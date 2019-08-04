Внимание, родинка! Не пропустите её перерождение в рак 🔊 Воспроизвести Фото: vokrugsveta.ua



Меланома – это очень агрессивная злокачественная опухоль на коже, которая часто развивается на месте родинки.



АиФ Здоровье объясняет, какие признаки могут говорить о том, что вам пора к врачу. На этой неделе рассказываем, чем опасны родинки, как заметить первые признаки перерождения родинки в злокачественную опухоль кожи и к какому специалисту обращаться за помощью.



Многие не обращают внимания на такое «перерождение» и думают, что на их теле по-прежнему всего лишь безобидное пятнышко. Между тем ранняя диагностика помогает победить болезнь.



Пора бить тревогу?



Родинки, или, говоря научным языком, – невусы, имеются на теле каждого человека. Считается, что основная их масса, до 90%, появляется к 25 годам. Но они могут возникать и позднее – под влиянием различных событий. Например, типичное явление, когда они буквально высыпают во время беременности. Иногда родинки со временем, напротив, исчезают. Они могут быть жёлтыми, коричневыми, чёрными. Это всё в пределах нормы, и беспокоиться не о чем. Многие не обращают внимания на такое «перерождение» и думают, что на их теле по-прежнему всего лишь безобидное пятнышко. Между тем ранняя диагностика помогает победить болезнь.Родинки, или, говоря научным языком, – невусы, имеются на теле каждого человека. Считается, что основная их масса, до 90%, появляется к 25 годам. Но они могут возникать и позднее – под влиянием различных событий. Например, типичное явление, когда они буквально высыпают во время беременности. Иногда родинки со временем, напротив, исчезают. Они могут быть жёлтыми, коричневыми, чёрными. Это всё в пределах нормы, и беспокоиться не о чем. Но бывает, что родинка начинает неравномерно разрастаться или меняет цвет, её поверхность становится «полированной» или она начинает кровоточить – то есть в ней происходят изменения. Другой вариант – появление новой родинки непривычного вида. Именно такие непонятные новообразования требуют пристального внимания.



Когда солнце – враг



Наверное, уже каждый знает, что шоколадный загар имеет мало общего со здоровьем. Ультрафиолет вызывает повреждение ДНК и является главной причиной возникновения злокачественных опухолей кожи. Чем больше времени человек проводит, подставляя тело лучам, тем выше вероятность неприятных последствий. Важна и активность солнца. Не случайно дерматологи настойчиво советуют не находиться на пляже в период с 11 до 16 часов дня, когда оно наиболее агрессивно.



Кстати, многие учёные связывают риск развития меланомы с тем, что в детском и подростковом возрасте человек часто получал солнечные ожоги. Они вызывают в меланоцитах, пигментных клетках кожи, изменения, которые со временем и приводят к злокачественным состояниям. Этим же объясняется и тот факт, что почти в 50% случаев меланома развивается на ногах – они всегда открыты у детей летом и больше всего подвергаются воздействию солнечного излучения.



В последнее время всё больше говорят об опасности и «искусственного солнца» – солярия. По некоторым данным, один сеанс здесь (а это, как правило, 5–10 минут) равняется целому дню на пляже! Некоторые европейские страны (Германия, Франция и Австрия) и штат Калифорния (США) даже запретили использование соляриев детям до 18 лет.



Безусловно, солнце – это источник витамина D и средство против депрессии, но в больших количествах оно самый настоящий враг. Иначе Всемирная организация здравоохранения не признала бы ультрафиолетовое излучение канцерогеном наравне с мышьяком, курением и асбестом.



Куда бежать?



Дерматоскопия родинок поможет выявить меланому на ранних стадиях.



Заметили у себя на теле необычную родинку – обязательно сходите к дерматоонкологу. Если этого врача в доступе нет, можно проконсультироваться у дерматолога, хирурга или онколога. Опытный специалист может визуально определить характер невуса. Помогает ему в этом специальный прибор дерматоскоп. По сути это мощное увеличительное стекло, рассматривая через него родинку, доктор может заметить самые мелкие детали, которые просто невозможно увидеть невооружённым глазом. Если есть сомнения в диагнозе, врач проведёт гистологическое исследование, позволяющее определить характерные признаки доброкачественного, предзлокачественного и злокачественного новообразования.



Кстати, если хочется удалить родинку из эстетических соображений, то решение также должен принимать дерматоонколог после дерматоскопии, которая позволяет выбрать оптимальный метод, определить границы и глубину удаления.



Даже если перерождения в меланому не произошло, из медицинских соображений удаляют те родинки, которые подвергаются постоянному трению, давлению, травмированию. А также те, что находятся в паховой области и под мышками, под грудью, на поясе, а у мужчин – на лице в месте бритья.



Если родинку, переродившуюся в меланому, удаляют на ранней стадии, вероятность полного выздоровления достигает 95%, если упустить время – лишь 20%.



Как распознать опасную родинку



Как отличить родинку от меланомы и бородавки? Рассказывает эксперт.



Врачи рекомендуют нам регулярно осматривать своё тело на предмет выявления странных родинок или новообразований. Чтобы легче было определить, насколько родинка типична или нетипична, был разработан специальный метод, который называется ABCDE. Каждая буква в этой аббревиатуре обозначает (на английском) ключевой признак, на который надо обратить внимание.



A (asymmetry) – асимметрия. Родинка неравномерно разрастается в сторону. В норме, если через середину родинки провести воображаемую прямую, половинки будут симметричны.



B (border irregularity) – неровный край. Он может быть изрезанным, нечётким, и это один из признаков меланомы. В норме у родинки ровные края.



C (color) – цвет. Его неоднородность, вкрапления чёрных, красных, сизых оттенков должны насторожить. В норме родинка целиком одного цвета.



D (diameter) – диаметр. Если родинка в диаметре более 6 мм (это примерно размер ластика на кончике карандаша), она требует внимания специалиста.



E (evolving) – изменчивость. Имеется в виду изменчивость любой характеристики: цвета, формы, размера – всё это повод нанести визит дерматологу. В норме родинки остаются неизменными всю жизнь.



Осматривать свои родинки следует более-менее регулярно всем без исключения, но есть категория людей, которым надо утроить внимание к ним. Это в первую очередь те, у кого родственники болели меланомой или иными онкологическими заболеваниями, и те, кому уже удаляли подозрительные родинки.



Кроме того, повышенный риск имеют обладатели светлых волос и светлой кожи.



При наличии тревожных симптомов врач может назначить дерматоскопию и даже сделать индивидуальную фотокарту родинок. Прибор фотографирует их, а затем специальная программа создаёт схему их расположения на теле.



Когда человек придёт к врачу в следующий раз, можно будет сравнить «карты» годичной давности и нынешнюю: есть ли новые образования, изменения в старых. Дерматологи уверены, что эти карты – отличный инструмент для ранней диагностики меланомы. По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: здоровье Ключевые слова: Меланома Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 150 раз Комментарии