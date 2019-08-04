Звезда советского хоккея 🔊 Воспроизвести 3 августа заслуженному мастеру спорта СССР, хоккеисту Валерию Васильеву исполнилось бы 70 лет.



В составе сборной Советского Союза он стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира и Европы. Капитан сборной СССР в 1981 и 1982 годах. Трижды назван ЛИХГ лучшим защитником чемпионатов мира и Европы: в 1973-м, 1977-м и 1979 годах.



Родился Валерий 3 марта 1949 года на ст. Волхово Новгородской области (РСФСР). После трагической гибели отца, мать с двухмесячным ребёнком переехала жить в г. Горький (ныне Нижний Новгород).



В хоккей начал играть с 1961 года, наиболее удачно проявив себя в качестве защитника. Долгое время выступал за команду горьковского «Динамо». А в шестую команду высшей лиги – горьковское «Торпедо» - Валерия не брали, возможно, потому, что был он несколько бесшабашен на льду. Но в 1967 году взяли. В составе сборной Советского Союза он стал двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира и Европы. Капитан сборной СССР в 1981 и 1982 годах. Трижды назван ЛИХГ лучшим защитником чемпионатов мира и Европы: в 1973-м, 1977-м и 1979 годах.Родился Валерий 3 марта 1949 года на ст. Волхово Новгородской области (РСФСР). После трагической гибели отца, мать с двухмесячным ребёнком переехала жить в г. Горький (ныне Нижний Новгород).В хоккей начал играть с 1961 года, наиболее удачно проявив себя в качестве защитника. Долгое время выступал за команду горьковского «Динамо». А в шестую команду высшей лиги – горьковское «Торпедо» - Валерия не брали, возможно, потому, что был он несколько бесшабашен на льду. Но в 1967 году взяли. Тогда же на матче с московским «Динамо» его заметил тренер этой команды и один из тренеров сборной СССР А.И.Чернышёв.



Опытный глаз Аркадия Ивановича увидел в молодом хоккеисте и другие качества – хладнокровие, бесстрашие. Валерий был приглашён играть в московское «Динамо». Именно под руководством этого тренера начал Васильев трудный путь к вершинам спортивного мастерства.



За сборную СССР стал выступать с 1970 года. В защите играл жёстко, иногда на грани фола – приходилось сиживать и на скамье штрафников. Но со временем Валерий стал непревзойдённым мастером по чистоте исполнения силовых приёмов. За незаурядную силу и исключительную выносливость получил от товарищей по команде прозвище: «волжский бурлак». Обыграть его было трудно. Общепризнано считался эталоном «рыцаря на льду».



С «легендой № 17» - нападающим ЦСКА Валерием Харламовым - стали друзьями, часто встречались семьями. Но в играх между собой он его предупреждал: «В центр не ходи – больно будет. По борту катись – не трону». Да и тренер ЦСКА, он же старший тренер сборной Советского Союза А.В.Тарасов старался В.Харламова против В.Васильева не выпускать, берёг.



Бесспорно, только мастерство В.Васильева позволяло ему, не выходя за рамки правил, обыгрывать любых соперников. Однако и характер играл здесь не последнюю роль. Даже наиболее задиристые канадские профессионалы не могли вывести его из себя. В ответ на их грубость он лишь укоризненно качал головой. И надо сказать действовало это на соперников. Охлаждало пыл.



К 1981 году он стал абсолютным авторитетом в команде и был выбран капитаном сборной СССР. Ведомая им команда завоевала на родине хоккея «Кубок Канады», в том же 1981-м и 1982-м годах выигрывала звание чемпиона мира и Европы. Занесён в зал хоккейной славы в г. Торонто (Канада).



Хоккейную карьеру завершил в 1984 году, отыграв за московское «Динамо» 17 сезонов. После работал тренером.



Родина высоко оценила спортивные достижения Валерия Васильева: Орден Трудового Красного Знамени в 1978 году, Орден Дружбы народов в 1981 году, Орден Почёта в 1996 году, Орден Дружбы в 2011 году, медаль «За трудовую доблесть» в 1975 году.



Перенёс три инфаркта. Причём первый «на ногах», на чемпионате мира и Европы 1978 года в Праге, после финального матча со сборной Чехословакии. Советская команда тогда победила со счётом 3:1.



Вот как описывалось состояние Васильева после этой встречи в печати того времени: «Последний и решающий матч чемпионата отнял у хоккеистов много сил. Уж на что вынослив Валерий Васильев, но и у него в конце этой встречи лицо осунулось, побледнело. Однако, когда в честь победы советской команды под сводами зала зазвучал государственный гимн СССР, усталость как рукой сняло. Широкая улыбка радости осветила лицо Васильева».



Валерий Васильев скончался в Москве 19 апреля 2012 года после тяжёлой болезни. Похоронен на Троекуровском кладбище.



Я думаю, что в Литве многие любители хоккея старшего поколения помнят этого замечательного хоккеиста и в память о нём ещё раз скажут: «Спасибо, Валерий, за те прекрасные мгновения, которые ты подарил нам своей игрой на ледовой арене». Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история, спорт Ключевые слова: Валерий Васильев Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 186 раз Комментарии