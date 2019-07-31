«О ЗВЕРЯХ И ЛЮДЯХ» - на фестивале «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай! 🔊 Воспроизвести



Поклонников Международного театрального фестиваля «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай ждет необычный театрализованный концерт «О зверях и людях»!



«О зверей и людей» - это музыкально-театральная работа, которую можно назвать как басни музыкальные. Литературным вдохновением для этой идеи послужили 6 басен Кристийонаса Донелайтиса, великого литовского поэта, зачинателя литовской художественной литературы.



Используя современный язык музыки, композитор Антанас Кучинскас (руководитель Литовского Государственного оркестра духовых инструментов „Trimitas“, автор музыки более чем двадцати театральных постановок, музыки для кино, оркестра, сольных инструментов, вокала, хора и других жанров) старается по-новому взглянуть на басни К. Донелайтиса, трактуя их не как исторический искусственно созданный объект- артефакт, а как парадоксально смелый и актуальный материал нашего времени. «О зверей и людей» - это музыкально-театральная работа, которую можно назвать как басни музыкальные. Литературным вдохновением для этой идеи послужили 6 басен Кристийонаса Донелайтиса, великого литовского поэта, зачинателя литовской художественной литературы.Используя современный язык музыки, композитор Антанас Кучинскас (руководитель Литовского Государственного оркестра духовых инструментов „Trimitas“, автор музыки более чем двадцати театральных постановок, музыки для кино, оркестра, сольных инструментов, вокала, хора и других жанров) старается по-новому взглянуть на басни К. Донелайтиса, трактуя их не как исторический искусственно созданный объект- артефакт, а как парадоксально смелый и актуальный материал нашего времени. И как после заметила музыковед Эгле Гуджинскайте, «эта «визуальная музыка» настолько насыщенна и убедительна, что даже без активного сценического действия сюжетная линия легко понятна».



Музыканты ансамбля „Vilniaus arsenalas“ (Роландас Рамослаускас, альт, Лайма Шульскуте, флейта, Сергей Окрушко, клавесин, Оливер Рамон, контрабас, Саулюс Ауглис, ударные) озвучивают и воплощают визуально разных персонажей с характерными нарядами и конкретными жестами! Музыканты взаимодействуют со сценой и зрителями выразительными взглядами, мимикой и движениями! Они работают «в паре» с прожекторами и видеопроекциями (блестящая режиссерская работа хорошо известной фестивальному зрителю – Бируте Мар и видеохудожника Джюгаса Катинаса). А чтец басен Андрюс Бялобжескис (ведуший актер Государственного Молодежного театра, который хорошо известен и по фильмам «Холодное танго» реж. Чухрай, "Zero 3" (Зеро 3) реж. Веливис, по сериалам) лихо «переключается» от повествования к морали!



Надеемся, что все, даже те, кто не знает литовского языка (спектакль на литовском), получат истинное удовольствие и многое узнают о зверях и людях!



Не пропустите!



Спектакль состоится 15 августа, в 20 час., JUC (Центр занятости молодежи), ул. Вейсею, 17, Друскининкай.



Билеты продаются в системе Bilietai.lt



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.



Фото из архива организаторов Инф. "Обзора" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 153 раза Комментарии