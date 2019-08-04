«Мой взгляд на Евроигры» 🔊 Воспроизвести «Обзор» на своём сайте на прошлой неделе опубликовал последние фотоработы, присланные на блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры», посвящённый прошедшим не так давно в Минске II Европейским играм. Идею такого конкурса поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.



Завершившийся блиц-фо­токонкурс был очень лоялен к его участникам: не было никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен был быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также считалось полноправной фотоработой.



Лучшие снимки публиковались на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве. Завершившийся блиц-фо­токонкурс был очень лоялен к его участникам: не было никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен был быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также считалось полноправной фотоработой.Лучшие снимки публиковались на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве. Своеобразным прологом конкурса стала статья Юрия ЛЕОНОВА «Беларусь, ты в нашем сердце!», опубликованная на сайте www.obzor.lt после поездки группы клайпедчан к соседям. Поездку организовал почётный консул Республики Беларусь в Литве Николай Логвин, предложивший клайпедчанам воспользоваться облегчённым вариантом пересечения границы: билет на любое из соревнований II Европейских игр являлся официальной заменой визы.



Юрий Леонов в своих заметках так поэтично рассказал о посещении клайпедчанами ряда белорусских достопримечательностей, что белорусское посольство решило отметить его труд поощрительным призом.



«Хотелось бы выразить благодарность за гостеприимство и высоко оценить уникальную возможность посетить Беларусь по программе участия во II Европейских играх, что проходили в это время в Минске. Замечательная идея - замена полноценной визы билетом на соревнования! Удобно и продуманно! Пограничники Беларуси – образец галантности и доброжелательности! – писал Юрий Леонов. - Лида, с её древним замком, богатейшей историей края, встретила нас жарким дыханием лета и обзорной экскурсией по цитадели. Едва успевая за словесной вязью нашего экскурсовода Алёны Борис, затаив дыхание мы следили за картинами эпических боёв, огромного труда и семейного счастья князей и их подданных».



«Мы устремились к древней столице Литвы – Новогрудку. Граду, хранящему в своих недрах имена великих сынов и дочерей земли благословенной Белой Руси», - продолжал автор.



В своих заметках он также приводит не только своё мнение: «В составе туристической группы из Литвы я посетил отворившую свои двери для всех болельщиков, желающих посетить II Европейские игры, Республику Беларусь, - поделился Александр Будзан. - Поездка была полна ярких впечатлений. Наиболее запомнилось посещение Несвижского замка, построенного в конце XVI века литовскими магнатами Радзивиллами. Замок как нельзя лучше отражает богатство и величие рода. Восхищён замковой архитектурой Великого Княжества Литовского».



Заканчивается же эта публикация такими словами: «До встречи, дорогая Беларусь! Ты в нашем сердце, ты в нашей памяти!»



Похожими впечатлениями, судя по присланным в редакцию снимкам, могли бы поделиться практически все те, кто воспользовался II Европейскими играми, чтобы посетить соседнюю страну. А это, пожалуй, главный итог замечательного шага белорусских властей навстречу своим соседям – билет на Игры, а потом и на «Славянский базар в Витебске» как официальная замена визе.



Что же касается победителя нашего блиц-фотоконкурса, то жюри после бурных дебатов решило признать таковым клайпедчанина Ивана СТАСЕВИЧА. Ему и будет вручён приз белорусского посольства.



«Обзор» также решил наградить грамотами лауреатов конкурса: Аушру Микелене (Клайпеда), Яунюса Кайриса (Вильнюс), Зою Пасюту и Татьяну Водоносову (обе из Клайпеды). К слову, Т.Водоносовой удалось с трибуны запечатлеть триумф литовского гимнаста Роберта Творогала, интервью с которым вы сможете прочитать в следующем номере. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Евроигры Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 194 раза Комментарии