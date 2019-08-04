Полвека вместе 🔊 Воспроизвести Фото Татьяны Лозинской, Вильнюс Недавно председатель Литовской республиканской организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюс Лёнгинас Декснис и его обаятельная супруга Зита отметили полувековой юбилей совместной жизни.



А на днях Юлюс заглянул в редакцию нашей газеты по пути из мастерской, где вставлял в рамку почётную грамоту от столичных властей, поздравивших удивительную пару с золотой свадьбой.



Во время разговора ветеран признался, что его жизнь с женой удивительна не только давностью времён, проверявших их брак на прочность.



- Так уж получилось, что я в своё время попал в Красную армию, освобождал Литву от фашистов, потом, после войны, люди мне не раз доверяли выборные должности, а в роду у Зиты были родственники, пострадавшие от советской власти. Казалось бы, между нами не может быть ничего общего. Но мы полюбили друг друга. Ваш брат-журналист мог бы подобное, наверное, сравнить и с историей про Ромео и Джульетту. Вот только нам повезло гораздо больше, хотя и испытаний на нашу долю выпало на это время немало. Но мы всегда старались поддерживать друг друга. Может быть, поэтому мы и сегодня не устали от того, что один и тот же человек всегда рядом. Я уж точно считаю, что мне очень повезло, что я в своей жизни встретил Зиту, - сказал Юлюс Декснис. А на днях Юлюс заглянул в редакцию нашей газеты по пути из мастерской, где вставлял в рамку почётную грамоту от столичных властей, поздравивших удивительную пару с золотой свадьбой.Во время разговора ветеран признался, что его жизнь с женой удивительна не только давностью времён, проверявших их брак на прочность.- Так уж получилось, что я в своё время попал в Красную армию, освобождал Литву от фашистов, потом, после войны, люди мне не раз доверяли выборные должности, а в роду у Зиты были родственники, пострадавшие от советской власти. Казалось бы, между нами не может быть ничего общего. Но мы полюбили друг друга. Ваш брат-журналист мог бы подобное, наверное, сравнить и с историей про Ромео и Джульетту. Вот только нам повезло гораздо больше, хотя и испытаний на нашу долю выпало на это время немало. Но мы всегда старались поддерживать друг друга. Может быть, поэтому мы и сегодня не устали от того, что один и тот же человек всегда рядом. Я уж точно считаю, что мне очень повезло, что я в своей жизни встретил Зиту, - сказал Юлюс Декснис. Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: Декснис Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 125 раз Комментарии