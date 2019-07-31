Загрузка... Нафтогаз потребовал взыскать с России более пяти миллиардов долларов 🔊 Воспроизвести



"Нафтогаз" подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов, сообщает



"НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму", - уточняется в сообщении.



Ожидается, что суд вынесет решение не раньше конца 2020 года.



В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.



В российском Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.



Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по таким искам. "Нафтогаз" подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской госкомпании."НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму", - уточняется в сообщении.Ожидается, что суд вынесет решение не раньше конца 2020 года.В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.В российском Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по таким искам. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, политика Ключевые слова: Нафтогаз, арбитраж, Газпром География: Украина — статья прочитана 148 раз Комментарии