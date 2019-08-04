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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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«Спутник» вновь доступен
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) возобновляет доступ к литовскому порталу российского государственного новостного агентства «Спутник», который был заблокирован в начале июля из-за нарушений авторских прав.
Доступ возобновлён после проверки информации о том, что незаконно обнародованное содержание, находящееся под защитой авторских прав, устранено с портала, сообщила ЛКРТВ.
Как сообщала комиссия, на сайте https://sputniknews.lt/ незаконно, без согласия Литовского радио и телевидения (LRT) перепечатывались статьи LRT.
В законе предусмотрено, что в случае ликвидации нарушения, связанного с защищённым авторскими правами содержанием, и информирования об этом ЛКРТВ доступ к заблокированному интернет-домену обновляется в течение пяти рабочих дней.
Решение заблокировать литовский портал «Спутника» из-за нарушений авторских прав ЛКРТВ приняло 10 июля.
Решение вступило в силу 12 июля после санкционирования его Вильнюсским окружным административным судом.
BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: «Спутник»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177
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