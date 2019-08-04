Клещи наступают 🔊 Воспроизвести Фото: дэта.рф



Министерство окружающей среды Литвы объявило, что в Литве не будут опрыскивать леса и поля химическими средствами в борьбе с популяцией клещей, несмотря на ситуацию, которая близка к критической.



Министерство рассмотрело предложения различных компаний, но специалисты пришли к выводу, что такой метод не станет эффективным, поскольку такая борьба подразумевает регулярность (несколько раз за сезон и на постоянной основе), кроме того это крайне дорогостоящая мера.



При этом она якобы, несмотря на положительный опыт в странах, где такие процедуры проводятся, неэффективна. Наземная обработка затруднительна, а воздушная якобы не принесёт желаемого результата, поскольку клещи обитают в траве и растениях на высоте до 1,5 метров, а при воздушной обработке, основное количество веществ осядет на кронах деревьев и в листве. Министерство рассмотрело предложения различных компаний, но специалисты пришли к выводу, что такой метод не станет эффективным, поскольку такая борьба подразумевает регулярность (несколько раз за сезон и на постоянной основе), кроме того это крайне дорогостоящая мера.При этом она якобы, несмотря на положительный опыт в странах, где такие процедуры проводятся, неэффективна. Наземная обработка затруднительна, а воздушная якобы не принесёт желаемого результата, поскольку клещи обитают в траве и растениях на высоте до 1,5 метров, а при воздушной обработке, основное количество веществ осядет на кронах деревьев и в листве. В ведомстве не уточняют, какой метод борьбы собираются использовать и собираются ли вообще.



Тем временем Литовский центр по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом призывает власти страны найти финансирование для полной или частичной компенсации прививок жителей Литвы от клещевого энцефалита.



Поводом послужила статистика заболеваний, которая за январь - июнь 2019 года уже выше на треть, нежели в 2018 году. За это время установлено заболевание у 99 пациентов. Два человека от энцефалита скончались. Однако в Министерстве здравоохранения Литвы утверждают, что возможность бесплатной вакцинации жителей от клещевых инфекций рассмотрят только в планах на следующий, 2020 год.



В Литве самый большой на душу населения показатель заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами, в ЕС. "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: клещи Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 562 раза Комментарии