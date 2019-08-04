«Аварийка» от штрафа не спасёт 🔊 Воспроизвести Фото: drivenn.ru



Несмотря на то, что демонстрация разного рода световых и звуковых сигналов многим водителям кажется само собой разумеющимся, есть те, кто использует не только указанные в Правилах дорожного движения (ПДД) сигналы, но и такие, которых там нет, однако они приняты среди водителей. Специалисты отмечают, что использование сигнала не по назначению может стать причиной штрафа или предупреждения.



Правильное и своевременное использование сигналов может помочь избежать недоразумений на дорогах, однако, чтобы не вводить других участников движения в заблуждение, надо не только не забывать использовать сигналы, но и позаботиться о техническом состоянии автомобиля – ещё перед тем, как вы отправитесь в путь, проверьте, горят ли задние и передние фары. Например, по словам экспертов, немалая часть водителей не спешит менять перегоревшие лампочки стоп-сигналов, а в таком случае водители, которые едут сзади, не понимают, когда вы тормозите. Поэтому при резком торможении или ночью, если стоп-сигналы не загораются, это может привести к ДТП. Правильное и своевременное использование сигналов может помочь избежать недоразумений на дорогах, однако, чтобы не вводить других участников движения в заблуждение, надо не только не забывать использовать сигналы, но и позаботиться о техническом состоянии автомобиля – ещё перед тем, как вы отправитесь в путь, проверьте, горят ли задние и передние фары. Например, по словам экспертов, немалая часть водителей не спешит менять перегоревшие лампочки стоп-сигналов, а в таком случае водители, которые едут сзади, не понимают, когда вы тормозите. Поэтому при резком торможении или ночью, если стоп-сигналы не загораются, это может привести к ДТП. Есть и такие водители, которые не показывают повороты. Эксперты напомнили, что поворот надо показывать в обязательном порядке:



«Сигнал поворота надо показывать ещё перед манёвром, а не тогда, когда вы уже меняете траекторию движения. Также важно выключить его сразу после манёвра, чтобы не вводить в заблуждение других участников движения».



Нередко водители забывают и то, что сигнал поворота не даёт им права первенства, поэтому манёвр можно осуществлять только тогда, когда движение безопасно.



Например, вы трогаетесь с места (автомобиль стоял у обочины), поэтому надо обязательно показывать поворот, но перед манёвром вы должны пропустить все другие транспортные средства.



Водители также не всегда знают, когда и где надо включать аварийные огни. Этот сигнал надо показывать, когда вы вынуждены остановиться там, где стоянка запрещена. Если вас остановила полиция, вы остановились у дороги в тумане или в условиях плохой видимости, если произошло ДТП - во всех этих случаях включают аварийные огни, а также тогда, когда автомобиль везут на буксире.



Водитель может включать аварийные огни и в том случае, если его кто-то ослепляет или если он хочет предупредить других об опасности и препятствии. Но не стоит забывать, что, если вы остановились в неположенном месте, включённые аварийные огни не освобождают вас от ответственности.



«Включённые аварийные огни не освобождают от ответственности в том случае, когда вы нарушаете правила, если в этом нет необходимости, например, если остановитесь в неположенном месте, включите «аварийку», вы всё равно получите штраф», – предупредили эксперты.



Не менее важно, чтобы в машине работал звуковой сигнал. Правда, некоторые водители нередко используют его не для того, чтобы обратить внимание на опасность, а чтобы выразить своё возмущение и злость. Однако в населённых пунктах звуковой сигнал можно использовать только в том случае, если он нужен, чтобы избежать ДТП.



Специалисты также обратили внимание на то, что если водитель заметил, что предупредительные сигналы не действуют, он должен как можно скорее устранить неполадки, а до того времени показывать все сигналы руками: поворот, торможение.



Если предупредительные сигналы вдруг перестанут работать ночью, уже в пути, надо держаться как можно ближе к правому краю дороги, а если возможно - съехать с главной дороги, остановиться и, поставив знак аварийной остановки, ждать помощи. В городе знак надо ставить в 25 м от машины, а за городом - не ближе чем 50 м.



Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве охраны окружающей среды Литвы. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 159 раз Комментарии