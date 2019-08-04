Битва при Ворскле 🔊 Воспроизвести



Нынче этому сражению, произошедшему 12 августа 1399 года и не уступающему по своему масштабу Грюнвальдской битве, исполняется 620 лет.



Произошло оно на территории современной Украины, часть земель которой в конце XIV века входила в состав Великого княжества Литовского.



Древняя Русь тогда ещё находилась под татаро-монгольским игом. Великий князь литовский Витаутас (в древних рукописях он упоминается как Витовт) принял в ней самое деятельное участие.



Чтобы понять, каким образом войско Витаутаса там оказалось, необходимо обратиться к значимым событиям того времени, происходившим на далёких от современной Литвы землях.



После поражения хана Мамая в Куликовской битве (1380 год), нанесённого ему Московским князем Дмитрием Донским, хан Тохтамыш утвердился в Золотой Орде и попытался вернуть ей былое могущество. Но в 1398 году Тохтамыш был разбит ханом Заволжской Орды Темир-Кутлуем и вынужден был бежать под защиту Великого князя Литовского Витаутаса, с помощью которого решил возвратить себе власть в Золотой Орде. Витаутас же, со своей стороны, был заинтересован в расширении своего княжества дальше на восток. С этой целью он решил использовать междоусобную борьбу в Золотой Орде, вступив в сговор с Тохтамышем и приняв в своём княжестве хана-беглеца с его людьми. Произошло оно на территории современной Украины, часть земель которой в конце XIV века входила в состав Великого княжества Литовского.Древняя Русь тогда ещё находилась под татаро-монгольским игом. Великий князь литовский Витаутас (в древних рукописях он упоминается как Витовт) принял в ней самое деятельное участие.Чтобы понять, каким образом войско Витаутаса там оказалось, необходимо обратиться к значимым событиям того времени, происходившим на далёких от современной Литвы землях.После поражения хана Мамая в Куликовской битве (1380 год), нанесённого ему Московским князем Дмитрием Донским, хан Тохтамыш утвердился в Золотой Орде и попытался вернуть ей былое могущество. Но в 1398 году Тохтамыш был разбит ханом Заволжской Орды Темир-Кутлуем и вынужден был бежать под защиту Великого князя Литовского Витаутаса, с помощью которого решил возвратить себе власть в Золотой Орде. Витаутас же, со своей стороны, был заинтересован в расширении своего княжества дальше на восток. С этой целью он решил использовать междоусобную борьбу в Золотой Орде, вступив в сговор с Тохтамышем и приняв в своём княжестве хана-беглеца с его людьми. Витаутас с Тохтамышем договорились так: в случае успеха Тохтамыш становился бы ханом Золотой Орды, хозяином Астрахани, Булгарии и Яицкой орды. Витаутас же планировал стать хозяином Москвы, Великого Новгорода и Пскова.



Вот что сказано об этом в Московском летописном своде конца XV века: «Пойдём и победим царя Темир-Кутлуя, возьмём царство его, посадим на нём царя Тохтамыша; а сам сяду на Москве на великое княжение и на всей Русской земле».



Зная о намерениях Витаутаса и стремясь избежать военного столк­новения, хан Темир-Кутлуй послал к нему своих послов с таким предложением: «Выдай мне беглого Тохтамыша, он мой враг, не могу оставаться в покое, зная, что он жив и у тебя живёт, потому что изменчива жизнь наша. Нынче хан, а завтра беглец, нынче богат, завтра нищий, нынче много друзей, а завтра все враги. Я боюсь и своих, не только что чужих, а хан Тохтамыш - чужой мне и враг мой, да ещё злой враг. Так выдай мне его, «а что ни есть около его, то всё тебе».



Витаутас ответил так: «Хана Тохтамыша не выдам, а с ханом Темир-Кутлуем хочу видеться сам».



После такого ответа хан Темир-Кутлуй двинул свои войска навстречу Витаутасу. После подхода подкреплений во главе с главнокомандующим Едигеем численность армии Темир-Кутлуя, по оценке разных историков, достигла 100-200 тысяч человек.



Считается, что такое же количество войск было и у Витаутаса. Под знамёнами этой рати сошлись, кроме литовцев, жмудь, татары, русские, ещё и искатели приключений из Валахии, отряды из союзной Польши и даже крестоносцы, с которыми на время было заключено мирное соглашение. Всего 50 полков.



Как свидетельствует летопись, войска Витаутаса и Темир-Кутлуя встретились 12 августа 1399 года на реке Ворксле, левом притоке Днепра. Армия Витаутаса первой атаковала татар.



