Загрузка... Палангский санаторно-курортный комплекс Baltija продан 🔊 Воспроизвести



Один из крупнейших в Литве санаторно-курортных комплексов – Baltija в Паланге – получит нового хозяина. До этого времени продать Baltija пытались 10 раз, но только 11-й раз, когда цена была снижена до 4 млн евро, оказался успешным.



Менеджер по коммуникации Turto bankas ("Имущественного банка") Томас Багдонас сообщил BNS, что аукцион по продаже 100% акций Baltija в среду состоялся – поступило одно предложение. Ни покупатель, ни предложенная им цена не раскрываются, однако она не меньше стартовой.



"Сейчас дается оценка предложению, а более подробная информация будет предоставлена, когда Turto bankas подпишет протокол с инвестором. Это должно быть сделано за три рабочих дня", – прокомментировал BNS Т. Багдонас.



Последний раз санаторно-курортный комплекс пытались продать за 4,4 млн евро в январе, тогда им никто не заинтересовался. В 2016 году стартовая цена его продажи была 8 млн евро.



В комплекс Baltija входят гостиница Vyturys с реабилитационным центром и гостиница Zilvinas возле Ботанического парка Паланги. Один из крупнейших в Литве санаторно-курортных комплексов – Baltija в Паланге – получит нового хозяина. До этого времени продать Baltija пытались 10 раз, но только 11-й раз, когда цена была снижена до 4 млн евро, оказался успешным.Менеджер по коммуникации Turto bankas ("Имущественного банка") Томас Багдонас сообщил BNS, что аукцион по продаже 100% акций Baltija в среду состоялся – поступило одно предложение. Ни покупатель, ни предложенная им цена не раскрываются, однако она не меньше стартовой."Сейчас дается оценка предложению, а более подробная информация будет предоставлена, когда Turto bankas подпишет протокол с инвестором. Это должно быть сделано за три рабочих дня", – прокомментировал BNS Т. Багдонас.Последний раз санаторно-курортный комплекс пытались продать за 4,4 млн евро в январе, тогда им никто не заинтересовался. В 2016 году стартовая цена его продажи была 8 млн евро.В комплекс Baltija входят гостиница Vyturys с реабилитационным центром и гостиница Zilvinas возле Ботанического парка Паланги. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: паланга, санаторий, продажа География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 125 раз Комментарии