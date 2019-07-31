Будь начеку, Америка: Китай и Россия скупают золото MarketWatch, США 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Павел Лисицын



Это может оказаться началом атаки на доллар, считает автор. Он иронизирует над тем, что президент США со своим лозунгом «Сделать Америку вновь великой» делает великим золото, которое значительно и без особых причин растет в цене. Автор рассуждает и о том, в самом ли деле Китаю и России нужны большие запасы этого желтого металла, чтобы разрушить мертвую хватку американского доллара.



Я никогда не был фанатом золота.



Этот метал желтого цвета не производит наличных, не выращивает урожай, не обеспечивает надежное убежище и не предоставляет полезных услуг. Вот уже в течение нескольких десятилетий он не является официальной валютой. Он не является «тихой гаванью», поскольку он всегда то падает, то растет, то опять падает. И он не является эффективным способом проверки платежей после того, как Самуэл Морзе изобрел телеграф. Я никогда не был фанатом золота.Этот метал желтого цвета не производит наличных, не выращивает урожай, не обеспечивает надежное убежище и не предоставляет полезных услуг. Вот уже в течение нескольких десятилетий он не является официальной валютой. Он не является «тихой гаванью», поскольку он всегда то падает, то растет, то опять падает. И он не является эффективным способом проверки платежей после того, как Самуэл Морзе изобрел телеграф.



Инфляции нет. Цены в настоящее время растут примерно на 1,6% в год.



Нет никакого заметного экономического спада. Рост американской экономики составляет около 2,1% в год.



И нет никакой финансовой паники. Фондовые рынки растут. Уолл-cтрит устанавливает новые рекорды. Спреды доходности мусорных облигаций — дополнительные проценты, которые готовые к риску компании вынуждены платить для получения кредитов, — остаются на низком уровне.



Несмотря на все это, цена золота за последние два месяца выросла на 11%. А за прошлый год — на 15%. Это больше, чем фондовый индекс «Эс энд Пи 500» (S&P 500) или «Насдак композит» (Nasdaq Composite). И это больше, чем показатель роста крупнейших пяти высокотехнологичных компаний (Фейсбук, Эппл, Амазон, Нетфликс и Гугл), которые пользуются большой популярностью на Уолл-стрит.



«Здесь что-то происходит»



А что происходит? А еще более интересным представляется такой вопрос — «Может быть, стоит заключить сделку?»



Криспин Оди (Crispin Odey), управляющий хедж-фондом «Оди эссет менеджмент» (Odey Asset Management), считает, что этот драгоценный металл привлек к себе его внимание во время снижения показателей фондового рынка прошлой осенью. «Золото должно было пойти вниз в прошлом году, — говорит он, сидя в своем шикарном офисе в лондонском районе Мейфэр. — Оно должно было закончить прошлый год на уровне 1000 долларов (за унцию). Вместо этого оно остановилось на отметке 1200 долларов. Тогда я подумал: здесь что-то происходит».



А есть ли объяснение? Некоторые из числа самых крупных геополитических соперников Америки скупают золото. Особенно Китай и Россия.



И продолжают это делать. Недавно Народный банк Китая обнародовал данные, которые говорят о том, что он увеличил запасы золота на 74 тонны за шесть месяцев (по май включительно). Российский Центральный банк приобрел около 96 тонн золота в первой половине этого года.



Долларовая гегемония США



А еще существует объективная причина для того, чтобы Китай покупал золото. Он хочет покончить с гегемонией американского доллара — с гегемонией, которую бывший президент Франции Шарль де Голль назвал «чрезмерной привилегией» Америки. Пекин хочет сделать свою валюту юань мировым игроком. И Оди считает покупку золотых слитков естественным шагом. Запасы золота должны повысить доверие мира к китайской валюте.



Другими словами, президент США с помощью своего лозунга «Сделать Америку вновь великой», возможно, делает золото вновь великим.



