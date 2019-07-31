Малышева пригрозила мошенникам «божьей карой» 🔊 Воспроизвести Фото: risovach.ru



Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева предупредила своих телезрителей об интернет-мошенниках, которые незаконно используют ее имя, сообщает



"Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им — мошенники! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: "Не укради" — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее", — сообщила Малышева в



Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на такой пост. Так, одна из подписчиц заявила, что не верит не только мошенникам, но и самой телеведущей.



Между тем другая женщина сообщила, что уже сталкивались с потенциальными мошенниками, которые представлялись специалистами клиники Малышевой, однако не повелась на их обман. Ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева предупредила своих телезрителей об интернет-мошенниках, которые незаконно используют ее имя, сообщает РИА Новости "Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им — мошенники! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: "Не укради" — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее", — сообщила Малышева в Instagram Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на такой пост. Так, одна из подписчиц заявила, что не верит не только мошенникам, но и самой телеведущей.Между тем другая женщина сообщила, что уже сталкивались с потенциальными мошенниками, которые представлялись специалистами клиники Малышевой, однако не повелась на их обман. РИА Новости Категории: в России Ключевые слова: Малышева, жить здорово — статья прочитана 161 раз Комментарии