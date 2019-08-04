Такие данайцы!.. 🔊 Воспроизвести



Только очень ленивый журналист в последние недели не обратил внимание своей аудитории на то, что с уходом предыдущего президента Литвы в обществе вдруг заговорили о том, о чём почему-то предпочитали не упоминать в минувшие десять лет.



Впрочем, винить одних только журналистов во внезапно прорезавшейся смелости не стоит, поскольку далеко не все СМИ предпочитали не касаться неудобных тем. Проблема была в другом: выхода на широкую публику, на возможности начать большую дискуссию у журналистов, поднимающих злободневные вопросы, как правило, не было.



Вот разве не всплывала то и дело проблема усадьбы Виюнеле?



Напомним, что усадьба в окрестностях Друскининкай, построенная, к слову, после разрешения всех необходимых в данном случае компетентных ведомств, вдруг в мгновение ока оказалась примером борьбы с коррупцией и «торговли влиянием». Только очень ленивый журналист в последние недели не обратил внимание своей аудитории на то, что с уходом предыдущего президента Литвы в обществе вдруг заговорили о том, о чём почему-то предпочитали не упоминать в минувшие десять лет.Впрочем, винить одних только журналистов во внезапно прорезавшейся смелости не стоит, поскольку далеко не все СМИ предпочитали не касаться неудобных тем. Проблема была в другом: выхода на широкую публику, на возможности начать большую дискуссию у журналистов, поднимающих злободневные вопросы, как правило, не было.Вот разве не всплывала то и дело проблема усадьбы Виюнеле?Напомним, что усадьба в окрестностях Друскининкай, построенная, к слову, после разрешения всех необходимых в данном случае компетентных ведомств, вдруг в мгновение ока оказалась примером борьбы с коррупцией и «торговли влиянием». В июне 2016 года президент Даля Грибаускайте, как некоторые, может быть, ещё помнят, объявила войну коррупционерам и торговцам политическим влиянием.



«Планку пытаются опустить так низко, как ещё не было. Поэтому неизбежно должна появиться политика нового качества, в которой ни для кого не будет иммунитета от коррупции, - говорила тогда Д.Грибаускайте, выступая с годовым посланием. – Избавляясь от традиций «усадьбы Виюнеле» и «покупки слона», швогеров и зятьёв, когда интерес «ты мне – я тебе» выше государственного, где номенклатурная привилегия является приложением к посту, а не выражением коррупции, где раздавать «zadanija» по телефону можно даже судьям и редакторам, где торговля влиянием – повседневность, мы делаем правильный, здоровый и решающий поворот».



С той поры история «усадьбы Виюнеле» обросла многочисленными томами судебных разбирательств и решений, и вот, наконец, 12 июля 2019 года, в тот день, когда Даля Грибаускайте передавала президентские полномочия Гитанасу Науседе, семь членов Верховного суда вынесли повторный и как бы окончательный вердикт: Карфаген, то есть злосчастная «усадьба Виюнеле», должен быть разрушен.



Объяснение такому шагу: объект появился в курортной зоне, где подобное строительство запрещено. К слову, о размерах этой зоны различные ветви власти спорят давно и безрезультатно.



Некоторые литовские СМИ усмотрели в нынешнем судейском решении, удивительно совпавшем с последним днём президентских полномочий Д.Грибаускайте, своего рода прощальный подарок.



Не знаю уж почему, в газете «Lietuvos rytas» увидели очередной пример того, что судьи – тоже живые люди и хотят понравиться вышестоящим руководителям, которые за «правильные» решения могут их потом серьёзно продвинуть по карьерной лестнице.



И «дело Виюнеле» не единственное такого рода, считает «Lietuvos rytas». 25 июля газета в качестве ещё одного такого примера привела судебную тяжбу вильнюсских властей и контролируемой концерном «Icor» компании «City Service».



«Генеральная прокуратура, действуя с администрацией Вильнюсского самоуправления, пытается взыскать 20 млн евро вероятного ущерба, хотя никто, даже назначенная судом экономическая экспертиза, не доказала, что такой ущерб был вообще нанесён», - пишет «Lietuvos rytas».



«Видя абсурдность этой ситуации, Вильнюсское самоуправление уже хотело отказаться от нереального иска, заключить мировую согласился даже прокурор, однако сделать это ему было не позволено, так как его руководители, скорее всего, обязались выполнить указания, полученные от предыдущей Президентуры», - продолжает газета.



Любопытно, но на следующий день стало известно, что Вильнюсский окружной суд решил, что «City Service» должна-таки заплатить городу 10,3 млн евро. То есть суд встал на сторону муниципалитета, считающего, что компания, отапливая более 200 детсадов, брала плату не по счётчикам, а по записанным в договорах формулам. Кстати, руководство же «City Service» доказывает, что после того, как компания с 2002 года сделала поставки тепла более эффективными, город вообще сэкономил более 20 миллионов евро.



Но если вы помните, концерн «Icor» тоже в своё время в речах Д.Грибаускайте послужил примером ненасытности олигархов, с которыми надо бороться беспощадно.



Так что афоризм про данайцев, дары приносящих, в наше время можно и актуализировать. Например, уточнением, что эти «данайцы» со своими подарками могут подсуетиться и «вдогонку». Возможно, в надежде на то, что остающиеся в тени «сливки» по достоинству оценят преданность этих «данайцев», хотя власть вроде как и переменилась. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: уровень жизни, Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1177 — статья прочитана 196 раз Комментарии