Широко используя новейшее вооружение - пушки и пищали, союзники вначале имели успех, но внезапно атакованная с флангов и с тыла разноплемённая армия Витаутаса была наголову разбита.



Здесь Витаутас потерпел самое крупное поражение за всю свою жизнь. Только князей погибло около 20 человек. Героями пали князь Андрей и Дмитрий - сыновья Альгирдаса (Альгирдас - Великий князь Литовский, 1296-1377 г. в старинных книгах упоминается как Ольгерд), погиб смоленский князь Глеб Святославович, пал с коня внук Гядиминаса князь Явмонтас.



Из этой кровавой сечи удалось бежать только самому Витаутасу с небольшой частью войска. Хан Тохтамыш с оставшейся частью своей орды бежал в Сибирь. Там он и пал в 1406 г. от руки сибирского хана Шадибека.



Детальный рассказ о местах этого сражения содержится в исследовании кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры Украины Веры Жук «Где же произошла битва Витовта?»



Поясняется, что длилась эта битва не один день. Указывается, что в Полтавской области между сёлами Семяновкой и Петровкой с древних времён существовала переправа через реку Ворсклу. По ней же переправлялась армия Петра I на правый берег реки для решающей битвы с королём Швеции Карлом IX,



вошедшей в историю под названием Полтавского сражения.



По всей вероятности, здесь же, возле переправы, на огромном поле и произошло первое сражение армии Темир-Кутлуя с войсками Витаутаса-Тохтамыша.



О великой сечи здесь в древности свидетельствует название небольшой речушки Побиванка (приток Ворсклы), которая когда-то протекала в этих местах.



Это же название сохранилось за балкой и урочищем и сегодня. После поражения, нанесённого ордынцами, на поле возле переправы через Ворсклу, войско Витаутаса отступает вверх по Ворскле под защиту городов-крепостей, какими были тогда Великие Будища, Опошня, Куземин и особенно Бельск.



По утверждению Веры Жук, эту крепость соорудил сын Великого князя Литовского Альгирдаса - князь Бельский, взявший свою фамилию от белорусского города Бельск, получивший также вотчину в Поворксле.



О том, что путь Витаутаса и его преследователей пролегал именно в этом направлении, свидетельствуют также многочисленные курганы-могилы на этом пути. Но особенно большое количество таких курганов - в районе села Бельска, куда под защиту крепости отступали остатки войск Витаутаса.



Стрелы, кольчуги и другие вещественные доказательства на этой территории, в окрестностях Бельска и в самом Бельске, находили ещё во времена царской России.



Всё это дало повод историку Л.В.Падалке считать, что именно здесь Темир-Кутлуй окончательно разбил войско Витаутаса. Возможно, именно здесь погиб князь Иван Юрьевич Бельский.



А на пути отступления войск Витаутаса к Бельску, недалеко от села Лихачёва (ныне Котелевского района), по направлению к селу Миськи Млины, находится известная в народе Витовтова Могила - большой памятник-курган, по утверждению церковного историка В.Курдиновского - «памятник битвы Витовта с Темур-Кутлуем.



Название исключительно убедительное, так как в древности на Украине, как правило, могилы-памятники битвы называли не по имени победителя, а по имени побеждённого. Как, например, и Шведская могила под Полтавой.



Следовательно, битва Витаутаса и Темир-Кутлуя длилась не один день, и поле этой баталии протянулось от Полтавы до одной из самых значительных в те времена Бельской крепости. Остатки армии Витаутаса отступали около 500 вёрст до стен самого Киева.



Поражение на Ворскле лишило Витаутаса шанса овладеть Восточной Русью - как оказалось, навсегда.



О последующих действиях хана Темир-Кутлуя историк А.Широкорад в книге «Русь и Литва» сообщает так: «Встав под стенами Киева, Темир-Кутлуй распустил своё вой­ско «воевать Литовскую землю, и ходила татарская рать до самого Луцка, опустошив всё на своём пути».



Киев откупился 3 тысячами руб­лей, причём Печерский монастырь дал от себя тридцать рублей, и хан ушёл в свои степи, оставив Литовскую землю «в плаче и скудости».



В заключение хотелось бы отметить, что до сих пор в Литве, да и не только в ней, живут граждане с фамилией Бельский, которые, возможно, ведут свою родословную от Великого князя Литовского Альгирдаса и князей Бельских. Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Великий князь литовский Витаутас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 157 раз Комментарии