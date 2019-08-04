В Вильнюсе – встреча с автором бестселлера «Дни Савелия» 🔊 Воспроизвести По приглашению медиа-клуба «Формат-А3» 13 августа в Вильнюсе выступит восходящая звезда современной российской прозы Григорий Служитель. Он примет участие в публичной встрече на тему «Новая Россия в жизни и литературе».



На самом деле Григорий Служитель – профессиональный актёр. В 12 лет он поступил в международную киношколу. В 15 - в театральный институт им. Б.Щукина, где, правда, долго не удержался. В 17 подал документы во ВГИК (сценарная мастерская) и Литературный институт имени М.Горького. В итоге выбрал ГИТИС, курс Сергея Женовача.



Но летом прошлого года буквально «взорвал» книжный рынок России своим дебютным романом «Дни Савелия» (Редакция Елены Шубиной), который тут же стал бестселлером и попал в финал литературной премии «Большая книга». На самом деле Григорий Служитель – профессиональный актёр. В 12 лет он поступил в международную киношколу. В 15 - в театральный институт им. Б.Щукина, где, правда, долго не удержался. В 17 подал документы во ВГИК (сценарная мастерская) и Литературный институт имени М.Горького. В итоге выбрал ГИТИС, курс Сергея Женовача.Но летом прошлого года буквально «взорвал» книжный рынок России своим дебютным романом «Дни Савелия» (Редакция Елены Шубиной), который тут же стал бестселлером и попал в финал литературной премии «Большая книга».



Герой романа - кот, который, словно Одиссей, отправляется в путешествие по Москве, проводя в философских размышлениях времени не меньше, чем в пути. Савелий ходит по малоизвестным улочкам Москвы, попадет в разные семьи и передряги, прежде чем находит смысл своей жизни.







«Елена Шубина позвонила как раз в тот момент, когда я был на пробах на «Мосфильме». Я буквально выбежал из кадра ответить на звонок. Это была невероятная для меня новость. Она, не дочитав книгу до середины, сказала: буду печатать. А Евгений Водолазкин написал предисловие», - вспоминает Григорий Служитель.



Вот как пишет известный литературовед и писатель Евгений Водолазкин о персонажах книги: «Их имена не овеяны славой, таких не берут в космонавты. За них не пьют стоя, и не их песням рукоплещет «Ла Скала». Это – герои блистательного романа Григория Служителя «Дни Савелия». Неброские, способные показаться серыми, они не рядятся в тоги и не встают на котурны. Несмотря на их малый рост, миссия их высока: они делают нас человечнее. Литературная котовиана продолжается».



«Я не любитель ругать действительность, она, быть может, во многом и прекрасна. Но наше время просто одержимо сложением, приобретением и потреблением. Мне захотелось рассказать про тех, кто ничего не приобретает, а только теряет, никакой капитал в их лапах не задерживается - но от этого ни доброты, ни сочувствия к себе подобным в них не убывает. При этом обойтись без лозунгов и призывов на баррикады. Если совсем коротко, то «Дни Савелия» - роман о потерях, - говорит о литературном дебюте Григорий Служитель и добавляет: - Литература не должна обслуживать хештеги соцсетей. Писать о нынешней жизни в её острых проявлениях надо, но, не очерняя её. Русская литература по природе своей человечна, она утешает».



По мнению гостя клуба, сейчас в целом в России происходит культурный бум, причём не только в литературе: «Люди штурмуют театры, выставки. В книжных не протолкнуться. И это самый разновозрастный контингент. Да, просмотр спектакля, пусть даже и самого серьёзного, требует меньшего интеллектуального напряжения, чем чтение. Поэтому литература - это привилегия меньшинства. С этим нельзя ничего поделать.



Интерес к литературе - это в первую очередь интерес к самим себе. Значит, нам всем стало необходимо что-то про себя понять, уяснить себе что-то, рассмотреть себя в зеркало».



Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссёрский факультет ГИТИСа, служит актёром в Студии театрального искусства, солист группы «O'Casey».



Встреча с Григорием Служителем состоится 13 августа в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.



Вход свободный, но с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону (8 621) 74775. Первый тираж был раскуплен в течение месяца, затем последовали две допечатки.Герой романа - кот, который, словно Одиссей, отправляется в путешествие по Москве, проводя в философских размышлениях времени не меньше, чем в пути. Савелий ходит по малоизвестным улочкам Москвы, попадет в разные семьи и передряги, прежде чем находит смысл своей жизни.А ещё этот роман - признание в любви к городу. Москва - полноправный персонаж бестселлера.«Елена Шубина позвонила как раз в тот момент, когда я был на пробах на «Мосфильме». Я буквально выбежал из кадра ответить на звонок. Это была невероятная для меня новость. Она, не дочитав книгу до середины, сказала: буду печатать. А Евгений Водолазкин написал предисловие», - вспоминает Григорий Служитель.Вот как пишет известный литературовед и писатель Евгений Водолазкин о персонажах книги: «Их имена не овеяны славой, таких не берут в космонавты. За них не пьют стоя, и не их песням рукоплещет «Ла Скала». Это – герои блистательного романа Григория Служителя «Дни Савелия». Неброские, способные показаться серыми, они не рядятся в тоги и не встают на котурны. Несмотря на их малый рост, миссия их высока: они делают нас человечнее. Литературная котовиана продолжается».«Я не любитель ругать действительность, она, быть может, во многом и прекрасна. Но наше время просто одержимо сложением, приобретением и потреблением. Мне захотелось рассказать про тех, кто ничего не приобретает, а только теряет, никакой капитал в их лапах не задерживается - но от этого ни доброты, ни сочувствия к себе подобным в них не убывает. При этом обойтись без лозунгов и призывов на баррикады. Если совсем коротко, то «Дни Савелия» - роман о потерях, - говорит о литературном дебюте Григорий Служитель и добавляет: - Литература не должна обслуживать хештеги соцсетей. Писать о нынешней жизни в её острых проявлениях надо, но, не очерняя её. Русская литература по природе своей человечна, она утешает».По мнению гостя клуба, сейчас в целом в России происходит культурный бум, причём не только в литературе: «Люди штурмуют театры, выставки. В книжных не протолкнуться. И это самый разновозрастный контингент. Да, просмотр спектакля, пусть даже и самого серьёзного, требует меньшего интеллектуального напряжения, чем чтение. Поэтому литература - это привилегия меньшинства. С этим нельзя ничего поделать.Интерес к литературе - это в первую очередь интерес к самим себе. Значит, нам всем стало необходимо что-то про себя понять, уяснить себе что-то, рассмотреть себя в зеркало».Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссёрский факультет ГИТИСа, служит актёром в Студии театрального искусства, солист группы «O'Casey».Встреча с Григорием Служителем состоится 13 августа в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.Вход свободный, но с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону (8 621) 74775. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Дни Савелия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 103 раза Комментарии