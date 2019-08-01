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Палангский санаторно-курортный комплекс Baltija продан



Один из крупнейших в Литве санаторно-курортных комплексов – Baltija в Паланге – получит нового хозяина. До этого времени продать Baltija пытались 10 раз, но только 11-й раз, когда цена была снижена до 4 млн евро, оказался успешным.

Менеджер по коммуникации Turto bankas ("Имущественного банка") Томас Багдонас сообщил BNS, что аукцион по продаже 100% акций Baltija в среду состоялся – поступило одно предложение. Ни покупатель, ни предложенная им цена не раскрываются, однако она не меньше стартовой.

"Сейчас дается оценка предложению, а более подробная информация будет предоставлена, когда Turto bankas подпишет протокол с инвестором. Это должно быть сделано за три рабочих дня", – прокомментировал BNS Т. Багдонас.

Последний раз санаторно-курортный комплекс пытались продать за 4,4 млн евро в январе, тогда им никто не заинтересовался. В 2016 году стартовая цена его продажи была 8 млн евро.

В комплекс Baltija входят гостиница Vyturys с реабилитационным центром и гостиница Zilvinas возле Ботанического парка Паланги.
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BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: паланга, санаторий, продажа
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 1 августа, 12:30

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