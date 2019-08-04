Мэр «унифицировал позицию» 🔊 Воспроизвести Фото: Саулюс Жюра В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27 июля рано утром сняли памятную доску в честь генерала Йонаса Норейки-Ветры. На это общество и политики отреагировали довольно бурно: консерваторы Габриэлюс Ландсбергис и Лауринас Кащюнас в социальной сети критиковали такое решение мэра, сообщает ru.delfi.lt.



По словам советника мэра города Александраса Зубряковаса, доску увезли на охраняемую площадку компании «Grinda».



Одним из первых на эту весть отреагировал член Союза Отечества - Христианских демократов Литвы Кащюнас, который присоединил фото мэра Ремигиюса Шимашюса к фото Станисловаса Томаса, разбившего доску в апреле этого года.



«Мне стыдно, что мой родной город, столицу, возглавляет Манкурт (с большой буквы), который не видит разницы между оккупантами и пособниками, которые добровольно отдали свободу нашей страны коммунистам, и людьми, которые в очень сложных условиях старались сохранить независимость государства и всегда были на стороне нашего народа. Это запредельно», – написал в Фейсбуке Кащюнас. По словам советника мэра города Александраса Зубряковаса, доску увезли на охраняемую площадку компании «Grinda».Одним из первых на эту весть отреагировал член Союза Отечества - Христианских демократов Литвы Кащюнас, который присоединил фото мэра Ремигиюса Шимашюса к фото Станисловаса Томаса, разбившего доску в апреле этого года.«Мне стыдно, что мой родной город, столицу, возглавляет Манкурт (с большой буквы), который не видит разницы между оккупантами и пособниками, которые добровольно отдали свободу нашей страны коммунистам, и людьми, которые в очень сложных условиях старались сохранить независимость государства и всегда были на стороне нашего народа. Это запредельно», – написал в Фейсбуке Кащюнас. Позже своё мнение высказал и Габриэлюс Ландсбергис. Он также сравнил действия Шимашюса с действиями Томаса.



Политик сказал, что Шимашюс не выступает за свободную дискуссию и склонен тайно размахивать молотом. Он заявил, что памятную доску должны вернуть на место.



Другой член СО-ХДЛ Эмануэлис Зингерис придерживается иной позиции. Он поздравил Шимашюса с принятием «верного и своевременного» решения и похвалил его за смелость.



Между тем журналист Эдмундас Якилайтис поздравил Шимашюса с принятием «непопулярного, но верного решения».



У здания библиотеки в субботу собралось около 50 человек. Они пели псалмы, на месте, где была памятная доска, повесили фотографию Норейки, зажгли свечи. Так они выразили протест в связи с решением Вильнюсской мэрии.



По словам директора библиотеки Сигитаса Нарбутаса, о планируемых работах руководство библиотеки не уведомили.



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что такое решение было принято, чтобы унифицировать позицию по всем памятным знакам, связанным с тоталитарными режимами, – это касается и скульптур на Зелёном мосту, которые сняли 4 года назад, и Норейки.



«По этой причине я принял решение снять памятную доску Йонасу Норейке, который, несмотря на усилия в борьбе с врагами Литвы, допускал действия, которым нет оправдания, это касается изоляции евреев и конфискации их имущества (таким правом его наделила оккупационная власть), таким образом он создал условия для последующего уничтожения евреев оккупационной властью», – сказал в комментарии BNS Шимашюс.



В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно. Уже некоторое время не смолкают дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом при нацистской оккупации, подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.



Защитники Норейки подчёркивают его заслуги в антисоветском подполье, а также то, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год расстрелян советской властью.



Напомним, что в апреле этого года памятную доску Ветре молотом разбил Станисловас Томас, который баллотировался в Европарламент. После этого работники компании «Grindа» вернули восстановленную доску на место, а представители мэрии стали решать её дальнейшую судьбу, советуясь с историками. По материалам литовских СМИ Категории: история Ключевые слова: вандализм Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 211 раз Комментарии