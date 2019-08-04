Мэр «унифицировал позицию»

По словам советника мэра города Александраса Зубряковаса, доску увезли на охраняемую площадку компании «Grinda».
Одним из первых на эту весть отреагировал член Союза Отечества - Христианских демократов Литвы Кащюнас, который присоединил фото мэра Ремигиюса Шимашюса к фото Станисловаса Томаса, разбившего доску в апреле этого года.
«Мне стыдно, что мой родной город, столицу, возглавляет Манкурт (с большой буквы), который не видит разницы между оккупантами и пособниками, которые добровольно отдали свободу нашей страны коммунистам, и людьми, которые в очень сложных условиях старались сохранить независимость государства и всегда были на стороне нашего народа. Это запредельно», – написал в Фейсбуке Кащюнас.
Позже своё мнение высказал и Габриэлюс Ландсбергис. Он также сравнил действия Шимашюса с действиями Томаса.
Политик сказал, что Шимашюс не выступает за свободную дискуссию и склонен тайно размахивать молотом. Он заявил, что памятную доску должны вернуть на место.
Другой член СО-ХДЛ Эмануэлис Зингерис придерживается иной позиции. Он поздравил Шимашюса с принятием «верного и своевременного» решения и похвалил его за смелость.
Между тем журналист Эдмундас Якилайтис поздравил Шимашюса с принятием «непопулярного, но верного решения».
У здания библиотеки в субботу собралось около 50 человек. Они пели псалмы, на месте, где была памятная доска, повесили фотографию Норейки, зажгли свечи. Так они выразили протест в связи с решением Вильнюсской мэрии.
По словам директора библиотеки Сигитаса Нарбутаса, о планируемых работах руководство библиотеки не уведомили.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что такое решение было принято, чтобы унифицировать позицию по всем памятным знакам, связанным с тоталитарными режимами, – это касается и скульптур на Зелёном мосту, которые сняли 4 года назад, и Норейки.
«По этой причине я принял решение снять памятную доску Йонасу Норейке, который, несмотря на усилия в борьбе с врагами Литвы, допускал действия, которым нет оправдания, это касается изоляции евреев и конфискации их имущества (таким правом его наделила оккупационная власть), таким образом он создал условия для последующего уничтожения евреев оккупационной властью», – сказал в комментарии BNS Шимашюс.
В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно. Уже некоторое время не смолкают дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом при нацистской оккупации, подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.
Защитники Норейки подчёркивают его заслуги в антисоветском подполье, а также то, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год расстрелян советской властью.
Напомним, что в апреле этого года памятную доску Ветре молотом разбил Станисловас Томас, который баллотировался в Европарламент. После этого работники компании «Grindа» вернули восстановленную доску на место, а представители мэрии стали решать её дальнейшую судьбу, советуясь с историками.
Политик сказал, что Шимашюс не выступает за свободную дискуссию и склонен тайно размахивать молотом. Он заявил, что памятную доску должны вернуть на место.
Другой член СО-ХДЛ Эмануэлис Зингерис придерживается иной позиции. Он поздравил Шимашюса с принятием «верного и своевременного» решения и похвалил его за смелость.
Между тем журналист Эдмундас Якилайтис поздравил Шимашюса с принятием «непопулярного, но верного решения».
У здания библиотеки в субботу собралось около 50 человек. Они пели псалмы, на месте, где была памятная доска, повесили фотографию Норейки, зажгли свечи. Так они выразили протест в связи с решением Вильнюсской мэрии.
По словам директора библиотеки Сигитаса Нарбутаса, о планируемых работах руководство библиотеки не уведомили.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что такое решение было принято, чтобы унифицировать позицию по всем памятным знакам, связанным с тоталитарными режимами, – это касается и скульптур на Зелёном мосту, которые сняли 4 года назад, и Норейки.
«По этой причине я принял решение снять памятную доску Йонасу Норейке, который, несмотря на усилия в борьбе с врагами Литвы, допускал действия, которым нет оправдания, это касается изоляции евреев и конфискации их имущества (таким правом его наделила оккупационная власть), таким образом он создал условия для последующего уничтожения евреев оккупационной властью», – сказал в комментарии BNS Шимашюс.
В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно. Уже некоторое время не смолкают дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом при нацистской оккупации, подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.
Защитники Норейки подчёркивают его заслуги в антисоветском подполье, а также то, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности. Норейка был арестован в марте 1946 года, а через год расстрелян советской властью.
Напомним, что в апреле этого года памятную доску Ветре молотом разбил Станисловас Томас, который баллотировался в Европарламент. После этого работники компании «Grindа» вернули восстановленную доску на место, а представители мэрии стали решать её дальнейшую судьбу, советуясь с историками.
"Кабинет министров, принимая во внимание, что евреи на протяжении веков экономически эксплуатировали литовскую нацию, душили её морально..."
Риторический вопрос: что должен был делать литовец в начале войны, прочитав их?