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Klaipedos nafta готова импортировать нефть для Белоруссии



Находящийся в госуправлении литовский оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) не исключает возможности импорта нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, если получит такое предложение.

"В данный момент у нас есть возможность экспортировать сырьевую нефть (...). Поскольку мы инвестировали в парк хранилищ (нефтетерминала – BNS), то мы можем принять продукт этого типа. И если будут возможности, мы будем открыты им", – заявил в среду на интернет-семинаре финансовый директор Klaipedos nafta Йонас Ленкшас, представляя финансовые показатели компании.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Беларусь пользоваться терминалом Klaipedos nafta для импорта нефти для своих НПЗ и каковы возможности литовской компании.
По словам Й. Ленкшаса, в данный момент продолжается второй этап расширения терминала, который предоставит больше гибкости в создании различных продуктов.

В среду Klaipedos nafta сообщила, что парк новых хранилищ в июне этого года уже принял несколько грузов нефтепродуктов. Компания утверждает, что ее нефтетерминал является самым эффективным среди нефтетерминалов Балтийских стран.

Обычно через Klaipedos nafta экспортируются нефтепродукты, а основными клиентами терминала являются переработчик нефти Orlen Lietuva, принадлежащий польской Orlen и белорусский Мозырьский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко упоминал о возможности обеспечивать белорусские НПЗ через порты Балтийских стран.
BNS
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Беларусь, экспорт, Klaipedos nafta, доход, показатели
География: Литва
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добавлена сегодня, 31 июля, 14:20

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