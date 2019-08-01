ГУМ-Авторалли 2019: стильное путешествие по улицам Москвы 🔊 Воспроизвести







В минувшее воскресенье центральные улицы Москвы, залитые солнцем, стали еще краше благодаря ежегодному ралли на ретро автомобилях, которое уже в шестой раз в российской столице устраивает ГУМ — главный универмаг России — совместно с автомобильным историческим обществом Gorkyclassic.



Старт ровно в полдень был дан почти от стен ГУМа, который находится в самом сердце Москвы — прямо на Красной площади: с Васильевского спуска с ветерком и под бурные аплодисменты и одобрительные возгласы публики съезжали правительственные ЗИЛы, роскошные «Чайки», стильные «Волги», горбатенькие «Запорожцы», статные «Победы», скромные трудяги «Москвичи» и демократичные «Жигули». Все они, блестяще-черные, кипельно-белые, ярко-красные, голубые и бордовые, зеленые и алые, цвета слоновой кости, янтаря или морской волны, совершили путешествие по маршруту, включающем главные достопримечательности Москвы. В составе некоторых экипажей были российские знаменитости и нашему московскому корреспонденту удалось присоединиться к этому яркому летнему автопробегу... Старт ровно в полдень был дан почти от стен ГУМа, который находится в самом сердце Москвы — прямо на Красной площади: с Васильевского спуска с ветерком и под бурные аплодисменты и одобрительные возгласы публики съезжали правительственные ЗИЛы, роскошные «Чайки», стильные «Волги», горбатенькие «Запорожцы», статные «Победы», скромные трудяги «Москвичи» и демократичные «Жигули». Все они, блестяще-черные, кипельно-белые, ярко-красные, голубые и бордовые, зеленые и алые, цвета слоновой кости, янтаря или морской волны, совершили путешествие по маршруту, включающем главные достопримечательности Москвы. В составе некоторых экипажей были российские знаменитости и нашему московскому корреспонденту удалось присоединиться к этому яркому летнему автопробегу... Ольга Кабо с сыном Виктором.



В ходе путешествия мы узнали, что история ГУМ-Авторалли началась пять лет назад, в 2014 году, быстро мероприятие стало самым массовым и престижным тематическим соревнованием в России, а кроме того, главным событием сезона классических автомобилей на территории Российской Федерации. Причем в этом автозабеге традиционно участвуют автомобили из разных российских регионов, а также из-за рубежа.



Влад Лисовец



Маршрут ГУМ-Авторалли каждый год прокладывается вновь. Многое в его преодолении зависит от мастерства водителя, а также от смекалки и расчетливости штурмана. Ну а составляющая везения — дело автомобиля, который как раз-таки везет. Для успешного прохождения маршрута с полным соблюдением всех правил дорожного движения он должен быть надежен и качественно подготовлен, а ведь в ГУМ-Авторалли участвуют автомобили в возрасте — в среднем 60-летние (это семейные реликвии или приобретения автолюбителей, имеющие историческую ценность), за состоянием каждого из которых стоит огромный труд профессиональных реставраторов, бережное отношение и любовь их владельцев. И если для зрителей ГУМ-Авторалли — красивое шоу, то для участников — серьезное испытание, где возможны и технические неполадки и экстренные ситуации, потому в непредвиденных случаях экипажам помогала страховая компания «ПАРИ», надежный партнер ГУМа.



Светлана Камынина



Среди выехавших на московские дороги ретро автомобилей был и спортивный родстер «Остин» 1937 года выпуска, на котором в эти дни его владельцы — семейный английский экипаж Кристофер и Артур Блэк — совершают трансконтинентальный автопробег из Лондона в Токио; и



«скорая помощь» Чайка ГАЗ-13С, которая в конце 70-х-начале 80-х обслуживала престарелых членов политбюро ЦК КПСС; и две спортивные «Волги» ГАЗ-21, на одной из которых под номером семь ехал Алексей Васильев — прославленный русский гонщик, многократный чемпион России, мастер спорта международного класса, на этой же машине зимой он участвовал в Ралли «Монте-Карло» и завоевал там пятое место.



Старт



Приняла участие в соревнованиях, к слову, впервые, и команда Гастронома №1, который работает в ГУМе. Этот экипаж выехал на уникальном развозном фургоне Москвич-401. 65 лет назад специально для только что открывшегося ГУМа на московском заводе малолитражных автомобилей «Москвич» была выпущена партия таких фургонов грузоподъемностью 250 кг, которые могли легко разъехаться в тесных подвалах универмага. А несколько лет назад на подмосковной базе вторчермета были обнаружены фрагменты этой модели «Москвича». Сергей Симонов, профессиональный реставратор, потратил много времени и сил, чтобы восстановить машину, которая смогла дебютировать на ГУМ-Авторалли в этом году.



За рулем Михаил Куснирович — капитан экипажа Bosco di Ciliegi



А команда экипажа Bosco di Ciliegi представляла собой XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Москве в 1985 году. Для ралли участники подобрали редкий автобус «Юность», обслуживавший в советское время правительственные делегации, и облачились в яркие национальные костюмы Палестины и Израиля, Украины и Молдавии, Туркмении и Узбекистана, Индии и Мексики.



