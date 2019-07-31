Лидер аграриев говорит, что Литва не обсуждает кандидата-женщину в ЕК 🔊 Воспроизвести



Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что Литва не рассматривает возможности делегировать женщину в Еврокомиссию (ЕК) нового состава, невзирая на призывы будущей главы комиссии.



"Из тех кандидатов, которые обсуждались, там одни мужчины, поскольку сегодня у нас нет женщин в кабинете министров", – сказал BNS в среду Р. Карбаускис.



"Мы не рассматриваем такой вариант и в правительстве, насколько я знаю, вариант женщины не обсуждается", – сказал он.



СМИ сообщили, что глава будущей ЕК Урсула фон дер Ляйен обратилась с письмом к президенту Литвы Гитанасом Науседе и призвала Литву предложить кандидата-женщину.



Р. Карбаускис, являющийся лидером Литовского союза крестьян и "зеленых", предложившего в кандидаты министра экономики Виргиниюса Синкявичюса, утверждает, что Литва одна не может решить проблему равенства полов в комиссии. Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил, что Литва не рассматривает возможности делегировать женщину в Еврокомиссию (ЕК) нового состава, невзирая на призывы будущей главы комиссии."Из тех кандидатов, которые обсуждались, там одни мужчины, поскольку сегодня у нас нет женщин в кабинете министров", – сказал BNS в среду Р. Карбаускис."Мы не рассматриваем такой вариант и в правительстве, насколько я знаю, вариант женщины не обсуждается", – сказал он.СМИ сообщили, что глава будущей ЕК Урсула фон дер Ляйен обратилась с письмом к президенту Литвы Гитанасом Науседе и призвала Литву предложить кандидата-женщину.Р. Карбаускис, являющийся лидером Литовского союза крестьян и "зеленых", предложившего в кандидаты министра экономики Виргиниюса Синкявичюса, утверждает, что Литва одна не может решить проблему равенства полов в комиссии. "Литва не является той страной, которая обязана решать вопрос мужчин и женщин в Еврокомиссии. Мы обязаны выдвинуть надлежащего представителя, который бы хорошо представлял Литву", – сказал Р. Карбаускис.



Президент и премьер Саулюс Сквярнялис в среду утром обсудили кандидатуры в ЕК от Литвы.



Лидер "аграриев" сказал, что в среду Кабмин еще не должен принять решение о кандидатуре, которая будет вынесена на рассмотрение сейма.



По мнению парламентской оппозиции, выдвинутый "зелеными" В. Синкявичюс не обладает достаточным опытом и не получит значимого портфеля в ЕК.



Кандидатуру в ЕК выдвигает правительство, согласовав ее с президентом и сеймом. Премьер С. Сквярнялис не называл своего фаворита.



Еврокомиссия нового созыва формируется после состоявшихся в мае выборов в Европарламент, ее возглавит бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.



В ЕК этого созыва еврокомиссаром от Литвы является Витянис Андрюкайтис, ответственный за здравоохранение и безопасность пищевых продуктов. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссар, кандидат География: Литва — статья прочитана 70 раз Комментарии