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Клещи наступают

Фото: дэта.рф


Министерство окружающей среды Литвы объявило, что в Литве не будут опрыскивать леса и поля химическими средствами в борьбе с популяцией клещей, несмотря на ситуацию, которая близка к критической.

Министерство рассмотрело предложения различных компаний, но специалисты пришли к выводу, что такой метод не станет эффективным, поскольку такая борьба подразумевает регулярность (несколько раз за сезон и на постоянной основе), кроме того это крайне дорогостоящая мера.

При этом она якобы, несмотря на положительный опыт в странах, где такие процедуры проводятся, неэффективна. Наземная обработка затруднительна, а воздушная якобы не принесёт желаемого результата, поскольку клещи обитают в траве и растениях на высоте до 1,5 метров, а при воздушной обработке, основное количество веществ осядет на кронах деревьев и в листве.
В ведомстве не уточняют, какой метод борьбы собираются использовать и собираются ли вообще.

Тем временем Литовский центр по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом призывает власти страны найти финансирование для полной или частичной компенсации прививок жителей Литвы от клещевого энцефалита.

Поводом послужила статистика заболеваний, которая за январь - июнь 2019 года уже выше на треть, нежели в 2018 году. За это время установлено заболевание у 99 пациентов. Два человека от энцефалита скончались. Однако в Министерстве здравоохранения Литвы утверждают, что возможность бесплатной вакцинации жителей от клещевых инфекций рассмотрят только в планах на следующий, 2020 год.

В Литве самый большой на душу населения показатель заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами, в ЕС.
"Обзор"
Категории: здоровье
Ключевые слова: клещи
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177
статья прочитана 562 раза
добавлена сегодня, 4 августа, 15:40

Комментарии

Аноним
Аноним
4 августа, 15:51
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Да б***ь, что это такое. Им походу вообще на людей наплевать. "дорогостоящая мера" - да лучше я государству за прививки и за лечение заплачу. Поймут только, когда самим в ж... что-то влезет.
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