Но и другие экипажи подошли к автомобильному состязанию творчески — вдохновленные лучшими фильмами советского кинематографа, переоделись в героев всеми любимых картин: «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит», «Место встречи изменить нельзя», «Три сестры», «Покровские ворота».



Участники экипажа «Бриллиантовая рука»...



В этот раз автопробег завершился в парке МГУ на Воробьевых горах. Победителями основного спортивного зачета, Кубка ГУМа, стали: Павел Середа и Евгений Сорока на Волге ГАЗ-М-21И (экипаж №15), занявшие третье место; Михаил Готесман и Антон Золотов на такой же Волге (экипаж №2), завоевавшие второе место. А уникальный кубок, который изготовила прославленная итальянская мануфактура Seguso, и главный приз от знаменитой швейцарской часовой компании Ulysse Nardin получили Андрей Морозенко и Борис Костырко (экипаж №1, что символично), преодолевшие маршрут на Чайке Газ-13. Андрей и Борис уже не впервые выигрывают ГУМ-Авторалли. И на достигнутом, как признались нашему изданию, останавливаться не собираются!



Наталья Колобова, Москва



Фото предоставлены пресс-службой ГУМа



…и «Кавказская пленница».



Финиш



Церемония награждения В ходе путешествия мы узнали, что история ГУМ-Авторалли началась пять лет назад, в 2014 году, быстро мероприятие стало самым массовым и престижным тематическим соревнованием в России, а кроме того, главным событием сезона классических автомобилей на территории Российской Федерации. Причем в этом автозабеге традиционно участвуют автомобили из разных российских регионов, а также из-за рубежа.Маршрут ГУМ-Авторалли каждый год прокладывается вновь. Многое в его преодолении зависит от мастерства водителя, а также от смекалки и расчетливости штурмана. Ну а составляющая везения — дело автомобиля, который как раз-таки везет. Для успешного прохождения маршрута с полным соблюдением всех правил дорожного движения он должен быть надежен и качественно подготовлен, а ведь в ГУМ-Авторалли участвуют автомобили в возрасте — в среднем 60-летние (это семейные реликвии или приобретения автолюбителей, имеющие историческую ценность), за состоянием каждого из которых стоит огромный труд профессиональных реставраторов, бережное отношение и любовь их владельцев. И если для зрителей ГУМ-Авторалли — красивое шоу, то для участников — серьезное испытание, где возможны и технические неполадки и экстренные ситуации, потому в непредвиденных случаях экипажам помогала страховая компания «ПАРИ», надежный партнер ГУМа.Среди выехавших на московские дороги ретро автомобилей был и спортивный родстер «Остин» 1937 года выпуска, на котором в эти дни его владельцы — семейный английский экипаж Кристофер и Артур Блэк — совершают трансконтинентальный автопробег из Лондона в Токио; и«скорая помощь» Чайка ГАЗ-13С, которая в конце 70-х-начале 80-х обслуживала престарелых членов политбюро ЦК КПСС; и две спортивные «Волги» ГАЗ-21, на одной из которых под номером семь ехал Алексей Васильев — прославленный русский гонщик, многократный чемпион России, мастер спорта международного класса, на этой же машине зимой он участвовал в Ралли «Монте-Карло» и завоевал там пятое место.Приняла участие в соревнованиях, к слову, впервые, и команда Гастронома №1, который работает в ГУМе. Этот экипаж выехал на уникальном развозном фургоне Москвич-401. 65 лет назад специально для только что открывшегося ГУМа на московском заводе малолитражных автомобилей «Москвич» была выпущена партия таких фургонов грузоподъемностью 250 кг, которые могли легко разъехаться в тесных подвалах универмага. А несколько лет назад на подмосковной базе вторчермета были обнаружены фрагменты этой модели «Москвича». Сергей Симонов, профессиональный реставратор, потратил много времени и сил, чтобы восстановить машину, которая смогла дебютировать на ГУМ-Авторалли в этом году.А команда экипажа Bosco di Ciliegi представляла собой XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Москве в 1985 году. Для ралли участники подобрали редкий автобус «Юность», обслуживавший в советское время правительственные делегации, и облачились в яркие национальные костюмы Палестины и Израиля, Украины и Молдавии, Туркмении и Узбекистана, Индии и Мексики.Но и другие экипажи подошли к автомобильному состязанию творчески — вдохновленные лучшими фильмами советского кинематографа, переоделись в героев всеми любимых картин: «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит», «Место встречи изменить нельзя», «Три сестры», «Покровские ворота».В этот раз автопробег завершился в парке МГУ на Воробьевых горах. Победителями основного спортивного зачета, Кубка ГУМа, стали: Павел Середа и Евгений Сорока на Волге ГАЗ-М-21И (экипаж №15), занявшие третье место; Михаил Готесман и Антон Золотов на такой же Волге (экипаж №2), завоевавшие второе место. А уникальный кубок, который изготовила прославленная итальянская мануфактура Seguso, и главный приз от знаменитой швейцарской часовой компании Ulysse Nardin получили Андрей Морозенко и Борис Костырко (экипаж №1, что символично), преодолевшие маршрут на Чайке Газ-13. Андрей и Борис уже не впервые выигрывают ГУМ-Авторалли. И на достигнутом, как признались нашему изданию, останавливаться не собираются! специально для «Обзора» Категории: авто, в России, история Ключевые слова: ГУМ-Авторалли 2019 — статья прочитана 151 раз Комментарии