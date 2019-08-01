Премьер: Литва может предложить в Еврокомиссию и мужчину, и женщину 🔊 Воспроизвести



Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что Литва может предложить в Еврокомиссию (ЕК) и мужчину, и женщину.



"У Литвы есть кандидатки и кандидаты, и мы должны содействовать этим решениям (в плане равенства полов), но это не должно быть проблемой одной только Литвы", – сказал премьер-министр журналистам в среду.



"Возможности есть", – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Литвы возможности предложить кандидатом женщину.



Премьер сказал это после того, как лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что Литва не рассматривает возможность делегировать женщину.



Правительство предлагает кандидата в ЕК после согласования его с президентом и сеймом.



Новый состав ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента. Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что Литва может предложить в Еврокомиссию (ЕК) и мужчину, и женщину."У Литвы есть кандидатки и кандидаты, и мы должны содействовать этим решениям (в плане равенства полов), но это не должно быть проблемой одной только Литвы", – сказал премьер-министр журналистам в среду."Возможности есть", – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Литвы возможности предложить кандидатом женщину.Премьер сказал это после того, как лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что Литва не рассматривает возможность делегировать женщину.Правительство предлагает кандидата в ЕК после согласования его с президентом и сеймом.Новый состав ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента. В завершающей срок полномочий ЕК работает комиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, который отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания.



* * *



Литва получила бы в новой Еврокомиссии (ЕК) более ценный портфель, если бы предложила женскую кандидатуру, говорит представитель президента по печати Айстис Забараускас.



"По нашим оценкам, это (номинирование женщины) повысило бы возможность Литвы получить ценный портфель в ЕК", – сказал в среду журналистам представитель президента Гитанаса Науседы.



СМИ писали, что глава новой ЕК Урсула фон дер Ляйен в письме президенту призвала Литву предложить женскую кандидатуру.



Г. Науседа в среду обсудил вопрос делегирования еврокомиссара с премьером Саулюсом Сквярнялисом.



По словам А. Забараускаса, правительство должно предложить кандидата на следующей неделе.



Правящие "аграрии" предложили делегировать в ЕК министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса, однако А. Забараускас утверждал, что "консультации ведутся не по одной фамилии".



Он также сказал, что стремление государства получить ценный портфель в ЕК важнее назначения туда просто партийного человека.



Среди правящих литовских политиков в среду возник спор, следует ли Литве предложить на пост еврокомиссара женщину.



Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что Литва не рассматривает возможность делегировать женщину, но премьер утверждал, что рассматриваются кандидатуры и мужчин, и женщин.



Премьер говорит, что Литва претендует в ЕК на следующие сферы ответственности – финансы, инновации, внутренняя безопасность или энергетика.



Правительство предлагает кандидата в ЕК после согласования его с президентом и сеймом.



Новый состав ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента.



В завершающей срок полномочий ЕК работает комиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, который отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссар, кандидат География: Литва — статья прочитана 58 раз Комментарии