Нужны ли Китаю и России на самом деле большие запасы этого загадочного желтого металла для того, чтобы разрушить мертвую хватку американского доллара на шее мировой финансовой системы?



Нельзя ли просто выпустить новую валюту, поддерживаемую объемом своей экономики, как это сделала Европа, когда она запустила евро 20 лет назад?



Может быть, да, а может быть, и нет. Но, судя по всему, Китай делает ставку на уже избранный им путь.



Мы находимся на очень редкой точке перегиба в истории: на смене экономической гегемонии. Китайская экономика уже превзошла американскую по одному ключевому параметру, как это однажды сделала Америка в отношении Британии. Подобного рода переходные периоды на протяжении всей истории представляли собой нестабильные времена.



Не пытайтесь соревноваться с центральными банками



Оди, который раньше скептически относился к золоту, теперь обращает особое внимание на этот метал, и делает он это характерным для себя образом. Его флагманские хедж-фонды «Оди Юропиэн» (Odey European) и «Оу-и-ай Эм-эй-си» (OEI MAC) в конце июня примерно на 40% инвестировали свои средства в золото.



Вот это да!



«Возникает желание сделать то, что делают центральные банки», — говорит он с улыбкой.



А куда может двинуться золото? Никто не знает, а Оди не дает никаких прогнозов. В теории, как считают некоторые фанаты золота, разрушение гегемонии доллара может привести к взлету золота по спирали на несколько сот процентов. Поживем, увидим.



Падение процентных ставок во всем развитом мире также обеспечивает золоту попутный ветер. Кого беспокоит, что оно не обеспечит получение процента? Триллионы долларов в облигациях в Европе сегодня имеют в реальности отрицательные процентные ставки. На этом фоне, скажут циники, 0% по купону может показаться хорошей сделкой.



Самый простой путь для мелкого инвестора сделать ставку на золото — это торгуемый Золотой индексный фонд (SPDR Gold Shares). А кто хочет совершить резкий шаг без слишком большого риска для своего капитала, всегда может приобрести свободно обращающиеся опционы этого фонда.



Можно сказать, что Оди является чем-то вроде сумасшедшего гения. Он оказался прав в одном заметном деле, например, предсказал финансовый кризис 2008 — 2009 годов и основательно закупился по бросовым ценам. Но он также делает большие ставки в другом направлении. В целом он получит неплохую маржу на рыночных индексах в длительной перспективе даже после выплаты всех комиссионных. Но если вы захотите последовать его примеру и вложиться в золото, то должны иметь в виду, что его ставки не для слабонервных.



