах. Ученые и студенты наконец увидят Евросоюз не через пропагандистский фильтр российского телевидения, а собственными глазами.



«Визы — довольно архаичный способ защиты безопасности. Для преступников это не препятствие, а для инициатив, направленных на развитие межчеловеческих связей, ровно наоборот. В целом содействие контактам — это шаг в правильном направлении», — полагает директор Польско-российского центра диалога и согласия Эрнест Вычишкевич (Ernest Wyciszkiewicz). Наш собеседник хотел бы, однако, чтобы инициативу распространили на молодых белорусов. Также он говорит о необходимости применить принцип взаимности, то есть позволить молодым европейцам ездить без визы в Россию.



Появившаяся в Берлине идея не нравится советнику главы польской дипломатии политологу Пшемыславу Журавскому вель Граевскому (Przemysław Żurawski vel Grajewski). «Россияне испокон веков охотно ездят на Запад, но это не дает никаких результатов: они не перестают быть сторонниками российского империализма. Это не сработает и сейчас, — отмечает он. — В плане безопасности инициатива создает риски для стран Балтии: можно представить себе ситуацию, что туда начнут массового въезжать без виз россияне 18-25 лет, а это отличный возраст для военного».



Политические риски видит также Вычишкевич: «Этой привилегией не должны пользоваться жители аннексированного Крыма и оккупированной части украинского Донбасса, иначе получится, что мы легитимизируем российскую политику», — говорит он. Журавский вель Граевский идет дальше: «В политическом плане это стало бы подтверждением российского тезиса, который лег в основу решения об отправке военных на Украину в 2014 году. Он заключался в том, что агрессию быстро простят, а Запад сделает все возможное, стремясь вновь привлечь Россию к себе».



Пелчиньская-Наленч, которой эта инициатива сама по себе нравится, сожалеет, что с ней выступила Германия. «Это вода на мельницу российской пропаганды, которая стремится расколоть ЕС. Инициативу следовало представить как элемент европейской политики», — убеждена наша собеседница.



Один из авторов концепции, член правления концерна «Дойче Бан» и бывший глава ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), объявил о своем намерении отправиться в ближайшие месяцы в Варшаву, чтобы заручиться ее поддержкой.



Предложение отменить визы для молодых россиян отражает атмосферу, которая царит в ФРГ. Премьеры восточных земель хотят отмены санкций, введенных против России после ее нападения на Украину, а министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) недавно подписал со своим российским коллегой Максимом Орешкиным документ, в котором идет речь о развитии двустороннего экономического сотрудничества и обмене информацией. Как мы недавно сообщали, эксперты, связанные с немецким дипломатическим ведомством, планируют во второй половине 2020 года (то есть в период, когда Германия будет председательствовать в Совете ЕС) заняться инициативой по пересмотру политики в отношении Москвы.



Автор: Лукаш Граевский (Łukasz Grajewski) для Dziennik Gazeta Prawna, Польша, перевод Германия, однако, входит в шенгенскую зону, значит благодаря нововведению россияне автоматически получат право пребывать на всем пространстве визового союза. Из этого следует, что на введение упрощенного механизма пересечения границы для российской молодежи потребуется согласие всех входящих в него стран. В правовом плане решение могло бы выглядеть так же, как то, в рамках которого режимом безвизового передвижения пользуются граждане Грузии, Молдавии, Украины или балканских государств.«Разговоры об отмене виз между ЕС и Россией велись уже раньше, обе стороны всерьез рассматривали эту возможность, но диалог закончился после аннексии Крыма в 2014 году», — говорит нам экс-глава МИД и бывший посол в Москве Катажина Пелчиньская-Наленч (Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz).Авторы инициативы объясняют, что если молодые россияне смогут легче въезжать в Германию, а фактически в ЕС, они смогут активнее принимать участие в студенческих обменах и образовательных программах. Ученые и студенты наконец увидят Евросоюз не через пропагандистский фильтр российского телевидения, а собственными глазами.«Визы — довольно архаичный способ защиты безопасности. Для преступников это не препятствие, а для инициатив, направленных на развитие межчеловеческих связей, ровно наоборот. В целом содействие контактам — это шаг в правильном направлении», — полагает директор Польско-российского центра диалога и согласия Эрнест Вычишкевич (Ernest Wyciszkiewicz). Наш собеседник хотел бы, однако, чтобы инициативу распространили на молодых белорусов. Также он говорит о необходимости применить принцип взаимности, то есть позволить молодым европейцам ездить без визы в Россию.Появившаяся в Берлине идея не нравится советнику главы польской дипломатии политологу Пшемыславу Журавскому вель Граевскому (Przemysław Żurawski vel Grajewski). «Россияне испокон веков охотно ездят на Запад, но это не дает никаких результатов: они не перестают быть сторонниками российского империализма. Это не сработает и сейчас, — отмечает он. — В плане безопасности инициатива создает риски для стран Балтии: можно представить себе ситуацию, что туда начнут массового въезжать без виз россияне 18-25 лет, а это отличный возраст для военного».Политические риски видит также Вычишкевич: «Этой привилегией не должны пользоваться жители аннексированного Крыма и оккупированной части украинского Донбасса, иначе получится, что мы легитимизируем российскую политику», — говорит он. Журавский вель Граевский идет дальше: «В политическом плане это стало бы подтверждением российского тезиса, который лег в основу решения об отправке военных на Украину в 2014 году. Он заключался в том, что агрессию быстро простят, а Запад сделает все возможное, стремясь вновь привлечь Россию к себе».Пелчиньская-Наленч, которой эта инициатива сама по себе нравится, сожалеет, что с ней выступила Германия. «Это вода на мельницу российской пропаганды, которая стремится расколоть ЕС. Инициативу следовало представить как элемент европейской политики», — убеждена наша собеседница.Один из авторов концепции, член правления концерна «Дойче Бан» и бывший глава ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), объявил о своем намерении отправиться в ближайшие месяцы в Варшаву, чтобы заручиться ее поддержкой.Предложение отменить визы для молодых россиян отражает атмосферу, которая царит в ФРГ. Премьеры восточных земель хотят отмены санкций, введенных против России после ее нападения на Украину, а министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) недавно подписал со своим российским коллегой Максимом Орешкиным документ, в котором идет речь о развитии двустороннего экономического сотрудничества и обмене информацией. Как мы недавно сообщали, эксперты, связанные с немецким дипломатическим ведомством, планируют во второй половине 2020 года (то есть в период, когда Германия будет председательствовать в Совете ЕС) заняться инициативой по пересмотру политики в отношении Москвы.Автор: Лукаш Граевский (Łukasz Grajewski) для Dziennik Gazeta Prawna, Польша, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, визы, молодежь — статья прочитана 125 раз Комментарии