На Летнем фестивале Христофора «Часы сакральной музыки» 🔊 Воспроизвести



Начало концертов в 19 часов. Вход свободный.



6 августа здесь выступит органный дуэт Марк Адамчевский и Филипп Бардон (Франция).



«Времена года» А.Вивальди, «Маленькая ночная серенада» В.А.Моцарта, вальсы и польки И.Штрауса для... органа? Да, если на концерт вас приглашает этот замечательный дуэт! Играющие вместе более 10 лет исполнители стремятся изменить имидж органа – и это им прекрасно удаётся. Музыканты постоянно расширяют репертуар произведений для игры в четыре руки и раскрывают всё новые краски и возможности инструмента, не ограничиваясь лишь оригинальными, написанными только для органа опусами. Нынешний юбилейный, 25-й, фестиваль приглашает публику на концерты традиционного цикла «Часы сакральной музыки», которые проходят в костёле св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34).здесь выступит органный дуэт(Франция).«Времена года» А.Вивальди, «Маленькая ночная серенада» В.А.Моцарта, вальсы и польки И.Штрауса для... органа? Да, если на концерт вас приглашает этот замечательный дуэт! Играющие вместе более 10 лет исполнители стремятся изменить имидж органа – и это им прекрасно удаётся. Музыканты постоянно расширяют репертуар произведений для игры в четыре руки и раскрывают всё новые краски и возможности инструмента, не ограничиваясь лишь оригинальными, написанными только для органа опусами. В программе предстоящего концерта - произведения Ф.Шуберта, И.С.Баха и др.



10 августа нас ждёт грандиозный концерт - прозвучит одно из монументальнейших произведений гения эпохи барокко И.С.Баха – «Страсти по Матфею». Это творение при жизни композитора прозвучало 26 раз: по одному разу в литургии во время Страстной недели. Это вокально-инструментальная драма на евангельский сюжет, воссоздающая сцены страданий и смерти Иисуса Христа через призму человеческих чувств. Это - повествование о самопожертвовании и вере, т.е. ценностях, о которых в современном мире зачастую забывают.



«Страсти по Матфею» в этот вечер исполнят: известные солисты Лина Дамбраускайте (сопрано), Йоана Станялите (меццо-сопрано), Тадас Гирининкас (бас), Матиас Гиллебо (тенор, Норвегия), Стейн Скьерволд (бас, Норвегия), Йеонг Парк (орган, Норвегия), Хокксундский церковный хор (Норвегия), Литовский камерный оркестр (художественный руководитель Сергей Крылов), камерная группа хора мальчиков и юношей «Ажуолюкас» (художественный руководитель Витаутас Мишкинис). Дирижёр Абрам Безуйен (Норвегия).



Напомним, что вход на концерты этого цикла - бесплатный.



Подробная информация о других программах фестиваля: http://kristupofestivalis.lt/



Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt.



В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль Христофора Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 138 раз Комментарии