Автор: Бретт Арендс (Brett Arends) для MarketWatch, США, перевод Но вот забавная вещь: золото растет в цене. И весьма значительно. И без каких-либо обычных причин для роста.Инфляции нет. Цены в настоящее время растут примерно на 1,6% в год.Нет никакого заметного экономического спада. Рост американской экономики составляет около 2,1% в год.И нет никакой финансовой паники. Фондовые рынки растут. Уолл-cтрит устанавливает новые рекорды. Спреды доходности мусорных облигаций — дополнительные проценты, которые готовые к риску компании вынуждены платить для получения кредитов, — остаются на низком уровне.Несмотря на все это, цена золота за последние два месяца выросла на 11%. А за прошлый год — на 15%. Это больше, чем фондовый индекс «Эс энд Пи 500» (S&P 500) или «Насдак композит» (Nasdaq Composite). И это больше, чем показатель роста крупнейших пяти высокотехнологичных компаний (Фейсбук, Эппл, Амазон, Нетфликс и Гугл), которые пользуются большой популярностью на Уолл-стрит.А что происходит? А еще более интересным представляется такой вопрос — «Может быть, стоит заключить сделку?»Криспин Оди (Crispin Odey), управляющий хедж-фондом «Оди эссет менеджмент» (Odey Asset Management), считает, что этот драгоценный металл привлек к себе его внимание во время снижения показателей фондового рынка прошлой осенью. «Золото должно было пойти вниз в прошлом году, — говорит он, сидя в своем шикарном офисе в лондонском районе Мейфэр. — Оно должно было закончить прошлый год на уровне 1000 долларов (за унцию). Вместо этого оно остановилось на отметке 1200 долларов. Тогда я подумал: здесь что-то происходит».А есть ли объяснение? Некоторые из числа самых крупных геополитических соперников Америки скупают золото. Особенно Китай и Россия.И продолжают это делать. Недавно Народный банк Китая обнародовал данные, которые говорят о том, что он увеличил запасы золота на 74 тонны за шесть месяцев (по май включительно). Российский Центральный банк приобрел около 96 тонн золота в первой половине этого года.А еще существует объективная причина для того, чтобы Китай покупал золото. Он хочет покончить с гегемонией американского доллара — с гегемонией, которую бывший президент Франции Шарль де Голль назвал «чрезмерной привилегией» Америки. Пекин хочет сделать свою валюту юань мировым игроком. И Оди считает покупку золотых слитков естественным шагом. Запасы золота должны повысить доверие мира к китайской валюте.Другими словами, президент США с помощью своего лозунга «Сделать Америку вновь великой», возможно, делает золото вновь великим.Нужны ли Китаю и России на самом деле большие запасы этого загадочного желтого металла для того, чтобы разрушить мертвую хватку американского доллара на шее мировой финансовой системы?Нельзя ли просто выпустить новую валюту, поддерживаемую объемом своей экономики, как это сделала Европа, когда она запустила евро 20 лет назад?Может быть, да, а может быть, и нет. Но, судя по всему, Китай делает ставку на уже избранный им путь.Мы находимся на очень редкой точке перегиба в истории: на смене экономической гегемонии. Китайская экономика уже превзошла американскую по одному ключевому параметру, как это однажды сделала Америка в отношении Британии. Подобного рода переходные периоды на протяжении всей истории представляли собой нестабильные времена.Оди, который раньше скептически относился к золоту, теперь обращает особое внимание на этот метал, и делает он это характерным для себя образом. Его флагманские хедж-фонды «Оди Юропиэн» (Odey European) и «Оу-и-ай Эм-эй-си» (OEI MAC) в конце июня примерно на 40% инвестировали свои средства в золото.Вот это да!«Возникает желание сделать то, что делают центральные банки», — говорит он с улыбкой.А куда может двинуться золото? Никто не знает, а Оди не дает никаких прогнозов. В теории, как считают некоторые фанаты золота, разрушение гегемонии доллара может привести к взлету золота по спирали на несколько сот процентов. Поживем, увидим.Падение процентных ставок во всем развитом мире также обеспечивает золоту попутный ветер. Кого беспокоит, что оно не обеспечит получение процента? Триллионы долларов в облигациях в Европе сегодня имеют в реальности отрицательные процентные ставки. На этом фоне, скажут циники, 0% по купону может показаться хорошей сделкой.Самый простой путь для мелкого инвестора сделать ставку на золото — это торгуемый Золотой индексный фонд (SPDR Gold Shares). А кто хочет совершить резкий шаг без слишком большого риска для своего капитала, всегда может приобрести свободно обращающиеся опционы этого фонда.Можно сказать, что Оди является чем-то вроде сумасшедшего гения. Он оказался прав в одном заметном деле, например, предсказал финансовый кризис 2008 — 2009 годов и основательно закупился по бросовым ценам. Но он также делает большие ставки в другом направлении. В целом он получит неплохую маржу на рыночных индексах в длительной перспективе даже после выплаты всех комиссионных. Но если вы захотите последовать его примеру и вложиться в золото, то должны иметь в виду, что его ставки не для слабонервных.Автор: Бретт Арендс (Brett Arends) для MarketWatch, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в мире, экономика Ключевые слова: Россия, США, золото, Китай, валюты, запасы — статья прочитана 154 раза Комментарии