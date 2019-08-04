Вильнюс «отделили» от остальной Литвы 🔊 Воспроизвести Фото: Йоана Сайковска



Министерство финансов Литвы 30 июля объявило о «важной победе Литвы в вопросе будущих инвестиций ЕС». Причиной стало решение Еврокомиссии изменить классификацию регионов в вопросе финансовых дотаций 2021−2027 годов, в которой Литву решено разделить на два региона: Вильнюсский и регион Центральной и Западной Литвы.



Если бы Литва трактовалась как один регион, то уровень дотаций ЕС в финансовой перспективе 2021−2027 года был бы значительно ниже, чем при дотациях, разделённых на два региона. Причина – относительная развитость Вильнюса. Столица Литвы сама по себе является единственным растущим городом Литвы (в первую очередь за счёт внутренней миграции), уровень жизни в столице, как и в целом все экономические показатели, значительно превышает показатели в остальной части Литвы. Эти относительно высокие показатели «размывали» общую картину Литвы и заставляли трактовать всю страну как едва ли не завершающую переходный период, который в скором времени должен перевести Литву в статус развитых стран, которые сами дотируют бедную часть ЕС. Если бы Литва трактовалась как один регион, то уровень дотаций ЕС в финансовой перспективе 2021−2027 года был бы значительно ниже, чем при дотациях, разделённых на два региона. Причина – относительная развитость Вильнюса. Столица Литвы сама по себе является единственным растущим городом Литвы (в первую очередь за счёт внутренней миграции), уровень жизни в столице, как и в целом все экономические показатели, значительно превышает показатели в остальной части Литвы. Эти относительно высокие показатели «размывали» общую картину Литвы и заставляли трактовать всю страну как едва ли не завершающую переходный период, который в скором времени должен перевести Литву в статус развитых стран, которые сами дотируют бедную часть ЕС. После изменения классификации и разделения Литвы на два региона Вильнюс, как успешная единица, останется практически без европейской помощи, а вторая часть Литвы сохранит значительную поддержку от ЕС. В литовском Минфине утверждают, что в абсолютных цифрах будущая помощь после разделения на два региона составит на 3,6 млрд евро больше, нежели если бы Литва трактовалась Еврокомиссией как один регион. ИА «Regnum» Категории: в Европе Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 213 раз Комментарии