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Лидер аграриев говорит, что Литва не обсуждает кандидата-женщину в ЕК



Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что Литва не рассматривает возможности делегировать женщину в Еврокомиссию (ЕК) нового состава, невзирая на призывы будущей главы комиссии.

"Из тех кандидатов, которые обсуждались, там одни мужчины, поскольку сегодня у нас нет женщин в кабинете министров", – сказал BNS в среду Р. Карбаускис.

"Мы не рассматриваем такой вариант и в правительстве, насколько я знаю, вариант женщины не обсуждается", – сказал он.

СМИ сообщили, что глава будущей ЕК Урсула фон дер Ляйен обратилась с письмом к президенту Литвы Гитанасом Науседе и призвала Литву предложить кандидата-женщину.

Р. Карбаускис, являющийся лидером Литовского союза крестьян и "зеленых", предложившего в кандидаты министра экономики Виргиниюса Синкявичюса, утверждает, что Литва одна не может решить проблему равенства полов в комиссии.
"Литва не является той страной, которая обязана решать вопрос мужчин и женщин в Еврокомиссии. Мы обязаны выдвинуть надлежащего представителя, который бы хорошо представлял Литву", – сказал Р. Карбаускис.

Президент и премьер Саулюс Сквярнялис в среду утром обсудили кандидатуры в ЕК от Литвы.

Лидер "аграриев" сказал, что в среду Кабмин еще не должен принять решение о кандидатуре, которая будет вынесена на рассмотрение сейма.

По мнению парламентской оппозиции, выдвинутый "зелеными" В. Синкявичюс не обладает достаточным опытом и не получит значимого портфеля в ЕК.

Кандидатуру в ЕК выдвигает правительство, согласовав ее с президентом и сеймом. Премьер С. Сквярнялис не называл своего фаворита.

Еврокомиссия нового созыва формируется после состоявшихся в мае выборов в Европарламент, ее возглавит бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕК этого созыва еврокомиссаром от Литвы является Витянис Андрюкайтис, ответственный за здравоохранение и безопасность пищевых продуктов.
BNS
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссар, кандидат
География: Литва
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добавлена сегодня, 31 июля, 17:30

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