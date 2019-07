Кабмин Литвы включается в спор Achema и ЕК о содержании терминала СПГ

Литовское правительство решило принять участие в деле Суда общей юрисдикции Европейского союза (ЕС), в котором контролируемый одним из крупнейших в Литве концерном Achemos grupe йонавский производитель удобрений Achema и предприятие по торговле газом Achema Gas Trade оспаривают действующий с начала этого года согласованный Еврокомиссией (ЕК) новый порядок содержания Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ).



Министерство энергетики информировало BNS, что правительство в среду на совещании постановило вступить в это дело в качестве третьей стороны.



В деле, которое было начато в апреле этого года, Achema и Achema Gas Trade обжаловали решение ЕК, которым в октябре прошлого года была утверждена новая схема государственной помощи Клайпедскому ТСПГ.



В октябре прошлого года ЕК утвердила новую схему государственной компенсации, выделяемой контролируемому государством предприятию Lietuvos energijos tiekimas (LET) с тем, чтобы она обеспечила необходимое для работы терминала количество СПГ. По этой схеме с начала этого года производители электроэнергии не обязаны приобретать часть газа у назначенного поставщика LET, а затраты компании, как и раньше, компенсируются за счет так называемой составляющей безопасности терминала СПГ.



Зампредседателя правления Achemos grupe, адвокат Гинтарас Бальчюнас ранее говорил BNS, что новая схема содержания ТСПГ создает различные условия для LET, покупающего газ на основании долгосрочного договора с норвежским концерном Equinor, и для других предприятий по торговле газом. Он также сказал, что компания Achema, которая является крупнейшим потребителем газа в стране, платит и основную часть сбора за содержание терминала СПГ.



После ввода ТСПГ в эксплуатацию производители тепла и электроэнергии обязаны были покупать определенный объем газа у тогдашней компании Litgas, присоединенной в начале этого года к LET. После отказа от этого обязательства LET торгует газом на рынке напрямую.



По договору с Equinor литовская LET продолжает приобретать ежегодно необходимое количество СПГ – 4 груза в год – которые продает на литовском , региональном или мировом рынках. Согласно новой модели, цена на продаваемые объемы не регулируется, также не компенсируются затраты на балансирование, обмен и хранение газа, которые компания сейчас покрывает из выручки.