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Нафтогаз потребовал взыскать с России более пяти миллиардов долларов
"Нафтогаз" подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской госкомпании.
"НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму", - уточняется в сообщении.
Ожидается, что суд вынесет решение не раньше конца 2020 года.
В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.
В российском Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по таким искам.
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РИА Новости
География: Украина
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