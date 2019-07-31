Депутаты Литвы завершают сбор подписей под импичментом четырем судьям 🔊 Воспроизвести



В среду литовские депутаты сообщили, что завершают сбор подписей под импичментом четырем судьям, подозреваемым в коррупции.



Парламентарии предлагают начать процесс импичмента в отношении судьи Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса, судей Литовского апелляционного суда Валдимара Бавеяна, Виктораса Кажюса и Константина Гурина.



"Сегодня мы подготовили представление и инициируем процесс конституционной ответственности", – заявил журналистам в сейме парламентарий Витаутас Бакас.



По его словам, судьи нарушили "не только Конституции, но по нашему мнению и судебные законы, очень грубо был нарушен Кодекс судебной этики".



Представительница оппозиционных консерваторов Ирена Хаасе сказала, что судьи злоупотребляли авторитетом и служебным положением, получали незаконную имущественную выгоду, вступали в конфликт частных и общественных интересов, нарушили профессиональную этику и прочие принципы. В среду литовские депутаты сообщили, что завершают сбор подписей под импичментом четырем судьям, подозреваемым в коррупции.Парламентарии предлагают начать процесс импичмента в отношении судьи Верховного суда Литвы Эгидиюса Лаужикаса, судей Литовского апелляционного суда Валдимара Бавеяна, Виктораса Кажюса и Константина Гурина."Сегодня мы подготовили представление и инициируем процесс конституционной ответственности", – заявил журналистам в сейме парламентарий Витаутас Бакас.По его словам, судьи нарушили "не только Конституции, но по нашему мнению и судебные законы, очень грубо был нарушен Кодекс судебной этики".Представительница оппозиционных консерваторов Ирена Хаасе сказала, что судьи злоупотребляли авторитетом и служебным положением, получали незаконную имущественную выгоду, вступали в конфликт частных и общественных интересов, нарушили профессиональную этику и прочие принципы. Политики заявили, что в среду завершится сбор необходимых 36 подписей для начала процесса импичмента, представление уже подписали представители почти всех парламентских фракций.



Президент Гитанас Науседа инициировал увольнение Э. Лаужикаса, В. Бавеяна и К. Гурина.



В представлении о начале импичмента говорится, что упомянутые судьи пристрастно действовали в пользу лиц, заинтересованных в завершении конкретных дел, брали подарки, вознаграждения у лиц, заинтересованных в завершении дел, незаконно удовлетворяли просьбы применить временные меры защиты, стремились повлиять на других судей в исходе дела.



Кроме упомянутых четырех судей, в деле о коррупции в качестве подозреваемых фигурируют еще четыре судьи – Генрихас Яглинскас из Вильнюсского окружного суда, Арунас Каминскас из Вильнюсского окружного административного суда, Гинтерас Чеканаускас из Каунасского административного суда и Робертас Райнис из Вильнюсского окружного городского суда.



Подозрения в коррупции в рамках этого дела также предъявлены шести адвокатам. В целом в деле в преступлениях различного рода подозреваются 48 человек, рассматриваются около 110 возможных преступных действий.



У правоохранительных органов есть подозрения в том, что за различные благоприятные судебные решения обещались и выплачивались взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 тыс. евро.



По данным, собранным в ходе досудебного расследования, сумма оговоренных взяток может достигать 400 тыс. евро.



Часть подозреваемых публично отрицала свою вину. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, коррупция, аресты, судьи, адвокаты География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии